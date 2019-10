با توجه به حجم عظیم خبرهای مربوط به پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال، گفته می‌شود این گوشی‌ها از لحاظ افشای مشخصه‌ها، رکوردشکن محسوب می‌شوند. هرچند تقریبا هیچ نکته ناگفته‌ای در مورد این گوشی باقی نمانده است، ولی در هر صورت گوگل دقایقی قبل رسما از این خانواده پیکسل ۴ رسما رونمایی کرد.

طراحی و نمایشگر

برخلاف بیشتر پرچم‌داران جدید، گوشی‌های پیکسل ۴ از لحاظ طراحی تقریبا هیچ حرفی برای گفتن ندارند و از جهاتی طراحی آن‌ها تا حد زیادی قدیمی محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال در بخش فوقانی نمایشگر حاشیه‌ی ضخیمی وجود دارد که توجیه گوگل برای این مشخصه، تعبیه چندین سنسور مختلف در این بخش است. در پنل پشتی هم شاهد برجستگی مربع شکل بزرگی هستیم که دوربین دوگانه را در خود جای داده است.

از لحاظ جنس بدنه، گوشی‌های پیکسل ۴ از فریم آلومینیومی و پنل پشتی مبتنی بر شیشه مات بهره می‌برند. این یعنی دیگر شاهد پنل پشتی مجهز به دو نوع شیشه شفاف و مات نیستیم. در بین رنگ‌های بدنه، رنگ نارنجی توجه را جلب می‌کند و در کنار آن باید رنگ‌های مشکی و سفید بدنه هم اشاره کنیم.

این مطلب در حال به‌روز‌رسانی است…

