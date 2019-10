یک کاربر بریتانیایی اخیرا در مورد گلکسی اس ۱۰ خود متوجه یک مشکل مهم شده است. به گفته او، پس از اینکه یک محافظ صفحه نمایش ۳ دلاری خریداری شده را بر روی نمایشگر قرار داده، همسر او بدون اینکه اثر انگشتش در گوشی ثبت شده باشد، به‌راحتی می‌تواند گوشی را آنلاک کند. لازم به ذکر است که از همان ابتدا سامسونگ در مورد سازگاری پایین حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر این گوشی با بسیاری از محافظ‌های صفحه نمایش هشدار داده بود.

این شرکت کره‌ای اعلام کرده که به‌زودی یک وصله نرم‌افزاری برای اصلاح این مشکل منتشر می‌کند.

سامسونگ در ابتدا در مورد این ادعا گفته که مشغول بررسی این موضوع است و در همین حین به کاربران توصیه کرده که از محافظ‌های نمایشگر رسمی سامسونگ بهره ببرند. حالا، این شرکت کره‌ای اعلام کرده که به‌زودی یک وصله نرم‌افزاری برای اصلاح این مشکل منتشر می‌کند. با وجود اینکه حسگر اثر انگشت مبتنی بر فراصوت نسبت به تکنولوژی اپتیکال دقت و امنیت بیشتری دارد، دقیقا معلوم نیست چرا چنین مشکلی پدید آمده و آیا فقط این محافظ صفحه نمایش این مشکل را ایجاد می‌کند؟

از آنجایی که سامسونگ تاریخ ارائه این وصله نرم‌افزاری را اعلام نکرده، کاربران گلکسی اس ۱۰ که از محافظ‌های نمایشگر غیر رسمی استفاده می‌کنند، بهتر است به جای حسگر اثر انگشت، از روش‌های جایگزین مانند الگو یا رمز عبور مبتنی بر حروف الفبا بهره ببرند. در این بین باید به امنیت پایین سیستم تشخیص چهره این گوشی اشاره کنیم که بهره‌گیری از آن اصلا توصیه نمی‌شود.

