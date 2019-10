بر اساس گزارش‌های مختلف، موتورولا از چندین ماه قبل توسعه گوشی تاشو خود را آغاز کرده و به نظر می‌رسد در ماه آینده شاهد رونمایی از این گوشی خواهیم بود. این شرکت دعوتنامه مربوط به رویداد ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) را برای رسانه‌ها ارسال کرده که در این دعوتنامه یک فایل GIF (که در ادامه می‌توانید آن را ببینید) توجه را جلب می‌کند. در این فایل GIF ظاهرا شاهد تبدیل یک گوشی تاشو قدیمی به یک گوشی تاشو مدرن هستیم.

در هر صورت به نظر می‌رسد در این مراسم بالاخره موتورولا از نخستین گوشی مبتنی بر نمایشگر تاشو خود پرده‌برداری می‌کند. طبق شایعاتی که قبلا منتشر شده، احتمالا با یک گوشی میان‌رده گران‌قیمت روبرو خواهیم شد.

بر اساس این شایعه‌ها، به نظر می‌رسد گوشی مذکور از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۱۰، ۴ یا ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. همچنین گفته می‌شود این گوشی تاشو موتورولا دارای باتری ۲۷۳۰ میلی‌آمپر ساعتی که چنین ظرفیتی حتی برای گوشی معمولی هم بسیار کم محسوب می‌شود.

در رابطه با طراحی هم باید انتظار بهره‌گیری از نمایشگر ۶.۲ اینچی انعطاف‌پذیر در داخل و یک نمایشگر کوچک ثانویه در بخش بیرونی را داشته باشیم و این گوشی به‌صورت عمودی باز و بسته می‌شود. در نهایت باید به قیمت این گوشی اشاره کنیم که ظاهرا با قیمت ۱۵۰۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود.

منبع: Android Authority

