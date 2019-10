مقایسه سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی؟ کدام یک انتخاب بهتری است؟

در بین گجت‌های قدرتمند و قابل حمل بازار، تبلت‌های دو در یک یا همان تبلت‌هایی که قدرتی نزدیک به لپ تاپ‌های پایین‌رده را دارند، از محبوبیت بالایی برخوردارند. در حال حاضر کمتر شرکتی سعی در طراحی چنین تبلت‌هایی کرده. دو شرکتی که فعلا در این بخش با یکدیگر رقابت می‌کنند و محصولات بسیار با کیفیتی را نیز ارائه می‌دهند، مایکروسافت و اپل هستند که در این مقاله قصد داریم جدیدترین تبلت‌های هر دو شرکت را تحت عنوان سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام شرکت در ساخت تبلتی قدرتمندتر، عملکرد بهتری را از خود نشان داده است.

در تاریخ ۲ اکتبر سال جاری، مایکروسافت علاوه‌ بر معرفی جانشین سرفیس پرو ۶، (سرفیس پرو ۷)، تبلت جدید دیگری را نیز تحت عنوان سرفیس پرو ایکس (Surface Pro X) رونمایی کرد. دستگاهی که به نظر می‌رسد صرفا به این خاطر تولید شده تا به رقیبی برای تبلت آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی تبدیل شود.

موارد مورد بررسی در این مقایسه شامل آیتم‌های زیر خواهد بود.

طراحی

نمایشگر

مشخصات فنی

پورت‌ها و اتصالات

دوربین

قابلیت تشخیص چهره

سیستم‌عامل و نرم‌افزار

لوازم جانبی

قیمت

طراحی سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

هر دو تبلت یکی از جدیدترین‌های دو شرکت مایکروسافت و اپل به حساب می‌آیند و خوشبختانه هر دو این شرکت‌ها توجه بسیار ویژه‌ای به این خانواده از محصولات خود دارند. بدین ترتیب با انتخاب هر یک از آن‌ها، صاحب یک تبلت زیبا، نسبتا بزرگ با حاشیه‌های کم و وزن بسیار سبک خواهید شد.

اگرچه به نظر می‌رسد سرفیس پرو ایکس از حاشیه‌های کناری کمتری برخوردار باشد، اما آیپد پرو با کاهش بیشتر حواشی بالا و پایین این مورد را جبران کرد. از طرف دیگر اما تمام حواشی تبلت آیپد پرو به یک اندازه به نسبت نمایشگر در نظر گرفته شده‌اند که هم تناسب بیشتری در آن رعایت شده و هم به زیبایی محصول کمک بیشتری کرده است.

در بخش پشتی نیز هر دو تبلت از تنها یک دوربین استفاده کرده‌اند که در سرفیس این دوربین در بخش میانی و در آیپد پرو نیز در گوشه سمت چپ و بالای آن قرار دارد. همچنین مایکروسافت پایه نگه‌دارنده‌ای را نیز در بخش پشتی سرفیس قرار داده که قابلیت جمع شونده دارد و می‌تواند در هنگام استفاده از تبلت برای ثابت نگه داشتن آن کمک کند.

به طور کلی، آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی با ابعاد ۰.۲۳ × ۷ × ۹.۷ اینچ و وزن ۶۳۵ گرم، محصول سبک‌تری به نسبت سرفیس پرو ایکس با اندازه ۰.۲۸ × ۸.۲ × ۱۱.۳ اینچ و وزن ۷۷۱ گرم است. اما اینکه کدام یک در این بخش بهتر عمل کرده، کاملا به سلیقه کاربر بستگی دارد.

برنده: بستگی به سلیقه کاربر دارد!

نمایشگر سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

هر دو تبلت دارای نمایشگری با نسبت تصویر ۳:۲ به جای ۱۶:۹ هستند با این تفاوت که نماینده مایکروسافت تنها ۰.۱ اینچ بزرگ‌تر از آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی است و نمایشگری به بزرگی ۱۳ اینچ دارد. از نظر وضوح تصویر می‌توان گفت دو دستگاه تقریبا با یکدیگر برابر هستند. چرا که نمایشگر آیپد پرو از وضوح ۲۰۴۸ × ۲۷۳۲ پیکسل و تراکم پیکسلی ۲۴۶ بهره می‌برد و در طرف مقابل سرفیس پرو ایکس از نمایشگری با وضوح ۱۹۲۰ × ۲۸۸۰ پیکسل و تراکم پیکسلی ۲۶۷ بهره‌مند است.

