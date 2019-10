بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ مشغول آماده‌سازی مدل «لایت» گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ است. این دو گوشی به ترتیب شماره مدل SM-G770F و SM-N770F را یدک می‌کشند و البته در مورد نوت ۱۰ لایت چیز زیادی نمی‌توان گفت، ولی خوشبختانه در رابطه با مشخصات مدل لایت گلکسی اس ۱۰ می‌توان با قاطعیت بیشتری اظهارنظر کرد.

لازم به ذکر است که گلکسی‌ اس ‌۱۰ لایت شاید یک نام دیگری برای گلکسی A91 باشد.

باید خاطرنشان کنیم که گلکسی‌ اس ‌۱۰ لایت شاید یک نام دیگری برای گلکسی A91 باشد. این گوشی در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی عرضه خواهد شد. در رابطه با دیگر مشخصات گلکسی اس ۱۰ لایت هم می‌توانیم به ویژگی‌های گلکسی A91 اشاره کنیم. این یعنی باید انتظار بهره‌گیری از اسنپ‌دراگون ۸۵۵، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات را داشته باشیم. در پنل پشتی هم ظاهرا دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی وظیفه‌ی عکس‌برداری را بر عهده دارند و در بالای نمایشگر هم یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

این گوشی ظاهرا از نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰p+ بهره می‌برد که این یعنی بزرگ‌تر از نمایشگر ۶.۴ اینچی گلکسی اس ۱۰ پلاس است و هم‌اندازه نمایشگر مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ خواهد بود. بزرگ‌تر بودن نمایشگر و بهره‌گیری از نمایشگر بزرگ‌تر نسبت به گلکسی اس ۱۰ پلاس منجر به افزایش جذابیت این گوشی خواهد شد. در هر صورت به‌زودی خبرهای بیشتری در مورد آن منتشر می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post مشخصات گلکسی اس ۱۰ لایت فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala