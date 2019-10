قبل از خرید گوشی این ۵ نکته را در نظر بگیرید

این روزها به دلیل تنوع زیاد گوشی‌های هوشمند، خرید گوشی به کار پیچیده‌تری بدل شده است. در این میان اگر از طرفداران پروپاقرص آیفون باشید، از آنجایی که در هر سال فقط چند مدل اندک از این گوشی معرفی می‌شود، کار سختی در پیش ندارید. اما در مورد گوشی‌های اندرویدی اوضاع فرق دارد و به دلیل اینکه هر چند ماه یک بار ویژگی‌های جدیدی ارائه می‌شود، عموم کاربران به این راحتی‌ها نمی‌توانند پیگیر این مشخصه‌های جدید باشند.

در هر صورت اگر دنبال خرید گوشی اندرویدی جدید هستید، بهتر است به این ۵ نکته توجه کنید. البته باید اذعان کنیم که می‌توان به چندین نکته دیگر هم در زمینه خرید گوشی اشاره کرد ولی در هر صورت در این مطلب فقط به بخش اندکی از آن‌ها می‌پردازیم.

پردازنده

تقریبا تمام کاربران می‌دانند که پردازنده یکی از مهم‌ترین بخش‌های گوشی محسوب می‌شود و قبل از خرید گوشی باید حتما به این بخش توجه کرد. اگرچه همواره گفته می‌شود باید از جدیدترین و بهترین پردازنده استفاده کرد، ولی آیا این توصیه برای تمام کاربران صدق می‌کند؟

باید بگوییم که همیشه نه. مهم‌ترین موضوع در انتخاب پردازنده، سازگاری با نیازهای شما است. به‌عنوان مثال اگر از گوشی خود برای کارهای معمولی مانند تماس تلفنی، بهره‌گیری از اپلیکیشن‌هایی مانند واتس‌اپ و اینستاگرام استفاده می‌کنید، یک تراشه میان‌رده به‌خوبی پاسخگوی نیازهایتان خواهد بود. با این حال، اگر از طرفداران بازی‌های سنگین گرافیکی هستید یا می‌خواهید به‌سرعت چندین کار را به‌صورت همزمان در گوشی خود انجام دهید، پس بهتر است از تراشه‌های پرچم‌دار بهره ببرید.

البته حتی در صورت انتخاب تراشه پرچم‌دار توصیه می‌شود به مواردی مانند معماری طراحی، عملکرد هسته‌ها، بهینه بودن مصرف انرژی و حداکثر سرعت توجه شود. در حال حاضر، برای گوشی‌های اندرویدی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس یکی از بهترین تراشه‌های موجود محسوب می‌شود و وان‌پلاس ۷T یکی از اولین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه است.

از طرفی دیگر اگر به دنبال خرید گوشی مجهز به تراشه میان‌رده هستید، از بین نمونه‌های باکیفیت مانند اسنپ‌دراگون ۷۱۲ یا اگزینوس ۹۶۱۱ دست به انتخاب بزنید. برخلاف پرچم‌داران، گوشی‌های مجهز به این موارد قیمت چندان بالایی ندارند و از لحاظ عملکردی هم پاسخگوی بیشتر نیازهای کاربران هستند.

حافظه داخلی و حافظه رم

آیا می‌خواهید اپلیکیشن‌ها با سرعت بسیار زیادی اجرا شوند (فارغ از اینکه آخرین بار چه زمانی باز شده‌اند) و در همین حین از قابلیت‌های چندوظیفگی تا حد زیادی بهره ببرید؟ اگر جواب این سوال مثبت است، پس بهتر است گوشی دارای حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم خریداری کنید. اگر به‌دنبال نصب چندین بازی سنگین و بهره‌گیری از آن‌ها هستید، توصیه می‌کنیم خرید گوشی مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم را در نظر بگیرید. با توجه به سیستم‌ها و اپلیکیشن‌های فعلی، حافظه رم بیش از ۸ گیگابایت زیاده‌روی است و چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

برای گوشی‌های مقرون به صرفه، ۴ گیگابایت حافظه رم کافی است ولی اگر کمتر از این مقدار باشد، شاید برای اجرای اپلیکیشن‌ها با کمی تأخیر روبرو شوید و می‌توانیم به مشکلات مربوط به چندوظیفگی هم اشاره کنیم. علاوه بر این، قبل از خرید گوشی به تکنولوژی حافظه داخلی هم توجه کنید. در حال حاضر، دو تکنولوژی UFS و eMMC مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرعت نوشتن و خواندن داده‌ها در حافظه‌های UFS به طور قابل توجهی بیشتر است و مورد استقبال گوشی‌های زیادی قرار گرفته. علاوه بر این، این روزها بیشتر میان‌رده‌ها حداقل از حافظه USF 2.1 بهره می‌برند و گوشی‌های پرچم‌دار به بهره‌گیری از حافظه داخلی مبتنی بر تکنولوژی UFS 3.0 روی آورده‌اند.

