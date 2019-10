برای اولین بار فهرست ۱۰ ایموجی محبوب دنیا اعلام شد

کنسرسیوم یونیکد برای اولین بار فهرست ۱۰ ایموجی محبوب را که بر اساس میزان استفاده کاربران تهیه شده است، منتشر کرد. این کنسرسیوم مرجعی است که استانداردهای بین المللی را برای کاراکترهایی مانند ایموجی‌ها در میان پلتفرم‌های نرم افزاری مشخص می‌کند. یکی از عوامل موثر در تعیین محبوبیت ایموجی‌ها از نظر یونیکد، فراوانی استفاده از آن‌هاست.

کنسرسیوم یونیکد اعلام کرده است که داده‌های مربوط به محبوب‌ترین ایموجی‌ها را منتشر می‌کند تا به افرادی که قصد ثبت شکلک‌های جدیدی در این نهاد را دارند، کمک کرده باشد. ایموجی‌هایی که محبوبیت بیشتری دارند به نوعی نشان می‌دهند که کدام دسته‌ها و انواع در یونیکد پذیرفته می‌شوند.

فهرست حاضر بر اساس میانگین استفاده در میان پلتفرم‌های مختلف رتبه‌بندی شده است و شخصیت‌هایی که با رنگ‌ پوست یا جنس مختلف همراه هستند را یک کاراکتر واحد به حساب آورده‌ است. همچنین به این موضوع نیز اشاره شده است که برخی ایموجی‌های جدید به این دلیل که به زمان بیشتری برای ورود به همه پلتفرم‌ها نیاز دارند، نتوانسته‌اند در این رتبه‌بندی ظاهر شوند. با ما در معرفی این فهرست همراه شوید:

۱۰. Thumbs up

۹. Face blowing a kiss

۸. Loudly crying face

۷. Two hearts

۶. Folded hands

۵. Smiling face with smiling eyes

۴. Rolling on the floor laughing

۳. Smiling face with heart eyes

۲. Red heart

۱. Face with tears of joy

