بعد از معرفی اندروید ۱۰ و دو گوشی میان‌رده پیکسل ۳a و ۳a XL حالا همه کاربران منتظر پرچمدار جدید این شرکت یعنی پیکسل ۴ هستند، محصولی که هرچند در ایران به سختی پیدا می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین پرچمداران اندرویدی به حساب می‌آید و هر سال که معرفی می‌شود دنیای گوشی‌های موبایل را یک قدم جلوتر می‌برد. خوشبختانه یا متاسفانه آنقدر در مورد این گوشی اطلاعات به بیرون درز کرد که گوگل هم مجبور شد با این موج همراه شود و برخی از شایعات موجود را تایید کند. مثلا بر اساس عکس‌های درز کرده و تایید گوگل می‌دانیم که این شرکت بالاخره تصمیم گرفته از طراحی جدیدی برای پرچمدار خود استفاده کند، هرچند این طراحی تا حدی به آیفون‌های جدید شباهت دارد و آیفون‌های امسال گوشی‌های چندان زیبایی نبودند. علاوه بر این جلوی بدنه هم مقدار نسبتا قابل توجهی حاشیه فیزیکی داریم، اما در عوض بالاخره ناچ نه چندان دوست داشتنی کنار گذاشته شده است.

از دیگر اطلاعاتی که توسط گوگل تایید شده‌اند می‌توان به سیستم تشخیص چهره پیشرفته و امکان کنترل دستگاه با حرکات دست از راه دور اشاره کرد. شایعات بی‌شمار دیگری هم در مورد پرچمدار جدید گوگل وجود دارند. برای روشن شدن حقیقت و آشنایی کامل با پرچمدار جدید گوگل، سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰ در دیجی‌کالا مگ با پوشش زنده ویدیویی مراسم گوگل همراه شما خواهیم بود.

