طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، تلاش سامسونگ برای ساخت گوشی مجهز به دوربین زیر نمایشگر نتیجه داده و احتمالا در ماه جاری تولید انبوه گوشی مذکور آغاز می‌شود.

اگر روند تولید مطابق انتظار پیش رود، سامسونگ در ابتدا می‌خواهد در هر ماه ۳۰ هزار عدد از این گوشی را تولید کند و در اوایل سال آینده آمار تولید را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. لازم به ذکر است که طبق اعلام اکانت توییتری Ice Universe که در افشای اطلاعات موثق ید طولایی دارد، گوشی مجهز به این تکنولوژی گلکسی اس ۱۱ و نسل دوم گلکسی فولد نیست و بلکه گوشی دیگری از دوربین زیر نمایشگر بهره می‌برد.

با وجود انتشار این خبر، گفته می‌شود سامسونگ در مورد بهره‌گیری از دوربین زیر نمایشگر همچنان باید با چالش‌های فنی دست و پنجه نرم کند. پنل اولد که بر روی دوربین قرار دارد، می‌تواند کیفیت عکس‌های ثبت شده با دوربین سلفی را کاهش دهد و به همین خاطر سامسونگ برای افزایش کیفیت دوربین مذکور باید راهکارهایی را برای این مشکل ارائه دهد.

اول از همه باید، باید بخشی از پنل اولد که بر روی دوربین سلفی قرار دارد، تا حد ممکن شفاف باشد و دوما با توسعه الگوریتم‌های نرم‌افزاری پیچیده، باید «اعوجاج» (distortion) تصویر به حداقل برسد. در هر صورت اگرچه برخی از شرکت‌ها قصد دارند دوربین مجهز به دوربین زیر نمایشگر را روانه‌ی بازار کنند، باید ببینیم که کدام یک از آن‌ها می‌توانند ثبت عکس‌های سلفی باکیفیت را امکان‌پذیر کنند.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala