طبق گزارش منتشر شده از جانب یک رسانه کره‌ای، نسل دوم گوشی تاشو گلکسی فولد سامسونگ در ماه آوریل ۲۰۲۰ معرفی می‌شود و این یعنی یک ماه پس از حضور گلکسی اس ۱۱، شاهد معرفی گلکسی فولد ۲ خواهیم بود. اما در مورد مشخصات این گوشی چه می‌توان گفت؟

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع مختلف، گویا سامسونگ برای نمایشگر این گوشی می‌خواهد از محافظ شیشه‌ای بسیار باریکی استفاده کند تا بتواند محافظ پلاستیکی فعلی را کنار بگذارد. چنین تصمیمی، حداقل از لحاظ تئوری منجر به افزایش دوام نمایشگر خواهد شد. تغییرات در همین جا به اتمام نمی‌رسند بلکه ظاهرا نسل دوم گلکسی فولد‌ به‌صورت عمودی باز و بسته می‌شود.

در ابتدا برخی از شایعات این احتمال را مطرح کرده بودند که گلکسی فولد‌ ۲ از نمایشگر تاشو ۶.۷ اینچی و یک نمایشگر کوچک ۱ اینچی در بخش بیرونی بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم که گلکسی فولد‌ فعلی دارای نمایشگر ۷.۳ اینچی است و حالا طبق گزارش جدید به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد از نمایشگر ۸.۱ اینچی استفاده کند.

با وجود اینکه هنوز زمان زیادی به معرفی این محصول باقی مانده، ولی از آنجایی که نسل دوم گلکسی فولد جذابیت زیادی دارد، مطمئنا خیلی زود جزییات بیشتری از آن افشا خواهد شد.

منبع: Slash Gear

منبع متن: digikala