آیا عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت اقدامی منطقی است؟

طبق گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ مشغول آماده‌سازی مدل ارزان‌تر گلکسی نوت ۱۰ است که از پسوند لایت بهره می‌برد. هنوز در مورد این گوشی و مشخصات آن خبرهای زیادی منتشر نشده و با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم در مورد این گوشی اظهارنظر کنیم. اما در شرایط فعلی، این گوشی سنخیت چندانی با دیگر گوشی‌های این شرکت ندارد ولی در آینده نزدیک می‌تواند به یک گجت حائز اهمیت بدل شود.

گلکسی نوت ۱۰ لایت یک محصول ضد و نقیض است

ارائه‌ی نسخه «لایت» گلکسی نوت بی‌سابقه نیست و این شرکت در سال ۲۰۱۴ از گلکسی نوت ۳ نئو رونمایی کرد که مدل کوچک‌تر و ارزان‌تر مدل اصلی نوت ۳ محسوب می‌شد. این گوشی مبتنی بر نمایشگر کوچک‌تر و رزولوشن پایین‌تر بود و روی هم رفته از سخت‌افزار ضعیف‌تری بهره می‌برد. این محصول ۵ ماه بعد از نوت ۳ عرضه شد و هدف اصلی آن فروش در کشورهای در حال توسعه بود.

به نظر می‌رسد این محصول، نتیجه مورد انتظار سامسونگ را به همراه نداشته زیرا بعد از آن، دیگر مدل «نئو» یا «لایت» گلکسی نوت روانه‌ی بازار نشد. در حقیقت، سامسونگ طی سال‌های گذشته گوشی‌های گلکسی نوت را به‌عنوان یک محصول پر زرق‌وبرق پیشرفته مطرح کرده و قیمت‌گذاری آن هم با همین دیدگاه صورت گرفته است.

برای بسیاری از طرفداران سامسونگ، گوشی‌های گلکسی نوت به تعریف یک گوشی پرچم‌دار بدل شده‌اند؛ گوشی هوشمندی که اگر خواستار بهترین‌ها هستید، باید آن را خریداری کنید. از طراحی جذاب گرفته تا پیشرفته‌ترین دوربین‌های سامسونگ و چندین قابلیت مربوط به بهبود بهره‌وری. قیمت فزاینده آن به‌خوبی جایگاه این گوشی را نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۹، سامسونگ با معرفی دو مدل گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس تا حدی رویکرد خود را تغییر داد. اگرچه مدل پلاس از بهترین ویژگی‌ها بهره می‌برد، ولی مدل استاندارد مبتنی بر نمایشگر رزولوشن پایین‌تر و باتری کوچک‌تر است و در ضمن از دوربین ضعیف‌تری بهره می‌برد. هرچند مدل استاندارد گلکسی نوت ۱۰ همچنان گوشی فوق‌العاده‌ای است، ولی دیگر مانند نسل‌های قبلی بهترین مدل محسوب نمی‌شود.

با این حال، بعد از سال‌ها تلاش سامسونگ برای تثبیت برند گلکسی نوت به‌عنوان یک گوشی پیشرفته و گران‌قیمت، چرا سامسونگ با عرضه مدل لایت می‌خواهد این تصویر را تا حدی خدشه‌دار کند؟

گوشی تاشو وارد می‌شود

اگر شایعات صحت داشته باشند، تا انتهای ۲۰۱۹ شاهد رونمایی از گلکسی نوت ۱۰ لایت خواهیم بود. امسال چه چیزی تغییر کرده است؟ چرا سامسونگ تصمیم گرفته یک گوشی ارزان‌تر مجهز به قلم S Pen را روانه‌ی بازار کند؟ یک پاسخ منطقی به این پرسش، ارائه گوشی‌های تاشو است.

از زمانی که سامسونگ گوشی گلکسی فولد را معرفی کرده، یکی از سؤالات مطرح شده این است که گوشی مذکور بین پرچم‌داران این شرکت چه جایگاهی را از آن خود می‌کند. گوشی‌های گلکسی اس به‌عنوان پرچم‌دارانی برای عموم کاربران ارائه می‌شوند ولی گوشی‌های گلکسی نوت پرچم‌دارانی برای کاربران حرفه‌ای هستند. در این میان، گوشی‌های تاشو سامسونگ چه جایگاهی خواهند داشت؟

در این زمینه گفته می‌شود که گوشی‌های تاشو جای گلکسی نوت را به‌عنوان گوشی‌های ورای پرچم‌دار پر می‌کنند که چنین رویکردی منطقی به نظر می‌رسد. گلکسی فولد در حالت باز شده یک تبلت زیبا است که فضای زیادی برای انواع اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهد و از فضای کافی برای بهره‌گیری از ویژگی‌های سخت‌افزاری بیشتر بهره می‌برد. از آنجایی که گوشی‌های تاشو تا چند سال آینده همه‌گیر نمی‌شوند، به همین خاطر نسل‌های بعدی گلکسی فولد تا حد زیادی به عنوان گجت‌های خاص در نظر گرفته می‌شوند و در این بین با قیمت بسیار بالایی روانه‌ی بازار خواهند شد.

جایگاه جدید گلکسی نوت

در این بستر، عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت اقدامی منطقی خواهد بود. سامسونگ حالا دیگر نیازی به اختصاصی نگه داشتن قلم S Pen ندارد و این مشخصه را روانه‌ی گوشی ارزان‌تری می‌کند. قیمت ارزان‌تر و تعدد گوشی‌ها منجر به کاهش ارزش برند می‌شود ولی از آنجایی که گلکسی فولد قرار است این تاج و تخت را دریافت کند، این موضوع دیگر اهمیت چندانی ندارد.

با وجود اینکه سامسونگ همین حالا هم با عرضه گوشی‌هایی مانند گلکسی A90 مرز بین گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار را کم‌رنگ‌تر می‌کند، ولی در هر صورت گلکسی نوت ۱۰ لایت می‌تواند درآمد قابل توجهی برای سامسونگ به ارمغان بیاورد. اول از همه، عموم کاربران با برند گلکسی نوت به خوبی آشنایی دارند و به همین خاطر سامسونگ می‌تواند گوشی مذکور را با قیمت بالاتری نسبت به دیگر گوشی‌های هم‌رده خود به فروش برساند. علاوه بر این، باید تعبیه قلم S Pen در بدنه اشاره کنیم که یک ویژگی مختص سامسونگ است و عرضه این گوشی در محدوده قیمت بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار منجر به توجه گسترده کاربران و گرفتن بخشی از سهم بازار گوشی‌های رقیب می‌شود.

احتمال ترکیب گلکسی نوت و گلکسی اس

بر اساس شایعات منتشر شده، سامسونگ مشغول بررسی ادغام برندهای گلکسی اس و نوت است که حتی در این زمینه به برند جدید «گلکسی وان» اشاره شده ولی ظاهرا سامسونگ هنوز تصمیم نهایی را در مورد این موضوع اتخاذ نکرده است. همانطور که در این مطلب به تشریح پیامدهای احتمالی این تصمیم پرداختیم، گلکسی وان می‌تواند چندین مشکل سامسونگ را برطرف کند و معضل جایگاه گلکسی نوت بعد از معرفی گلکسی فولد هم حل می‌شود. از این دیدگاه، شاید گلکسی نوت ۱۰ لایت آخرین تلاش‌های سامسونگ برای بهره‌گیری از این برند قبل از کنار گذاشتن آن باشد.

در نهایت، باید بگوییم که تمام موارد عنوان شده در این مطلب، گمانه‌زنی‌های مبتنی بر شایعات پراکنده است و تا زمان انتشار گزارش‌های موثق‌تر، نمی‌توانیم با قاطعیت زیاد اظهارنظر کنیم. اما در هر صورت سامسونگ با چنین معضل‌هایی روبرو است و برای عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت می‌توان چنین دلایلی را مطرح کرد. در چند ماه آینده صحت تئوری مطرح شده در این مطلب مشخص خواهد شد.

منبع: Android Authority

The post آیا عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت اقدامی منطقی است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala