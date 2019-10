خوشبختانه سامسونگ امروز به وعده خود وفا کرد و قابلیت تبدیل دست نوشته به متن در گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ را از طریق یک بروزرسانی برای نوت ۹ و نوت ۸ نیز عرضه کرد.

گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ، با ویژگی تبدیل دست نوشته به متن از طریق برنامه «Galaxy Notes» روانه بازار شد. سامسونگ پیشتر قول داده بود این ویژگی را به گوشی‌های قدیمی‌تر سری Note که از نسخه بتای رابط کاربری One UI 2.0 پشتیبانی می‌کنند‌، اضافه کند که امروز این اتفاق افتاد و بالاخره کاربران گلکسی نوت ۹ و نوت ۸ نیز می‌توانند از این قابلیت بسیار کاربردی و جذاب بهره‌مند باشند.

بر اساس گزارشات، اگر گوشی هوشمند شما بتواند از نسخه ۳.۱.۰۴.۱۶ برنامه گلکسی نوت پشتیبانی کند، حتی بدون نیاز به قلم S Pen نیز می‌توانید متنی را با انگشتان خود نوشته و سپس آن را به متن تایپ شده تبدیل کنید. هرچند بررسی‌های صورت گرفته از گلکسی اس ۱۰ پلاس نشان داد همه دستگاه‌ها قادر به استفاده از این قابلیت نخواهند بود.

این قابلیت جدید نه تنها کلمات، بلکه یک متن را می‌تواند به فایل ورد تبدیل کند. در حالت دست نوشته، می‌توانید از بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی استفاده کنید و سبک‌های مختلفی برای نوشته‌های خود به کار گیرید. برای بررسی اینکه آیا گوشی نوت شما نیز از این قابلیت پشتیبانی می‌کند یا خیر، کافی است وارد صفحه About (درباره) در منوی برنامه گلکسی نوت شوید و آن را بروزرسانی کنید.

بیشتر بخوانید: آیا عرضه گلکسی نوت ۱۰ لایت اقدامی منطقی است؟

منبع: gsmarena

The post قابلیت جدید و جذاب گلکسی نوت ۱۰ را در گلکسی نوت‌های قدیمی‌تر تجربه کنید! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala