طبق آخرین شایعات و خبرهایی که پیرامون گوشی گلکسی اس ۱۱ سامسونگ منتشر شده، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد نمایشگر این گوشی را با نسبت تصویر بیشتری به نسبت گذشته روانه بازار کند.

تا چند سال گذشته، استفاده از نمایشگرهایی با نسبت تصویر ۱۶:۹ امری رایج و کاملا عادی تلقی می‌شد. اما با اقدام سامسونگ در جهت ساخت نمایشگرهایی بدون حاشیه یا با حاشیه بسیا کم، کم کم باید با این نسبت تصویر خداحافظی کنیم.

کاربران وب‌سایت گلکسی کلاب (GalaxyClub)، روز گذشته یک گوشی از سامسونگ را با کد SM-G416U شناسایی کردند که اخیرا در وب‌سایت معروف بنچمارک مرورگر یعنی HTML5Test نیز شاهد آن بودیم. با توجه به مشخصات این گوشی، نمایشگر آن از نسبت تصویر ۲۰:۹ برخوردار بود! البته این شماره مدل با هیچ یک از مدل‌های کنونی جور در نمی‌آید اما سامسونگ اغلب با جابجایی دو عدد ابتدایی، سعی در مخفی کردن نام گوشی خود دارد.

بنابراین، می‌توان گفت نام اصلی این دستگاه SM-G986U خواهد بود. کدی که پیشتر برای اشاره با گلکسی اس ۱۱ پلاس استفاده می‌شد و قرار است در اوایل سال ۲۰۲۰ نیز وارد بازار شود. اما نمایشگر با نسبت تصویر ۲۰:۹ به این معناست که پرچم‌دار جدید سامسونگ قرار است از حواشی بالایی و پایینی کمتری به نسبت گلکسی اس ۱۰ برخوردار باشد. در گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ نسبت تصویر ۱۶:۹ و در گوشی‌های گلکسی نوت ۹ و گلکسی اس ۹ نسبت تصویر ۱۸.۵:۹ بود.

البته نباید انتظار داشته باشیم میزان تفاوت بین گلکسی اس ۹ و اس ۱۰، بین اس ۱۰ و اس ۱۱ نیز به همان اندازه باشد. چرا که سامسونگ قرار است با کاهش حاشیه‌های بالا و پایین گوشی، سایز نمایشگر گلکسی اس ۱۱ را نیز تا حدودی افزایش دهد، بدون اینکه اندازه کلی آن به نسبت گلکسی اس ۱۰ تغییر زیادی داشته باشد.

چه انتظاری از گوشی‌های گلکسی اس ۱۱، گلکسی اس ۱۱ پلاس و گلکسی اس ۱۱e داریم؟

علاوه‌بر کاهش حاشیه‌ها، انتظار می‌رود دوربین سلفی که مانند سری نوت ۱۰ همچنان (احتمالا) درون نمایشگر و در بخش فوقانی آن تعبیه شده، از اندازه کوچک‌تری برخوردار باشد. همچنین احتمال دارد سامسونگ محل این دوربین را بیشتر به بخش فوقانی گوشی نزدیک کرده و در عوض سایز نوار اعلانات را کمی کاهش دهد.

در مورد نمایشگر این گوشی اطلاعات موثقی در دسترس نیست، اما با توجه به اینکه برخی از سازندگان گوشی‌های هوشمند فعلی همچون وان پلاس و گوگل به سوی استفاده از نمایشگرهای ۹۰ هرتزی روی آورده‌اند، بعید به نظر می‌رسد سامسونگ در سال آینده ریسک کند و باز هم تصمیم به عرضه نمایشگرهای ۶۰ هرتزی بگیرد. حداقل انتظاری که می‌رود، استفاده از نمایشگر ۹۰ هرتزی در مدل‌ گلکسی اس ۱۱ و اس ۱۱ پلاس است!

همچنین پیش‌بینی می‌شود این دو گوشی از ۴ دوربین در بخش پشتی خود بهره ببرند که یکی از آن‌ها که پیشتر نیز زیاد در مورد آن شنیده بودیم، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی پیروسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری است. همچنین انتظار می‌رود در بخش دوربین سلفی، مدل اس ۱۱ پلاس با یک دوربین بیشتر به نسبت اس ۱۰ پلاس، به سه دوربین مجهز باشد. در دو گوشی دیگر نیز احتمالا باید شاهد یک یا دو دوربین سلفی باشیم.

در کنار دو گوشی گلکسی اس ۱۱ و اس ۱۱ پلاس، احتمالا همانند سری قبل شاهد یک پرچم‌دار ارزان‌قیمت‌تر نیز خواهیم بود که گلکسی اس ۱۱e نام خواهد داشت. این گوشی که انتظار می‌رود برای رقابت با آیفون ۱۱ شرکت اپل طراحی شود، احتمالا از نمایشگر تخت و یک دوربین سلفی بهره‌مند خواهد بود. به نظر می‌رسد بیشتر تمرکز سامسونگ در این مدل روی کاهش حاشیه‌ها منعطف باشد.

همچنین انتظار می‌رود دوربین تله‌فوتو با قابلیت زوم ۵ برابر اپتیکال نیز به این گوشی افزوده شود و همچنین رنگ ماژول دوربین آن نیز کاملا سیاه باشد. یعنی مانند آنچه که در گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ شاهد آن بودیم. از دیگر تغییرات محتمل در این گوشی می‌توان به پردازنده آن اشاره کرد که طبیعتا باید مشابه آنچه که در مدل‌های دیگر استفاده می‌شود باشد. یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ برای آمریکا و البته اگزینوس ۹۸۳۰ برای دیگر مناطق.

