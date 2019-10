آنر، یکی از موفق‌ترین زیر مجموعه‌های شرکت هواوی، قصد دارد در تاریخ ۲۲ اکتبر سال جاری، (۳۰ مهر) گوشی آنر ۲۰ لایت را روانه بازار کند.

روز گذشته خبری دال بر رونمایی آنر ۲۰ لایت در فضای مجازی پخش شد. اما مشخص شد که این خبر تنها یک خطا در ترجمه بوده و این شرکت در واقع فقط تاریخی از رونمایی این گوشی هوشمند را به همراه تصویری از آن با رنگ فانتزی آبی-صورتی منتشر کرده است.

اما در مورد آنر ۲۰ لایت چه می‌دانیم؟ یکی از نکات بارزی که در این گوشی میان‌رده به چشم می‌خورد، تغییر محل سنسور اثر انگشت از پشت گوشی به جلوی آن است. به عبارتی مانند اکثر گوشی‌های فعلی، آنر تصمیم گرفته سنسور اثر انگشت آنر ۲۰ لایت را در زیر صفحه نمایشگر امولد آن تعبیه کند.

قرار گرفتن سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند یک طراحی تازه و نو ظهور در این صنعت نیست، اما بنابر دلایلی، آنر تنها یک گوشی دیگر با این تکنولوژی ارائه کرده است که مجیک ۲ (Magic 2) نام دارد و تنها در کشور چین به فروش می‌رسد.

از دیگر تغییراتی که در این گوشی شاهد آن هستیم، استفاده از پنل امولد به جای LCD است که خب تعداد کمی از گوشی‌های میان‌رده هواوی هستند که با نمایشگری از نوع امولد وارد بازار می‌شوند.

به عنوان نقطه قوت این گوشی، می‌توان به چیپست میان‌رده اما قدرتمند کایرین ۸۱۰، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد. برای یک گوشی میان‌رده، این مشخصات کاملا مطلوب هستند و می‌توانند نیاز کاربر را در استفاده‌های سنگین نیز برطرف کنند.

آنر ۲۰ لایت در بخش پشتی میزبان ۳ دوربین است که دوربین اصلی آن سنسوری به بزرگی ۴۸ مگاپیکسل دارد. همچنین این گوشی مجهز به یک نمایشگر ۶.۳ اینچی با وضوح Full-HD پلاس خواهد بود که گفته می‌شود از نسبت تصویر بیشتری به نسبت گوشی‌های دیگر برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اولین عکس از آنر V30 5G با نمایشگر حفره‌دار لو رفت

منبع: gsmarena

The post آنر ۲۰ لایت با نمایشگر امولد یک هفته دیگر عرضه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala