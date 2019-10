شب گذشته گوشی‌های پیکسل ۴ معرفی شدند و با توجه به گزارش‌های مفصلی که پیش از این منتشر شده بود، نکته چندان تازه‌ای در این رویداد مطرح نشد. در هر صورت در این مطلب قصد داریم به مهم‌ترین تفاوت‌های بین پیکسل ۴ و پیکسل ۳ بپردازیم.

نمایشگر با رفرش ریت ۹۰ هرتز

این مشخصه از جمله ویژگی‌های جذاب پیکسل ۴ محسوب می‌شود. روزبه‌روز شرکت‌های سازنده بیشتری از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالاتر استفاده می‌کنند و این مشخصه می‌تواند تجربه کاربری استفاده از گوشی را لذت‌بخش‌تر کند. اگرچه برخی افراد نمی‌توانند تفاوت بین نمایشگر ۶۰ هرتز و ۹۰ هرتز را تشخیص بدهند، ولی در هر صورت نمی‌توان تفاوت بین آن‌ها را کتمان کرد.

یکی از نگرانی‌های مربوط به نمایشگرهای دارای رفرش ریت بالاتر بر سر کاهش عمر باتری است. البته گوگل وعده داده که در مواقعی که نیازی به این مشخصه وجود نداشته باشد، نرم‌افزار گوشی به‌صورت هوشمند رفرش ریت نمایشگر را به ۶۰ هرتز تغییر می‌دهد.

دوربین ثانوی تله‌فوتو

در پنل پشتی پیکسل ۴ ماژول مربع شکل دوربین توجه زیادی را جلب می‌کند که دو دوربین را در خود جای داده است. در دورانی که تقریبا تمام پرچم‌داران از سه دوربین بهره می‌برند، به نظر می‌رسد گوگل ناچار شده یک دوربین جدید به این ماژول اضافه کند. باید بگوییم هرچقدر هم الگوریتم‌های نرم‌افزاری گوگل فوق‌العاده باشند، در نهایت برخی از مشخصه‌ها نیازمند سخت‌افزار مناسب هستند.

دوربین ثانوی این دو گوشی از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد و زوم اپتیکال ۲ برابری را به ارمغان می‌آورد. گوگل پیش از این با بهره‌گیری از نرم‌افزار دوربین موفق شده بود زوم قابل توجهی را ارائه کند و حالا به لطف این دوربین، کیفیت زوم بهتر هم خواهد شد. برای علاقمندان به دوربین اولترا واید هم باید بگوییم که می‌توانند امیدوار باشند سال دیگر چنین دوربینی ارائه شود.

سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی

چند سال بعد از اپل، گوگل هم بالاخره تصمیم گرفته از سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی برای گوشی خود استفاده کند. البته به جای بریدگی نمایشگر، سنسورهای مربوط به این سیستم در حاشیه ضخیمی در بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است. مانند فیس آی‌دی آیفون، این سیستم هم امنیت زیادی دارد و طبق بررسی‌های اولیه از لحاظ سرعت هم حرف زیادی برای گفتن دارد.

تعامل بدون لمس

در بالای نمایشگر پیکسل ۴ سیستم راداری قرار دارد که می‌تواند حرکات دست را با سرعت و دقت زیادی تشخیص بدهد. به همین خاطر کاربران از طریق حرکت دادن دستان خود می‌توانند کارهایی مانند تنظیم صدا و تعویض آهنگ را انجام دهند. چنین مشخصه‌هایی اگرچه بر روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسند، اما در عمل معمولا چندان کارآمد نیستند و خیلی زود برای کاربران تکراری می‌شوند. در هر صورت گوگل بودجه زیادی را صرف این تکنولوژی کرده و باید ببینیم که کاربران چه واکنشی به آن نشان می‌دهند.

تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵

مانند بسیاری از پرچم‌داران اندروید در سال ۲۰۱۹، گوشی‌های پیکسل ۴ هم از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بهره می‌برند که نسبت به اسنپ‌دراگون ۸۴۵ حدود ۳۰ درصد عملکرد بهتری دارد. این قدرت به همراه اندروید بهینه‌سازی شده برای پیکسل ۴ مطمئنا منجر به بهبود تجربه کاربری می‌شود.

روی هم رفته، پیکسل ۴ نسبت به نسل قبلی دارای چند ویژگی جدید مهم است که البته برخی از آن‌ها شاید در نهایت فقط پر زرق‌وبرق باشند و چندان کاربردی به حساب نیایند.در هر صورت برای اظهارنظر دقیق در مورد ویژگی‌ها و امکانات مختلف پیکسل ۴، این دو گوشی باید مورد بررسی گسترده قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: در رویداد رونمایی از گوگل پیکسل ۴ چه گذشت؟

منبع: Phone Arena

The post پیکسل ۴ در برابر پیکسل ۳؛ مروری بر مهم‌ترین تفاوت‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala