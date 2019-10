از نسل دوم گلکسی فولد سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

گلکسی فولد سامسونگ بعد از سال‌ها توسعه و با پشت سر گذاشتن چندین ماه تاخیر در تاریخ عرضه، بالاخره روانه‌ی بازار شد ولی از آنجایی که نسل اول یک تکنولوژی نوآورانه محسوب می‌شود، همچنان ضعف‌های زیادی دارد. این محصول مناسب کاربرانی است که فارغ از قیمت و مشکلات یک محصول نوآورانه، خواستار بهره‌گیری از چنین گجتی هستند. اما چنین محصولی برای اکثریت کاربران مناسب نیست ولی در هر صورت گوشی‌های تاشو پتانسیل زیادی برای موفقیت دارند و نسل دوم گلکسی فولد می‌تواند به عملی کردن چنین پتانسیلی نزدیک‌تر شود.

هنوز در مورد نسل دوم این گوشی تاشو اطلاعات موثق چندانی منتشر نشده ولی در این مطلب به شایعات مطرح شده در مورد آن می‌پردازیم. علاوه بر این، قصد داریم بخشی از انتظاراتمان را از این گوشی مطرح کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

تاریخ عرضه و قیمت گلکسی فولد ۲

بر اساس شایعات عنوان شده، به نظر می‌رسد در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ می‌توانیم انتظار عرضه گلکسی فولد ۲ را داشته باشیم. اگرچه این چنین تاریخی بسیار مبهم است، ولی باید خاطرنشان کنیم که گلکسی فولد بالاخره در ماه سپتامبر روانه‌ی بازار شد و به همین خاطر باید چندین ماه دیگر برای مدل بعدی این گوشی صبر کنیم. از طرفی دیگر، گوشی مذکور در ماه فوریه معرفی شد ولی به دلیل مشکلات مختلف، عرضه آن چند بار به تأخیر افتاد. از این نظر، شاید گلکسی فولد ۲ به‌زودی معرفی شود.

در مورد قیمت هم هنوز شایعاتی منتشر نشده ولی از آنجایی که گلکسی فولد با قیمت ۱۹۸۰ دلاری در قفسه فروشگاه‌ها قرار گرفته، حتی اگر مدل جدید آن ارزان‌تر باشد، باید همچنان انتظار قیمت بسیار بالایی را داشته باشیم.

اخبار و شایعات مربوط به گلکسی فولد ۲

طبق یکی از شایعات منتشر شده، ظاهرا گلکسی فولد ۲ از نمایشگر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد که برخلاف نسل قبلی بر محور افقی تا می‌شود. بعد از تا شدن، این نمایشگر در بخش داخلی قرار می‌گیرد و گویا شاهد نمایشگر بیرونی ۱ اینچی خواهیم بود. برای یادآوری باید بگوییم که گلکسی فولد از نمایشگر ۷.۳ اینچی اصلی و نمایشگر ثانوی ۴.۶ اینچی بهره می‌برد بنابراین در صورت صحت داشتن این شایعه، با کوچک‌تر شدن هر دو نمایشگر مواجه خواهیم شد. به همین خاطر فعلا نباید این شایعه را چندان جدی بگیریم. البته کوچک کردن نمایشگر به سامسونگ اجازه می‌دهد قیمت نهایی گوشی را کاهش دهد.

در گزارش بلومبرگ هم به وجود یک گوشی تاشو سامسونگ اشاره شده که از نمایشگر ۶.۷ اینچی حفره‌دار بهره می‌برد و به‌صورت عمودی باز و بسته می‌شود. در کنار آن، باید به یک شایعه دیگر هم اشاره کنیم که ظاهرا سامسونگ مشغول توسعه دو گوشی تاشو است و شاید یکی از آن‌ها همین گوشی موردنظر باشد.

دیگر گوشی تاشو در دست توسعه هم گویا مانند هواوی میت ایکس به سمت بیرون بسته می‌شود و این یعنی نمایشگر آن در اطراف گجت همواره قابل رویت خواهد بود. سامسونگ چندین پتنت مربوط به گوشی تاشو ثبت کرده که مطمئنا بسیاری از آن‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند ولی با نگاه به این طرح‌ها، می‌توانیم حدس و گمان‌هایی را در مورد طراحی نسل بعدی گلکسی فولد مطرح کنیم.

به‌عنوان مثال در تصویر بالا شاهد سه طرح متفاوت هستیم که دو تا از آن‌ها شبیه طرح فعلی محسوب می‌شوند ولی یکی از آن‌ها به‌صورت عمودی تا می‌شود. یکی دیگر از پتنت‌ها به پشتیبانی نسل جدید گلکسی فولد از قلم استایلوس اشاره کرده که عملی کردن چنین مشخصه‌ای کار بسیار سختی خواهد بود.