اگرچه ممکن است تفاوت ظاهری نمایشگر این دو دستگاه در حد یک یا دو پیکسل باشد، اما وقتی صحبت سر کیفیت باشد، آیپد پرو گوی سبقت را از سرفیس پرو ایکس می‌دزدد. این نمایشگر از دو قابلیت بسیار خوب True Tone و ProMotion بهره می‌برد که قابلیت اول نور تبلت را با نور محیط تطبیق می‌دهد (در سرفیس نیز قابلیت مشابهی تحت عنوان PixelSense وجود دارد) و دومی که بسیار مهم‌تر است، افزایش رفرش‌ریت نمایشگر را تا نرخ ۱۲۰ هرتز نیز ممکن می‌سازد! این یعنی نمایشگر ۶۰ هرتزی سرفیس پرو ایکس در مقابل نمایشگر آیپد پرو، حرفی برای گفتن نخواهد داشت!

در بخش وسعت رنگ گسترده، (Wide-Color Gamut)، هر دو نمایشگر توان تولید گستره رنگی P3 را دارا هستند. اما آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی با روشنایی ۶۰۰ نیت در مقابل سرفیس پرو ایکس با روشنایی ۴۵۰ نیت، برنده بی چون و چرای این بخش خواهد بود.

برنده: آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

مشخصات فنی سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

در حالی که همه سرفیس‌های فعلی و قبلی از پردازنده اینتل استفاده می‌کنند، مایکروسافت ترجیح داده در سرفیس پرو ایکس از تراشه‌ای تحت عنوان SQ1 استفاده کند که مبتنی بر پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸cx بوده و محصول مشترک مایکروسافت و شرکت کوالکام است. این پردازنده ۳ گیگاهرتزی، هشت هسته‌ای است و بر اساس معماری ARM طراحی شده که می‌تواند کمی در استفاده از برخی برنامه‌های مخصوص ویندوز مشکل ساز باشد! همچنین پردازنده گرافیکی که آن را همراهی می‌کند قدرتی معادل ۲ ترافلاپس دارد که رقم بسیار خوب و تحسین‌برانگیزی به حساب می‌آید.

طبق بنچمارکی که از این پردازنده ۳۲ بیتی منتشر شد، می‌توان گفت اسنپدراگون ۸cx در حد و اندازه‌های پردازنده Core i5 8250U است و حتی عملکرد بهتری نیز از آن دارد! نمی‌توان گفت این پردازنده خیلی قدرتمند است، اما می‌تواند در تبلتی چون سرفیس پرو ایکس، نیاز کاربران را در کارهای معمولی برطرف کند.

در طرف مقابل اما آیپد پرو از پردازنده مبتنی بر معماری ARM استفاده می‌کند که با نام A12X Bionic شناخته می‌شود. این پردازنده ۶۴ بیتی که یک نسل عقب‌تر از A13 Bionic به حساب می‌آید، هنوز از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و با هشت هسته در کنار یک موتور عصبی هشت هسته‌ای که قادر است ۵ تریلیون عملیات پردازشی را تنها در یک ثانیه انجام دهد، می‌تواند کاربران خود را در انجام هر کاری به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ گونه مشکلی همراهی کند.

از آن‌جایی که سرفیس پرو ایکس یک تبلت ویندوزی است، میزان رم آن هم بیشتر از آیپد پرو است. این دستگاه در دو مدل با رم‌های ۸ و ۱۶ گیگابایتی روانه بازار می‌شود، در حالی که نماینده اپل تنها ۴ گیگابایت رم دارد! میزان رم بکار رفته در سرفیس پرو ایکس در حد کامپیوترهای گیمینگ امروزی است و خب در این بخش آیپد پرو هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها، کاربران سرفیس پرو ایکس با خرید هر یک از آن‌ها، به اینترنت LTE دسترسی خواهند داشت. اما برای در اختیار داشتن این قابلیت در آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی، کاربر می‌بایستی ۱۵۰ دلار بیشتر هزینه کند!

در بخش حافظه داخلی، آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی تنوع بیشتری دارد و مدل پایه آن از ۶۴ گیگابایت شروع شده و تا ۱ ترابایت نیز ادامه دارد. البته در این بین مدل ۱۲۸ گیگابایتی وجود ندارد! این در حالی است که سرفیس پرو ایکس در مدل پایه خود ۱۲۸ گیگابایت حافظه دارد و در دو مدل بالاتر خود از ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه بهره می‌برد. البته کاربر در صورت تمایل می‌تواند این حافظه داخلی را با حافظه دیگری جایگزین کند که پیشنهاد مایکروسافت به این دسته از کاربران، مشورت با افراد متخصص و حرفه‌ای است.

برنده: سرفیس پرو ایکس

پورت‌ها و اتصالات در ‌‌‌سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

با در نظر گرفتن اینکه این دو محصول در واقع تبلت هستند، بنابراین نباید انتظار داشت پورت زیادی در آن‌ها وجود داشته باشد. به همین خاطر در آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی شاهد وجود یک پورت USB-C، یک Smart Connector و یک درگاه سیم‌کارد نانو هستیم. در طرف مقابل اما سرفیس پرو ایکس وجود دارد که با تنوع بیشتری در این بخش همراه است و خود را به ۲ پورت USB-C، سرفیس کانکت، پورت اتصال صفحه‌کلید و یک درگاه سیم‌کارد نانو مجهز می‌بیند.

در هیچ یک از این دستگاه‌ها خبری از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیست. بنابراین باید برای اتصال هدفون خود به این دستگاه‌ها به هدفون‌های بلوتوثی متوسل شوید و یا از نوع USB-C آن‌ها استفاده کنید. در تبلت مایکروسافت، کاربر باید به وسیله پورت سرفیس، تبلت خود را شارژ کند. البته دستگاه به وسیله پورت USB-C نیز شارژ می‌شود، اما توصیه مایکروسافت برای ورود جریان برق مطمئن‌تر، استفاده از همان پورت سرفیس است.

برنده: سرفیس پرو ایکس

عملکرد دوربین اصلی در ‌‌‌سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

تبلت‌ها هیچ وقت به خاطر عکاسی ساخته نشده‌اند و نباید از آن‌ها انتظار ثبت تصاویر بسیار با کیفیت را داشت. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روز افزون اهمیت این مهم در زندگی کاربران، مادامی که وسیله‌ای به دوربین مجهز باشد، شرکت سازنده سعی می‌کند از گزینه با کیفیتی استفاده کند. این مورد در تبلت‌های آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی و سرفیس پرو ایکس نیز صدق می‌کند.

بدین ترتیب در محصول مایکروسافت شاهد یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت ثبت ویدئو در کیفیت‌های HD، Full-HD و ۴K هستیم. همین قابلیت‌ها در دوربین ۱۲ مگاپیکسلی آیپد پرو نیز یافت می‌شوند. مشخصات روی کاغذ، از برتری آیپد پرو حکایت دارند. هرچند اگر کاربری قصد ثبت تصاویر با تبلت خود را داشته باشد، هر دو محصول به خوبی نیاز وی را مرتفع خواهند کرد.

برنده: آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

قابلیت تشخیص چهره در سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

هرچه از دوربین پشتی در تبلت‌ها استفاده نشود، دوربین سلفی بسیار کارآمدتر است! چرا که یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های دو دستگاه یعنی قابلیت تشخیص چهره سه‌بعدی در آن گنجانده شده. دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی در سرفیس پرو و ۷ مگاپیکسلی در آیپد پرو علاوه بر ثبت تصاویر سلفی با کیفیت قابل قبول، به کمک مادون قرمز، مدلی سه بعدی از چهره کاربر تهیه می‌کنند تا دفعات بعدی که کاربر می‌خواهد قفل تبلت خود را با اسکن چهره باز کند، به وسیله این اسکن سه‌بعدی با بالاترین امنیت ممکن چهره فرد را تایید کند.

برخلاف تشخیص چهره دو بعدی، تشخییص چهره سه‌بعدی فریب نمی‌خورد و گفته می‌شود حتی امنیتی بالاتر از اسکنر اثر انگشت دارد که در حال حاضر اکثر گوشی‌ها به آن مجهز هستند.

برنده: برابر

عمر باتری در سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

در حالی که نه اپل و نه مایکروسافت اعلام نکرده‌اند که ظرفیت باتری این تبلت‌ها دقیقا چقدر است، اما از بررسی موشکافانه آن‌ها به این نتیجه رسیدیم که در آیپد پرو یک باتری ۹۷۲۰ میلی‌آمپر ساعتی قرار داده شده که به ادعای اپل می‌تواند تا ۱۰ ساعت امکان وب‌گردی با وای فای، تماشای ویدئو و گوش دادن به موسیقی را فراهم کند که البته در تست‌های صورت گرفته نیز همین مقدار بدست آمد.

در طرف مقابل اما سرفیس پرو ایکس قرار دارد که مایکروسافت قول دوام باتری آن را در استفاده عادی تا ۱۳ ساعت داده است. اما این تخمین با روشنایی ۱۵۰ نیت بدست آمده که خب بسیاری از افراد روشنایی نمایشگر خود را بیشتر از این مقدار تنظیم می‌کنند. البته هنوز مقدار مشخصی از دوام باتری سرفیس پرو ایکس منتشر نشده اما به نظر می‌رسد دوام آن مشابه آنچه که در آیپد پرو شاهد آن بودیم باشد.

برنده: مشخص نیست!

سیستم‌عامل و نرم‌افزار در سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

رقابت سیستم‌عامل‌های مایکروسافت و اپل در رایانه‌های شخصی همیشه وجود داشته اما این رقابت در تبلت‌ها و گجت‌های کوچک‌تر، جایی که ویندوز کارایی کمتری پیدا می‌کند، بیشتر به چشم می‌آید! به هر حال، آیپد پرو از سیستم‌عامل جدید iPadOS و سرفیس پرو ایکس نیز از ویندوز ۱۰ به عنوان سیستم‌عامل خود بهره‌ می‌برند.

از آن‌جایی هم که پردازنده بکار رفته در این تبلت بر اساس معماری ARM ساخته شده، برخی از برنامه‌های قدیمی ویندوز در این تبلت اجرا نمی‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد برنامه‌های ۳۲ بیتی بدون مشکل در این تبلت اجرا شوند اما برنامه‌های ۶۴ بیتی خیر! این یعنی توسعه‌دهندگان باید برنامه‌های خود را بر اساس معماری جدید طراحی کنند.

مثلا ادوبی اخیرا اعلام کرده قرار است برنامه‌های مجموعه‌ Adobe Creative Cloud را به زودی برای سرفیس پرو ایکس منتشر کند که اولین آن‌ها نیز برنامه مخصوص طراحی Fresno خواهد بود. برنامه‌ای که اخیرا روی پلتفرم آیپد منتشر شده بود. البته کاربران در استفاده از برنامه‌هایی چون فایرفاکس، گوگل کروم و مجموعه آفیس ۳۶۵ مشکلی نخواهند داشت.

در حالی که به نظر می‌رسد در حال حاضر اپل برنامه‌های بیشتری در آیپد پرو در اختیار کاربران قرار می‌دهد، اما پتانسیل بالای سرفیس پرو ایکس را نیز در صورت ارائه نسخه پایانی ویندوز ۱۰ و پشتیبانی توسعه‌دهندگان از آن نباید نادیده گرفت. بنابراین در حال حاضر باید برنده را آیپد پرو دانست تا ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد.

برنده: آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

لوازم جانبی در سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

از آن جایی که این تبلت‌ها تا حدودی نقش لپ تاپ را در زندگی کاربران ایفا می‌کنند، بنابراین باید انتظار لوازم جانبی‌هایی را داشت که بیش از پیش این دو دستگاه را به یک لپ تاپ تبدیل کند. برای این کار، اپل صفحه‌کلید هوشمند خود را دارد که به قیمت ۱۹۹ دلار به فروش می‌رسد. صفحه کلید مایکروسافت هم با کارایی بیشتر اما قیمتی کمتر، معادل ۱۴۰ دلار به فروش می‌رسد. البته صفحه کلید مخصوص این تبلت که داک شارژر مخصوص قلم را نیز در خود جای داده، به همراه قلم با قیمت ۲۷۰ دلار در دسترس قرار دارد.

موردی که صفحه‌کلید سرفیس پرو ایکس را به برنده این بخش تبدیل می‌کند، تاچ‌پد آن است که در هر دو مدل این صفحه‌کلید‌ها یافت می‌شود. در آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی اما همه چیز با لمس نمایشگر صورت می‌گیرد و تاچ‌پدی در صفحه‌کلید قرار ندارد.

البته محصول اپل نیز از قلم پشتیبانی می‌کند. اما تفاوت‌هایی بین این دو قلم وجود دارد. در حالی که از Slim Pen، (قلم مایکروسافت) می‌توان در برنامه آفیس ۳۶۵ برای انجام کارها استفاده کرد، قلم اپل بیشتر جنبه نقاشی و طراحی را دارد. قلم اپل که با چسبیدن به بدنه آیپد پرو شارژ می‌شود، حدودا ۱۳۰ دلار قیمت دارد و قلم مایکروسافت نیز به تنهایی با قیمت ۱۴۵ دلار به فروش می‌رسد که از طریق درگاه USB-C و یا با قرارگیری در محل مخصوص خود در صفحه‌کلید مخصوص سرفیس شارژ می‌شود.

قیمت سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

آیپد ۱۲.۹ اینچی اپل در حال حاضر از طریق فروشگاه اپل به فروش می‌رسد. سرفیس پرو ایکس نیز در وب‌سایت مایکروسافت برای پیش‌خرید در دسترس قرار دارد تا ماه نوامبر که به صورت رسمی وارد بازار شود. قطعا می‌دانید که این تبلت‌ها قرار نیست محصولاتی ارزان باشند! هر دو برند آیپد و سرفیس همیشه جز گران‌ قیمت‌ترین محصولات بازار بوده‌اند و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی و سرفیس پرو ایکس نیز از این قائده مستثنی نیستند!

قیمت این دو محصول برای مدل‌های مختلف آن‌ها به شرح زیر است.

سرفیس پرو ایکس ۸GB/128GB: با قیمت ۹۹۹ دلار

سرفیس پرو ایکس ۸GB/256GB: با قیمت ۱.۲۹۹ دلار

سرفیس پرو ایکس ۱۶GB/256GB: با قیمت ۱.۴۹۹ دلار

سرفیس پرو ایکس ۱۶GB/512GB: با قیمت ۱.۷۹۹ دلار

آیپد پرو ۴GB/64GB: با قیمت ۹۹۹ دلار

آیپد پرو ۴GB/256GB: با قیمت ۱.۱۴۹ دلار

آیپد پرو ۴GB/512GB: با قیمت ۱.۳۴۹ دلار

آیپد پرو ۴GB/TB: با قیمت ۱.۵۴۹ دلار

به خاطر داشته باشید که همه مدل‌های سرفیس از اینترنت LTE نیز پشتیبانی می‌کنند. این در حالی است که برای در اختیار داشتن آن در آیپد پرو، باید مبلغی معادل ۱۵۰ دلار را به این قیمت فعلی افزود. اما خب در این شرایط هم گران‌ترین گزینه موجود در فهرست آیپدها ۱۷۰۰ دلار خواهد بود با دو برابر حافظه بیشتر! از طرفی این را هم نباید فراموش کرد که میزان رم موجود در سرفیس در گران‌ترین گزینه، چهار برابر آیپدها است! طبیعی است برای کاربران برخورداری از میزان رم بیشتر، در اولویت قرار خواهد گرفت! بنابراین می‌توان گفت سرفیس به نوعی گزینه منطقی‌تری خواهد بود.

نتیجه گیری

به طور کلی انتخاب بین این دو دستگاه به نوع استفاده کاربر بر می‌گردد و لذا سیستم‌عامل در درجه اول و سخت‌افزار در درجه دوم از اهمیت بالایی برخوردار هستند. با این اوصاف سرفیس پرو در بخش پردازنده کمی ضعیف و غیر قابل اعتماد نشان داده و قبل از تجربه آن نمی‌توان با قاطعیت ادعاهای مایکروسافت را در جهت تمجید از این تبلت تایید کرد.

منبع: pcworld

