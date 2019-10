گوگل پیکسل بادز جدید را معرفی کرد

در ابتدای رویداد معرفی از محصولات جدید گوگل در شهر نیویورک، این شرکت از نسل جدید هدفون بی‌سیم خود، پیکسل بادز، رونمایی کرد. قاب پیکسل بادز به ایرپادز اپل و فری بادز ۳ هواوی شباهت دارد، اما طراحی هدفون‌ها جدید و متفاوت است.

ایزابل اولسن، طراح پیکسل بادز درباره این محصول می‌گوید: «آن‌ها (هدفون‌ها) کامپیوترهای شناوری در گوش شما هستند».

طبق ادعای گوگل، ایربادهای جدید خانواده پیکسل می‌توانند تا فاصله زیادی به گوشی شما متصل بمانند. این اتصال زمانی که درون ساختمان هستید، تا فاصله سه اتاق و زمانی که در محیط باز هستید، به اندازه طول یک زمین فوتبال را پشتیبانی خواهد کرد.

پیکسل بادز جدید با یک بار شارژ تا ۵ ساعت قادر به فعالیت هستند که این زمان با بهره‌گیری از قاب شارژر بی‌سیم، به ۲۴ ساعت می‌رسد.

پیکسل بادز با لطف ابعادی کوچکتر از رقبا، به خوبی درون گوش جای می‌گیرد و با طراحی ارکونومیک خود، امکان حذف نویز و تنظیم صدای اسپیکرها و دامنه عملکرد میکروفون را فراهم می‌کند.

این محصول از بهار ۲۰۲۰ با قیمت ۱۷۹ دلار به بازار عرضه و در ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از جزئیات دستگاه و چیپ هوش مصنوعی به کار رفته در آن منتشر خواهد شد.

این مطلب در حال به‌روز رسانی است…