در نهایت، حجم حافظه داخلی موضوع دیگری است که کاملا به نحوه استفاده شما بستگی دارد. اگر صرفا تعداد زیادی آهنگ و چند فیلم و ویدیو در گوشی خود نگه می‌دارید که ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت مناسب شما خواهد بود. برای عکس‌ها هم به‌لطف سرویس‌هایی مانند گوگل فوتوز نیازی به ذخیره تمام آن‌ها در گوشی خود ندارید. ولی اگر به دنبال نصب و بهره‌گیری از چندین بازی سنگین هستید، مدل مبتنی بر ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را خریداری کنید.

نمایشگر؛ ال‌سی‌دی یا اولد

در ادامه باید به موضوع انتخاب نمایشگر اشاره کنیم. کاربران برای خرید گوشی باید بین نمایشگر ال‌سی‌دی و اولد دست به انتخاب بزنند. اگر به دنبال بهترین تجربه کاربری هستید، باید نمایشگر اولد انتخاب کنید زیرا نه‌تنها رنگ‌ها به‌صورت جذاب‌تری نمایش داده می‌شوند، بلکه در زمینه‌ی بهبود مصرف انرژی هم حرف زیادی برای گفتن دارند. در همین زمینه باید بگوییم که خوشبختانه نمایشگرهای اولد به برخی از گوشی‌های میان‌رده مانند گلکسی M30 راه پیدا کرده است.

در فناوری اولد، هر کدام از پیکسل‌های پنل به‌صورت انفرادی روشن می‌شوند و به همین خاطر اگر مثلا از یک تصویر پس‌زمینه سیاه استفاده کنید، پیکسل‌های مربوط به این تصویر روشن نمی‌شوند و این یعنی هم با رنگ سیاه بهتری سر و کار دارید و هم در مصرف باتری هم صرفه‌جویی می‌شود. به همین دلیل در نمایشگرهای اولد، حالت تاریک سیستم‌عامل جذابیت بیشتری دارد.

باتری

مطمئنا به خوبی از اهمیت باتری گوشی آگاه هستید زیرا یک باتری ضعیف می‌تواند کل تجربه کاربری را ناخوشایند کند. امروزه، یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپری می‌تواند شارژ کافی برای یک روز کامل استفاده معمولی را ارائه می‌دهد. اما اگر باتری کمتر از ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت باشد، احتمالا باید همواره یک پاور بانک همراه خود داشته باشید.

به غیر از این موضوع، قبل از خرید گوشی به هیچ عنوان موضوع سرعت شارژ را از قلم نیندازید. آیا گوشی مذکور از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند و در این صورت چه سرعتی دارد؟ آیا باید شارژر مربوط به این تکنولوژی را به صورت جداگانه خریداری کنید؟ تمام این سوالات بسیار حائز اهمیت هستند.

برای گوشی‌های ارزان‌قیمت، سرعت شارژ ۱۵ وات مقدار ایدئالی است. اما اگر مقدار بودجه را افزایش دهید، با گوشی‌هایی روبرو می‌شوید که حداقل از سرعت شارژ ۲۰ وات پشتیبانی می‌کنند. در بین گوشی‌های میان‌رده هم روزبه‌روز شمار گجت‌های مبتنی بر شارژ ۱۸ وات بیشتر می‌شود.

سیستم‌عامل

در آخر بهتر است به موضوع نرم‌افزار و سیستم‌عامل بپردازیم. گوگل مدتی قبل اندروید ۱۰ را عرضه کرد و اولین گوشی‌های مبتنی بر این سیستم‌عامل در حال عرضه در بازار هستند. بنابراین اگر در چند ماه آینده قصد خرید گوشی اندرویدی دارید و گوشی مذکور از اندروید ۱۰ بهره می‌برد که نکته‌ای برای گفتن باقی نمی‌ماند.

اما اگر به هر دلیلی می‌خواهید گوشی کمی قدیمی خریداری کنید، مطمئن شوید که حداقل از همان ابتدا مبتنی بر اندروید پای بوده باشد. در ضمن همانطور که احتمالا می‌دانید، بیشتر گوشی‌های اندرویدی از رابط کاربری اختصاصی استفاده می‌کنند که این رابط‌های کاربری تفاوت زیادی با اندروید خالص دارند. اگر تجربه نرم‌افزاری برای شما اهمیت زیادی دارد، قبل از خرید گوشی حتما به این موضوع توجه نشان دهید.

به‌عنوان مثال، رابط کاربری گوشی‌های وان‌پلاس OxygenOS که طرفداران پروپاقرص زیادی دارد. ولی بسیاری از کاربران مثلا به رابط کاربری MIUI شیائومی یا دیگر موارد علاقه دارند. اگر ممکن است، قبل از خرید گوشی سعی کنید تجربه نرم‌افزاری رابط کاربری مذکور را تا حدی مورد بررسی قرار دهید.

سخن آخر



قبل از خرید گوشی، همواره توصیه می‌شود که ویژگی‌های گوناگونی را مورد بررسی قرار دهید و به‌عنوان مثال می‌توانیم به جنس بدنه، کیفیت دوربین، خوش دست بودن و بسیاری از موارد دیگر اشاره کنیم. با این حال، بهتر است گوشی اندرویدی که بیش از یک سال از عرضه آن گذشته را خریداری نکنید. اگر هم قصد چنین کاری دارید، توصیه می‌کنیم گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس و پیکسل خریداری کنید که تا چند سال جدیدترین نسخه اندروید برای آن عرضه می‌شود.

