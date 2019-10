مدتی قبل با معرفی وان‌پلاس ۷T پرو پرونده‌ی گوشی‌های این شرکت برای سال ۲۰۱۹ بسته شد ولی زودتر از آنچه که انتظار داشتیم روند انتشار شایعات و تصاویر مربوط به مدل ۲۰۲۰ گوشی‌های وان‌پلاس آغاز شده است. ساعاتی قبل اکانت توییتری OnLeaks که به انتشار رندرهای موثق از گوشی‌ها شهرت دارد، تصاویر رندر مربوط به وان پلاس ۸ پرو را منتشر کرده است.

در همین رابطه باید به رندرهای منتسب به وان‌پلاس ۸ اشاره کنیم که از طرف همین افشاگر منتشر شده و اگر این رندرها صحت داشته باشند، به نظر گوشی‌های وان‌پلاس مربوط به نیمه نخست ۲۰۲۰ از لحاظ طراحی تفاوتی چندانی با یکدیگر ندارند. همانطور که می‌بینید، در رندرهای منتسب به وان پلاس ۸ پرو شاهد نمایشگر حفره‌دار هستیم که ظاهرا وان‌پلاس ۸ هم مبتنی بر چنین نمایشگری خواهد بود. حفره نمایشگر که در سمت چپ بخش فوقانی تعبیه شده، یک دوربین سلفی را در خود جای داده است. گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر ۶.۶۵ اینچی بهره می‌برد و برای مقایسه باید بگوییم که ظاهرا وان‌پلاس ۸ مبتنی بر نمایشگر ۶.۵ اینچی است. همانطور که مدیران وان‌پلاس اعلام کرده‌اند، تا اطلاع ثانوی گوشی‌های این شرکت از نمایشگرهای ۹۰ هرتز بهره می‌برند و گوشی‌های وان‌پلاس ۸ هم از این قاعده مستثنا نیستند.











در پنل پشتی وان پلاس ۸ پرو در کنار دوربین سه‌گانه که به‌صورت عمودی تعبیه شده‌اند، شاهد سنسور «مدت‌پرواز» (ToF) هستیم. سنسورهای ToF در سال ۲۰۱۹ مورد استقبال زیادی قرار گرفته‌اند و از بین گجت‌های مبتنی بر آن می‌توانیم به ال‌جی G8، هواوی P30 پرو، مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ و بسیاری از گوشی‌های دیگر اشاره کنیم. این سنسورها به غیر از کاربرد در زمینه‌ی واقعیت افزوده، برای بهبود حالت پرتره هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. از دیگر ویژگی‌های ظاهری این گوشی می‌توانیم به وجود پورت USB-C اشاره کنیم که در کنار آن حفره مربوط به اسپیکر دیده می‌شود.

اگرچه اکانت توییتری OnLeaks سابقه بسیار خوبی در انتشار رندرهای مختلف دارد، ولی در هر صورت از آنجایی که زمان زیادی به معرفی این گوشی باقی مانده، باید منتظر انتشار گزارش‌ها و تصاویر بیشتر بمانیم. اگر در نهایت شاهد همین طراحی باشیم، این یعنی گوشی مذکور تفاوت چندانی با وان‌پلاس ۷T پرو ولی مطمئنا شرکت وان‌پلاس مشخصه‌های قابل توجهی را با این گوشی برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

منبع: Android Authority

The post این رندرها دوربین چهارگانه و نمایشگر حفره‌دار وان‌پلاس ۸ پرو را نشان می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala