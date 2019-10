شب گذشته «مینگ چی کو» که مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل محسوب می‌شود، در گزارش خود جزییات تازه‌ای را در مورد آیفون SE 2 فاش کرد. همانطور که قبلا گفته شده، طراحی این گوشی شباهت زیادی به آیفون ۸ دارد و باید خاطرنشان کنیم که طراحی آیفون SE هم مبتنی بر آیفون ۵ اس بود. او می‌گوید آیفون SE 2 در دو مدل ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی عرضه می‌شود و کاربران از بین سه رنگ نقره‌ای، خاکستری و قرمز حق انتخاب دارند. او همچنین پیش‌بینی کرده که قیمت پایه آن از ۳۹۹ دلار آغاز خواهد شد.

اگرچه طراحی این گوشی یادآور آیفون ۸ خواهد بود، ولی آیفون SE 2 از تراشه A13 و ۳ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. این یعنی از لحاظ تراشه مشابه آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو است ولی نسبت به آن‌ها یک گیگابایت حافظه رم کمتری برای این گوشی جدید در نظر گرفته شده.

اپل انتظار دارد در سال ۲۰۲۰ بتواند بیش از ۳۰ میلیون عدد از این گوشی را به فروش برساند.

همانطور که انتظار داشتیم، در این گوشی هم خبری از قابلیت لمس سه‌بعدی نیست و از آنجایی که جدیدترین آیفون‌ها هم فاقد این مشخصه هستند، چنین موضوعی برای کاربران تعجب‌آور نخواهد بود. «کو» اعلام کرده که اپل به تامین‌کنندگان دستور داده برای هر ماه ۲ تا ۴ میلیون آیفون SE 2 آماده کنند. به گفته این تحلیلگر، اپل انتظار دارد در سال ۲۰۲۰ بتواند بیش از ۳۰ میلیون عدد از این گوشی را به فروش برساند.

همانظور که در ابتدای مطلب ذکر کردیم، ظاهرا قیمت پایه این گوشی ۳۹۹ دلار خواهد بود. باید خاطرنشان کنیم که آیفون SE در سال ۲۰۱۶ با قیمت ۳۹۹ دلاری برای مدل ۱۶ گیگابایتی عرضه شد. زمانی که تولید این گوشی در سال ۲۰۱۷ متوقف شد، قیمت پایه این گوشی به ۳۴۹ دلار کاهش پیدا کرد و ظرفیت پایه آن هم به ۳۲ گیگابایت رسید.

«مینگ چی کو» همچنان معتقد است که اپل این گوشی را در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۰ معرفی می‌کند.

