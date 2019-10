سیستم تشخیص چهره پیکسل ۴ یک مشکل مهم دارد

گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال از هیچگونه حسگر اثر انگشت بهره نمی‌برند و برای احراز هویت بیومتریک صرفا متکی به سیستم تشخیص چهره هستند. به لطف تعبیه سنسورهای پیشرفته در حاشیه فوقانی نمایشگر، این سیستم مانند فیس آی‌دی اپل دقت و سرعت زیادی دارد ولی حالا مشخص شده که سیستم مذکور یک مشکل مهم دارد که می‌تواند دردسرهای زیادی را ایجاد کند.

طبق گزارش‌های مختلف، حتی در صورت بسته بودن چشمها هم پیکسل ۴ آنلاک می‌شود. چنین موضوعی باعث می‌شود مثلا اطرافیان کاربران هنگام خواب بودن شخص مذکور به راحتی با گرفتن پیکسل ۴ به سمت چهره او بتوانند گوشی را آنلاک و به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کنند. هنوز معلوم نیست که چرا گوگل برای سیستم تشخیص چهره چنین تصمیمی اتخاذ کرده ولی تا اطلاع ثانوی ظاهرا قرار نیست این مشکل اصلاح شود.

در صفحه پشتیبانی پیکسل‌ ۴ مستقیما به این مشکل اشاره شده و آمده: «حتی اگر چشم‌های شما بسته باشد، شخص دیگری با گرفتن گوشی به سمت چهره شما می‌تواند آن را آنلاک کند». در همین صفحه به کاربران نگران نقض حریم خصوصی خود توصیه شده که می‌توانند سیستم تشخیص چهره را غیرفعال کنند تا با بهره‌گیری از روش‌های دیگر آنلاک کردن گوشی امکان‌پذیر شود؛ این یعنی گوگل برای بهبود تجربه کاربری ارزش زیادی قائل نیست.

از طرفی دیگر، باید به فیس آی‌دی اپل اشاره کنیم که تنها در صورت باز بودن چشم‌ها و نگاه کردن به گوشی، آیفون یا آیپد مذکور را آنلاک می‌کند. در میان عکس‌های لو رفته از پیکسل ۴ در بین گزینه‌های موجود در منو، گزینه‌ای تحت عنوان «لزوم باز بودن چشم‌ها» دیده می‌شود ولی در نسخه نهایی پیکسل‌ ۴ چنین گزینه‌ای وجود ندارد. در نهایت باید بگوییم که امیدواریم گوگل با ارائه‌ی یک آپدیت نرم‌افزاری هرچه زودتر این مشکل را برطرف کند.

