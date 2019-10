گوشی‌های سری ردمی K20 یا Mi 9T (نامگذاری متفاوت با توجه به منطقه عرضه) از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های برند ردمی محسوب می‌شوند که زیر مجموعه شیائومی است. گزارش‌های مربوط به توسعه گوشی ۵G ردمی از مدت‌ها قبل آغاز شده است و حالا به لطف اطلاع‌رسانی یکی از مدیران ارشد برند ردمی، می‌توانیم به بخشی از ویژگی‌های ردمی K30 اشاره کنیم.

به غیر از پشتیبانی از اینترنت ۵G، گوشی مذکور همراه با نمایشگر حفره‌دار روانه‌ی بازار خواهد شد که این اولین باری است یکی از گوشی‌های شیائومی از چنین مشخصه‌ای بهره می‌برد. طبق تصویر منتشر شده، حفره نمایشگر این گوشی مانند گلکسی اس ۱۰ پلاس است و این یعنی شاهد تعبیه دو دوربین سلفی در سمت راست بخش فوقانی نمایشگر خواهیم بود.

از لحاظ پشتیبانی شبکه ۵G، ردمی K30 با شبکه‌های SA (Standalone mode) و NSA (non-standalone) سازگار خواهد بود. شبکه‌های ۵G نوع دوم، برای برخی وظایف مانند ارتباطات بین برج‌های مخابراتی و سرورها همچنان از زیرساخت‌های LTE استفاده می‌شود و این رویکرد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با هزینه‌ی پایین‌تری بتوانند شبکه‌های ۵G را برای مناطق جدید ارائه دهند.

از لحاظ قیمت‌گذاری، این مدیر ارشد خاطرنشان کرده که ردمی K30 مقرون به صرفه‌ترین گوشی ۵G نخواهد بود ولی همچنان با توجه رویکرد کلی برند ردمی، با قیمت مناسبی روانه‌ی بازار می‌شود. بر اساس گمانه‌زنی‌ها مطرح شده، ظاهرا این گوشی همراه با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۲۵۰ در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