انتظارات ما از گلکسی فولد ۲



روند بهبود گوشی‌های هوشمند تمام نشدنی است اما این موضوع برای گلکسی فولد و دیگر گوشی‌های تاشو بیش از دیگر گوشی‌های پرچم‌دار صدق می‌کند. اگرچه نسل اول این گوشی همین حالا هم بسیار جذاب و نوآورانه است، ولی در هر صورت نمی‌توان ضعف‌های مختلف آن را نادیده گرفت. به همین خاطر، امیدواریم در نسل بعدی این گوشی، شاهد چنین ویژگی‌هایی باشیم.

قیمت پایین‌تر

گلکسی فولد با قیمت ۱۹۸۰ دلاری روانه‌ی بازار شده و این یعنی برای خرید آن باید دو برابر قیمت یک پرچم‌دار همه‌فن‌حریف بپردازید. اگرچه گلکسی فولد یکی از اولین گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود و فرایند ساخت آن به این سادگی‌ها صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل این گران بودن قیمت کاملا منطقی جلوه می‌کند؛ ولی در نهایت همین قیمت باعث می‌شود اکثریت کاربران نتوانند چنین گوشی هوشمندی را خریداری کنند.

به همین خاطر امیدواریم سامسونگ برای گلکسی فولد ۲ قیمت آن را تا حد زیادی کاهش دهد. اگرچه مطمئنا قیمت این گوشی از مثلا گلکسی اس ۱۱ بالاتر خواهد بود زیرا به هر حال گوشی مذکور نسل دوم یک گجت نوآورانه است، ولی احتمالا سامسونگ می‌تواند قیمت آن را تا حد قابل توجهی پایین بیاورد. اگر سامسونگ می‌خواهد گوشی‌های تاشو به گجت‌های همه‌گیر بدل شوند، به ناچار باید چنین کاری را انجام دهد.

افزایش دوام

هرچند سامسونگ با اعمال تغییرات مختلف بر گلکسی فولد توانسته آن را نسبت به مدل اولیه بادوام‌تر کند، ولی در هر صورت گوشی بسیار آسیب‌پذیری است. با وجود اینکه آسیب‌پذیری چنین گوشی هوشمندی طبیعی است، ولی در مورد گلکسی فولد ۲ امیدواریم این موضوع تا حد زیادی بهبود پیدا کند. کاربرانی که قیمت زیادی برای خرید گوشی می‌پردازند، مطمئنا به‌دنبال بهره‌گیری از یک گوشی محکم و بادوام هستند.

نمایشگر ثانویه بهتر

اگرچه نمایشگر ۷.۳ اینچی گلکسی فولد جذابیت زیادی دارد، ولی در مورد نمایشگر ۴.۶ اینچی ثانویه نمی‌توان چنین چیزی را گفت. زمانی که گلکسی فولد بسته است، از طریق همین نمایشگر باید از گوشی استفاده کنید ولی به دلیل کوچک بودن، عرض کم و حاشیه‌های ضخیم، تجربه کاربری ایدئالی را فراهم نمی‌کند.

به همین دلیل، امیدواریم نمایشگر ثانویه گلکسی فولد ۲ حاشیه‌های کمتر و اندازه بزرگ‌تری داشته باشد. البته اگر طرح این گوشی مانند هواوی میت ایکس باشد، پس هنگام بسته بودن گوشی در اطراف آن با نمایشگر سروکار داریم ولی چنین طرحی هم منجر به آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود.

حذف چین‌خوردگی نمایشگر

یکی از مشکلات گلکسی فولد‌ سامسونگ این است که چین‌خوردگی وسط نمایشگر همواره محسوس است. اگرچه کاربران خیلی زود به چنین چیزی عادت می‌کنند، اما در نهایت یک گوشی بسیار گران‌قیمت نباید چنین ضعفی را داشته باشد تا کاربران به ناچار با آن کنار بیایند. امیدواریم سامسونگ برای گلکسی فولد ۲ بتواند تا حد زیادی این مشکل را اصلاح یا به طور قابل توجهی کاهش دهد.

باتری بزرگ‌تر با سرعت شارژ بیشتر

گلکسی فولد‌ از باتری ۴۳۸۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و مدل ۵G مبتنی بر باتری ۴۲۳۵ میلی‌آمپر ساعتی است که با توجه به استانداردهای فعلی، باتری بسیار بزرگی محسوب می‌شود. اما گلکسی فولد گوشی استانداردی نیست و با افزایش ظرفیت باتری کاربران برای مدت بیشتری با خیال راحت می‌توانند از این گوشی بهره ببرند.

علاوه بر این، باید خاطرنشان کنیم که باتری گلکسی فولد‌ از سرعت شارژ ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند ولی این روزها گوشی‌های پرچم‌دار به بهره‌گیری از سرعت شارژ بسیار بالاتری روی آورده‌اند. به‌عنوان مثال گلکسی نوت ۱۰ پلاس از شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند و امیدواریم گلکسی فولد ۲ از چنین سرعت شارژی بهره ببرد.

