بیتس هدفون جدید Solo Pro با قابلیت نویز کنسلینگ را معرفی کرد

دیروز و درست چند دقیقه پیش از آغاز مراسم گوگل برای معرفی پیکسل ۴ و پیکسل ۴ اکس‌ال، شرکت اپل تصمیم گرفت به یکباره هدفون جدیدی با برند بیتس عرضه کند. این هدفون که Solo Pro نام دارد، محصول مهمی در خانواده هدفون‌های بیتس به حساب می‌آید و با قیمت ۲۹۹ دلار عرضه خواهد شد. نکته حائز اهمیت، اضافه شدن نویز کنسلینگ به این سری از هدفون‌های بیتس است. در زمینه نام گذاری هم مثل پاور بیتس پرو و آیفون ۱۱ پرو و دیگر محصولات اپل که این روزها پسوند «پرو» را یدک می‌کشند، این نسل از هدفون‌های سولو هم نام پرو را خواهد داشت. بیتس سولو پرو قرار است از تاریخ ۸ آبان ماه برای فروش عرضه شود.

هدفون‌های بی‌سیم بیتس را می‌توان در هر گوشه کناری از دنیا مشاهده کرد. این شرکت حتی ادعا می‌کند که سری سولو، پرفروش‌ترین هدفون در تمام دنیاست و بیش از ۳۰ میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. حالا هم سولو پرو، پرچمدار این سری از هدفون‌های بیتس به حساب می‌آید و اگر آن را پس از ۸ آبان ماه در هرجایی دیدیم، جای تعجبی نخواهد بود. مخصوصا ورزشکاران مشهور که مشتریان همیشگی هدفون‌های بیتس هستند. خود بیتس می‌گوید که سولو پرو قرار است بخشی از نسل جدید هدفون‌های خاص بیتس باشد که اوایل امسال و با پاوربیتس پرو شروع شد.

از نظر ظاهری اگر بخواهیم قضاوت کنیم، می‌توان گفت سولو پرو درواقع می‌تواند Solo 3S نام بگیرد اما بیتس می‌گوید که آن‌ها این هدفون را از ابتدا دوباره طراحی کرده‌اند. برخی تغییرات ظاهری مثل نوار آلومینیومی کناره‌های هدفون، مشهود هستند و حالا جزئی از ظاهر هدفون به حساب می‌آیند. همچنین بیتس می‌گوید این نوار آلومینیومی می‌تواند گوشی‌های هدفون را در سطح مناسب و با استحکام بالا نگه دارد تا جابه‌جا نشود.

همچنین روی سطح این هدفون، هیچ دکمه‌ای برای روشن کردن هدفون وجود ندارد. درواقع هربار که این هدفون را باز کرده و در حالت استفاده قرار دهید، هدفون روشن می‌شود. هربار هم که آن را دوباره تا کنید تا در کیس محافظ قرار دهید، هدفون خاموش خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که این هدفون فقط در رنگ‌های مات عرضه می‌شود و مدل‌های براق که ارزان به نظر می‌رسیدند نیز دیگر عرضه نخواهند شد. رنگ‌هایی که بیتس سولو پرو در آن‌ها عرضه می‌شود، شامل مشکی، کِرِم، خاکستری، آبی تیره، آبی روشن و قرمز می‌شود. سه رنگ آخر که نام بردیم، به صورت محدود و در همکاری با Pharell Williams عرضه خواهند شد.

بیتس همچنین اعلام کرده که «پس از آزمایش‌های گسترده با کاربران» توانسته بالشتک‌های این هدفون را هم بهبود ببخشد که هم روی گوش بماند و هم تا سر حد ممکن، راحت باشد. بخش دوخت درونی هم از این بالشتک‌ها حذف شده و سطح بخش داخلی آن‌ها بالشتک‌ها نیز تا ۷۰ درصد بیشتر شده است. بیتس همچنین فشاری که دو گوشی هدفون به سر وارد می‌کنند را توانسته کاهش دهد تا کاربران بتوانند ساعت‌ها بدون خستگی از آن استفاده کنند.

جدا از این موارد که بیشتر ظاهری هستند، بیتس می‌گوید توانسته مقاومت هدفون در برابر عرق کردن را هم افزایش دهد. هدفون‌های سری سولو هیچ‌گاه برای ورزش ساخته نشده بودند اما همچنان بسیاری از ورزشکاران در حین فعالیت‌های ورزشی از آن استفاده کرده‌اند. اینکه حالا بیتس تصمیم گرفته در این زمینه هم به کمک کاربران بیاید، خبر خوشحال کننده‌ای است. استحکام بدنه نیز همچنان بالاست و آنطور که نویسنده ورج نوشته، بعید به نظر می‌رسد بتوان به سادگی آسیبی به این هدفون وارد کرد.

ویژگی نویز کنسلینگ با یک دکمه دایره‌ای شکل که در زیر گوشی سمت چپ قرار گرفته، فعال می‌شود. در نسل‌های قبلی سری سولو، در این قسمت شاهد جک ۳.۵ میلی‌متری برای اتصال سیمی هدفون به گوشی و کامپیوتر بودیم که حالا دیگر خبری از آن‌ها نیست. اما به لطف پورت لایتنینگی که روی بدنه قرار گرفته، همچنان قابلیت اتصال سیمی این هدفون به گوشی‌ها وجود دارد که متاسفانه اگر قصد چنین کاری داشته باشید، باید برای این هدفون کابل خریداری کنید. قطعا این موضوع ایده‌آل نیست زیرا وجود جک ۳.۵ میلی‌متری می‌توانست کاربردی‌تر باشد اما هرچه باشد، بیتس شرکت زیرمجموعه اپل است و اپل هم میانه خوبی با پورت ۳.۵ میلی‌متری ندارد.

بیتس نام ویژگی نویز کنسلینگ این هدفون را Pure ANC نامیده است که این ویژگی را پیش‌تر در هدفون‌های استودیو ۳ دیده بودیم. اما از آن‌جایی که طراحی این هدفون با استودیو ۳ تفاوت دارد، بیتس ناچار به ایجاد تغییراتی در این ویژگی شده تا بتواند آن را در سولو پرو استفاده کند.

بیتس می‌گوید که ویژگی Pure ANC به شکل موثری می‌تواند صدای محیط را شناسایی و آن را حذف کند. این ویژگی می‌تواند صدای اضافی پروازهای هواپیمایی، صدای شلوغی یک کافه یا یک دفتر کار شلوغ را بگیرد و بلاک کند. Pure ANC همچنین می‌تواند حضور مو در اطراف هدفون و موارد دیگر مثل گوشواره را تشخیص دهد و متناسب با آن‌ها، صدای محیط را دریافت کرده و بلاک کند. حرکات سر کاربر هم توسط این هدفون شناخته می‌شوند تا نویز کنسلینگ به بهترین شکل ممکن انجام شود. علاوه بر این‌ها، هدفون هر لحظه از موسیقی در حال پخش را تحلیل می‌کند و میزان نویز کنسلینگ را با توجه به آن، تغییر می‌دهد تا تجربه گوش دادن به موسیقی، افتی نداشته باشد.

تمام این مراحل به لطف چیپست اختصاصی Apple H1 انجام می‌شود. این چیپست جدا از بهبود Pure ANC، ویژگی‌های دیگری مثل Hey Siri را هم به این هدفون آورده است. قابلیت اتصال آسان به دستگاه‌های اپلی نیز وجود خواهد داشت و همچنین، این هدفون می‌تواند از ویژگی Audio Sharing در iOS 13 پشتیبانی کند. به لطف این مورد آخر، کاربر می‌تواند موسیقی در حال پخش را به صورت همزمان به دو هدفون سولو پرو یا هر دو هدفون دیگری که چیپست Apple H1 دارند، ارسال کند.

برخلاف دیگر سازندگان هدفون شامل بوز و مایکروسافت، بیتس به کاربر اجازه نمی‌دهد تا میزان نویز کنسلینگ را تغییر دهد. کاربر تنها می‌تواند این ویژگی را یا روشن کند و یا خاموش. همچنین بیتس سولو پرو می‌تواند تا ۲۲ ساعت شارژ دهی روی اندروید و iOS داشته باشد. اگر بدون ویژگی نویز کنسلینگ نیز از این هدفون استفاده کنید، این هدفون می‌تواند تا ۴۰ ساعت شارژ دهی داشته باشد. نحوه شارژ نیز به کمک همان پورت لایتنینگ که روی این هدفون قرار گرفته انجام می‌شود. شاید استفاده از لایتنینگ برای کاربران اندرویدی این هدفون جذاب نباشد اما هرچه باشد، این پورت از micro USB بهتر است! این هدفون از شارژ سریع یا Fast Fuel هم پشتیبانی می‌کند که می‌تواند سه ساعت شارژ دهی را تنها با ده دقیقه شارژ شدن، در اختیار کاربر بگذارد.

از آن‌جایی که نویز کنسلینگ می‌تواند شما را از دنیای بیرون بی خبر بگذارد، بیتس قابلیتی در این هدفون قرار داده که با یک بار زدن دکمه زیر هدفون، صدای محیط را هم از میکروفون‌های موجود در این هدفون دریافت می‌کنید. بیتس در این ویژگی کاری کرده تا صدایی که با میکروفون دریافت و پخش می‌شود، آنقدر طبیعی باشد که انگار شما اصلا هدفونی روی گوش خود نگذاشته‌اید. بد نیست بدانید که شرکت‌های دیگر مثل سونی و بوز نیز چنین ویژگی در هدفون‌های نویز کنسلینگ خود دارند.

اما اینهمه از خود هدفون‌ها گفتیم و حالا نوبت رسیده تا ببینیم که کیفیت صدای خروجی آن‌ها به چه شکل است. خود بیتس که می‌گوید سولو پرو بر پایه سولو ۳ ساخته شده و پروفایل صدای خروجی آن، نسخه بهبود یافته‌ای از آن چیزی است که در سولو ۳ دیده بودیم. سولو پرو از درایور ۴۰ میلی‌متری استفاده می‌کند اما بیتس آن‌ها را شامل باز طراحی کرده تا صدای خروجی، اعواج و تحریف کمتری داشته باشد. آنطور که نویسنده ورج می‌گوید، در بررسی سولو ۳ مشخص شده بود که کیفیت صدای خروجی این هدفون نسبت به نسل‌های قبلی خود بهتر شده اما حالا باید ببینیم نسخه بهبود یافته آن به چه ترتیب است.

بیتس همچنین می‌گوید دو میکروفون Beam-Forming که در این هدفون استفاده شده، برای مکالمات تلفنی نیز عالی خواهد بود و خیلی خوب می‌تواند صدای کاربر را ضبط کند.

در نهایت، سولو پرو به واسطه داشتن نویز کنسلینگ و طراحی بهتر و کیفیت ساخت بالاتر، توانسته برچسب «پرو» را برای خود به دست آورد. در نهایت برای نظر نهایی، باید صبر کنیم تا این هدفون عرضه شود و در بررسی‌ها ببینیم که آیا نسبت به رقبای قدرتمند خود از طرف سونی و بوز، ارزش خرید دارد یا خیر. شما درباره Beats Solo Pro چه فکر می‌کنید؟

