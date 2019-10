اگرچه در این سه هفته‌ای که از عرضه عمومی iOS 13 می‌گذرد، بسیاری از کاربران از باگ‌های موجود شاکی هستند و این سیستم عامل حتی تا نسخه ۱۳.۱.۳ هم پیش رفته است، اما همچنان درصد زیادی از کاربران به این نسخه از iOS رفته‌اند. آنطور که اپل امروز اعلام کرده است، این سیستم عامل روی بیش از ۵۰ درصد از دستگاه‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، نصب شده است. رسیدن به چنین آماری آن هم در شرایطی که تنها ۲۶ روز از عرضه عمومی این سیستم عامل می‌گذرد، رکوردی عالی محسوب می‌شود.

البته iOS 12 توانسته بود به این رکورد در ۲۳ روز برسد که کمی بهتر از iOS 13 است. آمار اپل وقتی بهتر می‌شود که بگوییم درصد باقی مانده که هنوز به iOS 13 نرفته‌اند، اکثرا روی iOS 12 هستند و این چیزی است که اپلی‌ها بابتش به اندرویدی‌ها فخر می‌فروشند. اپل این آمار را از طریق دستگاه‌هایی که از فروشگاه اپ استور اپلیکیشن دانلود می‌کنند، به دست می‌آورد. به صورت دقیق اگر بخواهیم بگوییم، ۴۱ درصد دستگاه‌های کنونی فعال مبتنی بر iOS، از iOS 12 استفاده می‌کنند. ۹ درصد هم از نسخه‌های قدیمی‌تر این سیستم عامل استفاده می‌کنند و ۵۰ درصد هم که سراغ iOS 13 رفته‌اند.

در مورد iPadOS که همان iOS 13 برای آیپد است، آماری متفاوت منتشر شده است. آنطور که اپل می‌گوید، ۳۳ درصد از کل آیپد‌هایی که از iPadOS پشتیبانی می‌کنند، سراغ این سیستم عامل رفته‌اند. ۴۱ درصد از آیپد‌هایی که در دو سه سال اخیر ساخته و فروخته شده‌اند نیز به iPadOS رفته‌اند. این یعنی، کاربران آیپد‌های قدیمی فعلا تمایلی به آپدیت کردن به iPadOS ندارند.

اگرچه این نرخ رشد بروزرسانی iOS در سال‌های اخیر رشدی منفی داشته اما همچنان کیلومترها از وضعیت اندروید و گوگل، جلوتر است. این موقعیت اپل، به لطف هماهنگی بالای سخت‌افزار و نرم‌افزار در محصولات اپل است که گوگل هیچ گاه نتوانسته آن‌را در اکوسیستم خود ایجاد کند. این موضوع تا جایی پیش می‌رود که حتی گوگل اخیرا تصمیم گرفته تا نرخ نصب سیستم‌عامل‌های خود روی گوشی‌های اندرویدی را اعلام نکند. برای همین هم هست که اصلا نمی‌دانیم اندروید ۱۰ روی چند درصد از گوشی‌های اندرویدی نصب شده است.

آخرین باری که گوگل از این دست آمار ها اعلام کرد، ماه May سال جاری میلادی بود که فهمیدیم اندروید پای روی ۱۰.۴ درصد از دستگاه‌های اندرویدی نصب شده است. برای دیگر نسخه‌ها قدیمی و تا اندروید ۵، درصدها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد متغیر بود و در کمال تعجب، اندروید ۵ هم هنوز روی ۱۴.۵ درصد دستگاه‌های اندرویدی فعال بود. در آن زمان، بیشترین درصد متعلق به اندروید ۸ بود که ۲۷ درصد را با خود اختصاص داده بود. اما در نهایت این که هنوز اندرویدی‌های بسیار قدیمی‌تر روی درصد زیادی از گوشی‌های اندرویدی نصب شده، خوب نیست و برای گوگل هم جلوه مناسبی ندارد. بزرگترین مشکل این گوشی‌های قدیمی با اندروید قدیمی، عدم بروزرسانی‌های امنیتی است که باعث می‌شود نسبت به ویروس‌ها، خیلی آسیب‌پذیرتر باشند.

در پایان، باید بگوییم اگرچه بسیاری از iOS 13 و باگ‌های آن شاکی هستند اما کاربران اپلی ثابت کرده‌اند که همیشه مشتاق برای نصب آخرین بروزرسانی‌های سیستم عامل هستند. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

