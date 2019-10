اینکه اپل در مراسمی بیاید و جدیدترین سخت‌افزارهای خود را نشان دهد و سپس در پایان ببینیم برخی چیز‌های ضروری از آن حذف شده‌اند، چیزی طبیعی است. برای مثال تا همین پارسال، آیفون‌های گران‌قیمت اپل حتی شارژر فست شارژ هم نداشتند که خوشبختانه این مورد امسال رفع شده است. یا حتی مانیتور حرفه‌ای و گران‌قیمت این شرکت نیز فاقد پایه است و پایه آن باید به صورت جداگانه خریداری شود. اما حالا به نظر می‌رسد گوگل هم همین رویه را پیش گرفته است!

نشانه‌های خساست گوگل را از مراسم دیشب دیده‌ایم. دو گوشی پیکسل ۴ و پیکسل ۴ اکس‌ال در مراسمی در نیویورک معرفی شدند و هر دو قیمت‌هایی نسبتا رقابتی در دنیای پرچمداران امروزی دارند. نسخه کوچکتر این گوشی‌ها، یعنی گوگل پیکسل ۴، با قیمت ۷۹۹ دلار و نسخه بزرگ‌تر، با قیمت پایه ۸۹۹ دلار عرضه می‌شوند. اما هر دو گوشی در مدل پایه، حافظه ۶۴ گیگابایتی دارند که نسبت به دیگر پرچمداران اندرویدی امروزی، خیلی کم هستند. پرچمداران دیگر مثل گلکسی اس ۱۰، وان پلاس ۷ پرو و هواوی P30 پرو، در مدل پایه حافظه ۱۲۸ گیگابایتی دارند. اصلا بگذارید یک جور دیگر مقایسه کنیم؛ این روزها همه پرچمداران در مدل پایه حافظه بیشتر از ۶۴ گیگابایت دارند و می‌دانید به جز گوگل پیکسل ۴، چه گوشی دیگری مدل ۶۴ گیگابایتی دارد؟ درست حدس زدید؛ آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو اپل!

اگر این واقعیت را هم در نظر بگیریم که گوگل پیکسل ۴ از کارت حافظه جانبی پشتیبانی نمی‌کند و در این زمینه مثل آیفون‌های اپل است، اوضاع بدتر هم به نظر می‌رسد. البته تا پیش از این، گوگل همواره به خریداران پیکسل، حافظه نامحدود گوگل فوتوز ارائه می‌کرد تا عکس‌های خود را با رزولوشن کامل در آن آپلود کنند اما حالا این ویژگی نیز برای پیکسل ۴ موجود نیست!

این سورپرایز، وقتی کامل می‌شود که جعبه پیکسل ۴ را برای اولین بار باز کنید و ببینید که هیچ هندزفری یا هدفونی در بسته بندی آن وجود ندارد! حتی تبدیل جک ۳.۵ میلی‌متری به پورت USB-C که پیش‌تر در بسته‌بندی پیکسل‌ها وجود داشت نیز حذف شده و دیگر در بسته بندی پیکسل ۴، فقط کابل شارژر و آداپتر آن دیده می‌شود. با این تفاسیر، برای وصل کردن هدفون به این گوشی، یا باید یک هدفون USB-C خریداری کنید، یا سراغ هدفون بلوتوث بروید و یا یک تبدیل جک ۳.۵ میلی‌متری به USB-C خریداری کنید تا هدفون‌های کنونی‌تان را به گوشی وصل کنید!

این حرکت گوگل را می‌توان یک حرکت تاکتیکی نامید که در آن گوگل می‌خواهد خریداران پیکسل ۴ را به سمت خرید پیکسل بادز هدایت کند. اما این هدفون‌ها نیز قرار نیست تا شش ماه آینده عرضه شوند. این یعنی اگر تا قبل از شش ماه آینده پیکسل ۴ خریداری کنید، باید یک فکری هم برای هدفون کنید. علاوه بر این‌ها، پیکسل بادز قرار است با قیمت ۱۷۹ دلار عرضه شوند که این یعنی خرج بیشتر که روی دست شما می‌افتد. تصور کنید قصد خرید پیکسل ۴ معمولی با هدفون‌های پیکسل بادز را دارید. در این صورت باید ۹۷۸ دلار برای مدل پایه گوشی و خود هدفون‌ها پرداخت کنید که بسیار نزدیک به قیمت مدل پایه آیفون ۱۱ پرو می‌شود.

اگرچه گوگل از نظر خساست به خرج دادن، حالا بیشتر از هر زمان دیگری شبیه به اپل شده اما حداقل اپل در بسته بندی تمام گوشی‌هایی که به فروش می‌رساند، یک هدفون با پورت لایتنینگ قرار می‌دهد و کاربران آن می‌توانند از خرید هدفون دیگر، صرف نظر کنند.

البته کمی هم منصف باشیم، گوگل در حال حاضر پروموشنی برای پیش‌خرید پیکسل ۴ و پیکسل ۴ اکس‌ال در نظر گرفته که در آن به هر خریدار، یک گیفت کارت صد دلاری برای خرید از فروشگاه گوگل هدیه می‌دهد. اما این مورد حداقل به درد ما که در ایران زندگی می‌کنیم نمی‌خورد.

گوگل در مراسم خود به این موضوعات اشاره کرد و گفت که برای کم کردن تاثیر گوشی‌های هوشمند روی محیط زیست، تصمیم به حذف هدفون از بسته‌بندی گوشی‌های جدید خود را گرفته است. این شرکت می‌گوید به جای اینکه با قرار دادن هدفون در بسته‌بندی به محیط زیست آسیب بزنیم، به شما گیفت کارت صد دلاری در هنگام پیش‌خرید می‌دهیم تا اگر واقعا به هدفون نیاز دارید، آن را خریداری کنید.

اما اینجا هم یک مورد هست که باید به آن اشاره کنیم. فرض کنید که شما توانسته‌اید از سایت گوگل، پیکسل ۴ را پیش‌خرید کنید. طبیعتا انتظار دارید در این شرایط بلافاصله گیفت کارت صد دلاری را دریافت کرده و هدفونی که می‌خواهید را هم از این فروشگاه خریداری کنید اما مشکل اینجاست که این گیفت کارت‌ها، هشت هفته پس از پیش‌خرید گوشی به شما داده می‌شود! درواقع گوگل همه چیز را امسال پیچیده کرده و با این موارد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم گوگل «فقط» دغدغه حفظ محیط زیست داشته است.

این هدیه در زمان پیش‌خرید، کار زیبایی است اما به جز آیفون، دیگر شرکت‌ها هم در زمان پیش‌خرید چنین هدیه‌هایی را عرضه می‌کنند و همزمان با گوشی، هدیه را به دست خریدار می‌رسانند. در نهایت، اینکه باور کنید تمام این اقدامات برای حفظ محیط زیست بوده یا نه، به شما بستگی دارد. اما مورد اول یعنی حافظه ۶۴ گیگابایتی که دیگر نمی‌توان چنین استدلالی آورد.

در نهایت مشتری نهایی باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد با این شرایط سراغ پیکسل ۴ برود یا خیر. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

