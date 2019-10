گوشی هواوی میت ایکس در نمایشگاه MWC 2019 معرفی شد اما چند بار تاریخ عرضه آن به تاخیر افتاده است. این گوشی در ابتدا قرار بود ماه May روانه‌ی بازار شود که ظاهرا تحریم آمریکا علیه هواوی و دیگر مشکلات، منجر به این تاخیر شده است. مدیرعامل هواوی مدتی قبل وعده داد که گوشی مذکور بالاخره در ماه اکتبر به دست کاربران می‌رسد و حالا طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، ظاهرا تولید انبوه این گوشی آغاز شده و در ماه جاری شاهد حضور این گوشی در بازار خواهیم بود.

در این گزارش، به بسیار سخت بودن فرایند تولید هواوی میت ایکس اشاره شده که با توجه به مکانیزم آن، چنین موضوعی کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. بار اولی که خبر تاخیر در عرضه آن مخابره شد، بعد از حاشیه‌های گلکسی فولد سامسونگ بود و هواوی تصمیم گرفت دوام این گوشی را بهبود ببخشد. ظاهرا تاخیر دوم مربوط به بهینه‌سازی رابط کاربری گوشی بوده است تا تجربه کاربری مربوط به نرم‌افزار این گوشی تاشو بهتر شود. در هر صورت هواوی تصمیم گرفته قبل از عرضه این گوشی، ضعف‌ها و مشکلات آن را برطرف کند تا کاربران با مشکلی مواجه نشوند.

طبق اعلام این شرکت، هواوی میت ایکس با قیمت ۲۲۵۰ دلار در قفسه فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد. بر اساس برخی گزارش‌ها، به نظر می‌رسد این گوشی به جای تراشه کایرین ۹۸۰ که با آن معرفی شد، حالا از تراشه تازه‌نفس کایرین ۹۹۰ بهره می‌برد. در هر صورت باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا این گوشی تاشو می‌تواند تجربه خوشایندی را برای کاربران به ارمغان بیاورد یا نه. در ادامه می‌توانید ویدیوی منتشر شده از بسته‌بندی این گوشی را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: GSM Arena

