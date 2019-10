امروز ۲۲۱امین راهیپمایی فضایی در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام خواهد شد. ماموریتی که هر از چند گاهی به منظور انجام تعمیرات و یا نصب بخش‌های جدید ایستگاه فضایی انجام می‌شود. اما این بار یک تفاوت مهم با ماموریت‌های پیشین در میان است؛ این ماموریت اولین راهپیمایی فضایی است که تمام اعضاء آن را بانوان فضانورد تشکیل می‌دهند.

Jessica Meir و Christina Koch، دو فضانورد ناسا، در این ماموریت حضور خواهند داشت. هر چند که پیش از این چهارده فضانورد زن در ماموریت‌های مختلف راهپیمایی فضایی حضور داشته‌اند، اما این اولین راهپیمایی فضایی است که تمام اعضاء آن را بانوان فضانورد تشکیل می‌دهند.

راهپیمایی فضایی یکی از سخت‌ترین بخش‌های حرفه‌ی یک فضانورد است و طبیعی است که افرادی برای این ماموریت انتخاب می‌شوند که برای انجام این کار آمادگی کامل را داشته باشند. به گفته سایت ناسا بسیاری از فضانوردان این کار را چالش‌برانگیزترین فعالیت فیزیکی حرفه‌ی خود می‌دانند.

اولین راهپیمایی فضایی تماما زنانه تاریخ قرار بود پیش از این و در ابتدای فصل بهار انجام شود. اما سایز لباس‌های فضایی موجود در ایستگاه فضایی بین‌المللی مناسب یکی از بانوان فضانورد نبود. به این ترتیب ترکیب فضانوردان حاضر در آن ماموریت تغییر کرد.

در نهایت و با ارسال یک لباس فضایی جدید به ایستگاه فضایی بین‌المللی این مشکل حل شد تا Jessica Meir و Christina Koch امروز تاریخ‌ساز شوند و اولین راهپیمایی فضایی تماما زنانه تاریخ را انجام دهند.

این دو بانوی فضانورد در جریان ماموریت امروز خود یکی از تجهیزات مربوط به باتری‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی را تعویض خواهند کرد.

زنان زیادی در تاریخ ناسا نقش‌هایی کلیدی را در ماموریت‌های مهم این سازمان فضایی بزرگ بر عهده داشته‌اند که زندگی برخی از آن‌ها در فیلم Hiddn Figures به تصویر کشیده شده است. نقش زنان در فعالیت‌های ناسا در سال‌های اخیر پررنگ‌تر از پیش نیز شده است.

نقطه اوج ماجرا اما شاید در سال ۲۰۲۴ اتفاق بیفتد. زمانی که طبق برنامه قرار است در ماموریت آرتمیس اولین زن فضانورد بر سطح ماه قدم بگذارد.

عکش کاوز: Jessica Meir و Christina Koch،‌ دو فضانورد ناسا که ماموریت راهپیمایی فضایی امروز را انجام خواهند داد.

Credits: NASA

