طبق جدیدترین گزارش مالی شرکت هواوی، در مجموع سه فصل مالی ابتدایی ۲۰۱۹ درآمد این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش یافته است. اگرچه هواوی آمار جداگانه مربوط به سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹ را منتشر نکرده، ولی در مجموع این سه فصل، این شرکت چینی موفق به فروش ۱۸۵ میلیون گوشی شده است.

البته با انجام کمی محاسبه و مقایسه این رقم با آمار مربوط به نیمه نخست سال ۲۰۱۹ (عرضه ۱۱۸ میلیون گوشی)، می‌توانیم بگوییم که در سه‌ماهه سوم هواوی توانسته حدود ۶۷ میلیون گوشی را به دست خریداران برساند. چنین رقمی بسیار شگفت‌انگیز محسوب می‌شود و رشد قابل توجهی را در عرضه گوشی‌های هوشمند نشان می‌دهد.

طبق این آمار، عرضه گوشی‌های هواوی در سه‌ماهه سوم نسبت به فصل مالی قبلی حدود ۱۳.۵ درصد رشد داشته و این نخستین باری است که بعد از قرارگیری هواوی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، آمار ارائه گوشی‌های هوشمند این شرکت افزایش یافته است. در مقایسه به سه‌ماهه سوم سال گذشته، شاهد افزایش ۲۹ درصدی در آمار فروش هستیم و این آمار نشان می‌دهد هواوی توانسته علی‌رغم تحریم‌های گسترده آمریکا بتواند همچنان تعداد قابل توجهی از گوشی‌های خود را به فروش برساند.

این کمپانی همچنین خاطرنشان کرده که ۶۰ قرارداد با اپراتورهای مخابراتی سرتاسر دنیا برای راه‌اندازی زیرساخت شبکه ۵G امضا کرده است. باید خاطرنشان کنیم که تجهیزات مخابراتی هواوی درآمد هنگفتی را برای این شرکت به ارمغان می‌آورند و حالا به لطف حرکت کشورهای مختلف به سمت پیاده‌سازی شبکه‌های ۵G، بسیاری از شرکت‌های مخابراتی ترجیح می‌دهند از تجهیزات هواوی استفاده کنند.

منبع: Android Central

The post افزایش درآمد هواوی با وجود تحریم‌های آمریکا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala