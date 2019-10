نگاهی نزدیک به PixelBook Go، کروم بوک اقتصادی و زیبای گوگل

روز گذشته و در جریان رویداد معرفی گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL گوگل، این شرکت از کروم بوک جدید و اقتصادی خود با نام پیکسل بوک گو (PixelBook Go) رونمایی کرد.

پیکسل بوک گو طراحی بسیار جالبی در بخش زیرین خود دارد. این بخش از بدنه این گجت به شکل ناهموار و موجی شکلی طراحی شده که باعث می‌شود در دست داشتن آن ساده‌تر باشد و حس و حال متفاوتی را نیز به کاربر القا کند.

بعد از باز کردن پیکسل بوک گو نیز بلافاصله شاهد دو اسپیکر نسبتا بزرگ در هر دو طرف صفحه‌کلید این گجت خواهید شد که احتمالا از کیفیت بسیار خوبی نیز برخوردارند و نشان می‌دهند گوش دادن به موسیقی و یا تماشای فیلم در این دستگاه بسیار لذت‌بخش خواهد بود.

همانند همه لپ تاپ‌های دیگر، پیکسل بوک گو نیز در بخش جلویی خود از یک دوربین سلفی برخوردار است که سنسوری به بزرگی ۲ مگاپیکسل دارد و می‌تواند در وضوح تصویر ۱۰۸۰P و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند.

از نظر مشخصات فنی، این دستگاه تقریبا مشابه پیکسل اسلیت (Pixel Slate) است. پیکسل بوک گو در سه مدل با پردازنده‌های m3، i5 و i7 اینتل روانه بازار می‌شود که در بین آن‌ها، مدل i5 با در اختیار داشتن ۱۶ گیگابایت رم، می‌تواند یکی از بهترین و قدرتمندترین میان‌رده‌ در بین کروم بوک‌ها باشد.

قدرتمندترین مدل موجود که از پردازنده i7 نیز بهره می‌برد، به یک نمایشگر ۱۳.۳ اینچی فوق‌العاده، با کیفیت ۴K نیز مجهز شده که گوگل آن را Molecular Display یا نمایشگر مولکولی می‌نامد. البته کمتر کاربری واقعا به نمایشگر ۴K نیاز پیدا می‌کند اما خب این نمایشگر با کیفیت می‌تواند در استریم بازی‌های گوگل استادیا خودی نشان دهد! همچنین نسبت تصویر در پیکسل بوک گو برخلاف کروم‌ بوک‌های گذشته، ۱۶:۹ خواهد بود. این مدل با قیمت بسیار زیار ۱۴۰۰ دلار به فروش خواهد رسید!

با این تنوع در بین مدل‌های مختلف پیکسل بوک گو، کاربر برای انجام هر کاری می‌تواند روی آن‌ها حساب کند؛ حتی مدل پایه با پردازنده نسل هشتم اینتل Core m3 که ۸ گیگابایت رم، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و یک نمایشگر ۱۰۸۰P دارد!

گوگل در مورد باتری این لپ تاپ اطلاعات زیادی منتشر نکرد. جز اینکه می‌دانیم باتری پیکسل بوک گو قادر است تا ۱۲ ساعت استفاده معمولی، شارژ لپ تاپ را نگه دارد. از قابلیت‌های جذاب این باتری این است که کاربر اگر تنها به مدت ۲۰ دقیقه باتری را شارژ کند، می‌تواند تا دو ساعت از لپ تاپ خود استفاده کند!

گوگل پیکسل بوک گو هم اکنون در مدل پایه با قیمت ۶۴۹ دلار برای پیش خرید در دسترس قرار دارد. البته فعلا تنها رنگ مشکی برای پیش خرید در دسترس قرار دارد و به نظر می‌رسد مدل دیگر با رنگ «Not Pink»، بعد از عرضه رسمی به فروش خواهد رسید.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات فنی کامل این لپ تاپ را به علاوه تصاویری از آن در زیر مشاهده کنید.

پردازنده: Intel Core m3/ i5/ i7

رم: ۸/۱۶ گیگابایت

حافظه داخلی: ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت SSD

بلندگو: بلندگوی دوگانه + دو میکروفون برای حذف نویز

ابعاد: ۰.۵ × ۸.۱ × ۱۲.۲ اینچ



















منبع: ۹to5google

The post نگاهی نزدیک به PixelBook Go، کروم بوک اقتصادی و زیبای گوگل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala