در رویداد رونمایی از گوگل پیکسل ۴ چه گذشت؟

ساعاتی قبل گوگل با برگزاری یک مراسم در کنار گوشی‌های پیکسل ۴ از چند محصول دیگر هم رونمایی کرد. در این مطلب قصد داریم به صورت مختصر و مفید به مهم‌ترین خبرهای این مراسم بپردازیم. در ادامه همراه ما باشید.

ویژگی‌های جدید دوربین پیکسل ۴

مانند همیشه، این بار هم در مراسم معرفی گوگل پیکسل ۴ بخش قابل توجهی از مراسم به معرفی ویژگی‌های دوربین این دو گوشی اختصاص داده شد. روی هم رفته دوربین پیکسل ۴ این بار از ۴ ویژگی جدید بهره می‌برد. یکی از آن‌ها به کاربران اجازه می‌دهد که قبل از ثبت عکس، تاثیر حالت HDR+ را مشاهده کنند. قابلیت دوم امکان تنظیم روشنایی و سایه‌ها به‌صورت جداگانه را امکان‌پذیر می‌کنند تا افراد بتوانند در شرایط نوری مختلف عکس‌های جذاب‌تری ثبت کنند.

ویژگی سوم مربوط به White Balance یا تعادل رنگ است که دوربین پیکسل ۴ با بهره‌گیری از یادگیری ماشینی در موقعیت‌های مختلف تلاش می‌کند رنگ‌ها را با دقت بیشتری ثبت کند. به‌عنوان مثال در مناظر برفی، حتی عکس‌های ثبت شده با برخی از دوربین‌های SLR تا حدی مایل به آبی می‌شوند ولی پیکسل ۴ در این زمینه با دقت بیشتری عمل خواهد کرد.

در نهایت باید به بهبود حالت شب دوربین اشاره کنیم که حالا کاربران می‌توانند از ستارگان هم با کیفیت قابل توجهی عکس بگیرند. گوگل برای این کار از ترکیب سخت‌افزار دوربین و قابلیت‌های یادگیری ماشینی استفاده کرده تا نتیجه نهایی جذاب شود. گوگل وعده داده که دوربین پیکسل ۴ به مرور زمان و با دریافت آپدیت‌های نرم‌افزاری بهتر هم خواهد شد.

معرفی پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال

بعد از گذشت ماه‌ها انتشار اخبار مختلف، بالاخره گوشی‌های پیکسل ۴ رسما رونمایی شدند. گوگل در ابتدا در مورد سیستم رادار «سولی» (Soli) صحبت کرد که به کاربران اجازه می‌دهد بدون دست زدن به گوشی کارهای مختلفی را انجام دهند. هر دو گوشی مبتنی بر نمایشگر اولد با رفرش ریت ۹۰ هرتز هستند و این یعنی انواع و اقسام محتواها در این نمایشگر روان‌تر نشان داده می‌شوند. کاربران برای خرید این دو گوشی از بین رنگ‌های سفید، سیاه و نارنجی حق انتخاب دارند.

از دیگر ویژگی‌های پیکسل ۴ می‌توانیم به داشتن سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی و اپلیکیشن ضبط صدا با قابلیت تبدیل گفتار به متن آفلاین اشاره کنیم. پیش‌فروش گوشی‌های پیکسل ۴ آغاز شده و در تاریخ ۲۴ اکتبر روانه‌ی بازار می‌شوند.

سیستم روتر گوگل نست وای‌فای

نست وای‌فای از یک روتر و یک یا دو گجت یا اکستندر موسوم به Point تشکیل شده که از طریق اتصال به یکدیگر می‌توانند وسعت پوشش وای‌فای را افزایش دهند. در ضمن باید بگوییم که گجت‌های Point می‌توانند به‌عنوان اسپیکر هوشمند هم انجام وظیفه کنند و از قابلیت‌های مرسوم این دسته گجت‌ها پشتیبانی می‌کنند. برای خرید روتر و یک گجت Point باید مبلغ ۲۶۹ دلار پرداخته شود و در صورت تمایل برای خرید یک روتر و دو گجت Point باید ۳۴۹ دلار بپردازید.

اسپیکر هوشمند گوگل نست مینی

جدیدترین اسپیکر هوشمند گوگل به نام نست مینی در این مراسم معرفی شد. این محصول شباهت زیادی به گوگل هوم مینی دارد و فقط بخش‌ها و امکانات جزئی تغییر کرده است. در بخش پایینی آن یک حفره تعبیه شده تا کاربران بتوانند آن را به دیوار آویزان کنند و کیفیت پخش صدا هم تا حدی بهبود یافته است. این محصول از تاریخ ۲۲ اکتبر با قیمت ۵۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

پیکسل‌بوک گو

از دیگر محصولات معرفی شده در این مراسم می‌توانیم به پیکسل‌بوک گو اشاره کنیم که یک کروم‌بوک است. با وجود شباهت اسمی با پیکسل‌بوک عرضه شده در سال ۲۰۱۷، به نظر می‌رسد نسل جدید گجت موردنظر محسوب نمی‌شود. در عوض، این بار با گجتی مشابه مک‌بوک مدرن روبرو هستیم که تنها ۱۳ میلی‌متر ضخامت و ۹۰۰ گرم وزن دارد. قیمت مدل پایه آن ۶۴۹ دلار است و پیش‌فروش آن به‌زودی آغاز می‌شود.

نسل دوم ایرباد پیکسل بادز

گوگل در مراسم معرفی پیکسل ۴ از نسل جدید ایرباد پیکسل بادز رونمایی کرد که برخلاف نسل قبلی کاملا بی‌سیم است و مانند آن از فرامین صوتی پشتیبانی می‌کند. گوگل مدعی شده که این ایرباد در فضای بسته تا مسافت ۳ اتاق و در فضای باز تا فاصله‌ای به طول یک زمین فوتبال آمریکایی به گوشی متصل می‌ماند. باتری این ایرباد تا ۵ ساعت دوام می‌آورد و اگر همراه با جعبه مخصوص خود باشد می‌تواند تا ۲۴ ساعت قابل استفاده باشد. این محصول در بهار ۲۰۲۰ با قیمت ۱۷۹ دلاری عرضه می‌شود.

مشخص شدن تاریخ آغاز به کار سرویس گوگل استادیا

گوگل در این مراسم اعلام کرد که پلتفرم گیمینگ مبتنی بر فضای ابری استادیا از تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) کار خود را رسما آغاز می‌کند.

منبع: The Verge

The post در رویداد رونمایی از گوگل پیکسل ۴ چه گذشت؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala