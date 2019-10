در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، فیل شیلر، رییس بخش بازاریابی اپل، در رویداد معرفی آیفون ۷ به روی صحنه آمد. آیفون ۷ شباهت زیادی به نسل قبلی خود یعنی آیفون ۶ اس داشت و در این میان یک تفاوت بزرگ توجهات زیادی را جلب کرد؛ فقدان جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری.

آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس اولین گوشی‌های اپل بودند که بدون مشخصه محبوب جک هدفون روانه‌ی بازار شدند. در این مراسم، «شیلر» دلیل این حرکت اپل را شجاعت برای حرکت رو به جلو و انجام کارهای نوآورانه مفید برای تمام کاربران اعلام کرد. در هر صورت، این حرکت اپل با اعتراضات زیادی روبرو شد.

حالا بیش از ۳ سال از آن روز گذشته است. از آن زمان، تقریبا تمام شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه گوشی‌های هوشمند به پیروی از این روند روی آورده‌اند و شاهد عرضه چندین گوشی اندرویدی بدون جک هدفون بوده‌ایم. شاید برخی فکر کنند که کاربران دیگر با این فقدان کنار آمده‌اند و به راهکارهای جایگزین عادت کرده‌اند. ولی شواهد موجود اصلا چنین چیزی را نشان نمی‌دهند.

کاربران علاقه زیادی به جک هدفون دارند

چندین ماه قبل، شایعه‌ای در مورد فقدان جک هدفون در بدنه گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ منتشر شد. اگر این شایعه صحت داشت، این اولین باری بود که یک پرچم‌دار سامسونگ بدون این مشخصه روانه‌ی بازار می‌شد. زمانی که سایت Android Authority خبر مربوط به این موضوع را منتشر کرد، بخش کامنت‌ها خیلی سریع سرشار از نظرات کاربران عصبانی شد. یکی از آن‌ها نوشته بود: «امیدوارم این خبر فقط یک شایعه باشد» و دیگری گفته بود: «اگر خبری از جک هدفون نباشد، پس خداحافظ سامسونگ.» و حتی یکی از کاربران صحبت «فیل شیلر» را به سخره گرفته و نوشته بود: «چنین حرکتی شجاعت زیادی می‌طلبد.»

همانطور که احتمالا می‌دانید، در نهایت مشخص شد این شایعه صحت دارد و خانواده گلکسی نوت ۱۰ در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۱۹ بدون جک هدفون رسما معرفی شدند.

نکته قابل توجه این است که ظاهرا شرکت‌های سازنده به این اعتراضات توجهی نشان نمی‌دهند و همچنان گوشی‌های فاقد جک هدفون را با قیمت‌های گزاف روانه‌ی بازار می‌کنند. بین آیفون ۷ و گلکسی نوت ۱۰، چندین پرچم‌دار بدون داشتن جک هدفون روانه‌ی بازار شده‌ است. وان‌پلاس در سال ۲۰۱۸ روند حذف جک هدفون را از وان‌پلاس ۶T آغاز کرد که این کار هم با اعتراضات زیادی مواجه شد. گوگل در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت پیکسل ۲ را بدون جک هدفون عرضه کند و هواوی در همان سال برای میت ۱۰ پرو چنین کاری را انجام داد.

در حقیقت، تنها شرکت بزرگی که جک هدفون را در تمام پرچم‌داران خود نگه داشته، کمپانی ال‌جی است.

طی این چند سال، جک هدفون آن‌قدر به ویژگی کمیابی بدل شده که اگر یک گوشی همراه با آن روانه‌ی بازار شود، این موضوع معمولا در گزارش‌های مربوط به معرفی آن با تاکید زیادی مطرح می‌شود. به همین خاطر وقتی گوگل تصمیم گرفت برای گوشی‌های پیکسل ۳a و پیکسل ۳a XL از این مشخصه استفاده کند، شاهد تاکید بر این موضوع در بیشتر خبرهای مربوط به این گوشی‌ها بودیم.

نکته‌ی قابل توجه در مورد این تصمیم، دلیل آن از زبان مدیر محصول گوگل است که گفته: «بسیاری از کاربران هدفون‌های سیمی دارند و از آنجایی که لازم نیست زباله‌های الکترونیکی بیشتری تولید شود، ما تصمیم گرفتیم جک هدفون را در بدنه این دو گوشی تعبیه کنیم تا کاربران بتوانند از لوازم جانبی که از قبل به آن دسترسی دارند، بهره ببرند.»

در مورد پرچم‌داران هم می‌توان چنین دلیلی را مطرح کرد که ظاهرا شرکت‌های مختلف علاقه‌ای به شنیدن آن ندارند. در عوض، شرکت‌های اندرویدی همچنان دلایل و استدلال‌های ضعیفی را در مورد حذف جک هدفون مطرح می‌کنند. در هر صورت، صنعت گوشی‌های هوشمند در وضعیت عجیبی به سر می‌برد. از یک طرف با کاربرانی روبرو هستیم که به‌صورت واضح می‌گویند تا حد زیادی به جک هدفون در گوشی خود نیاز دارند ولی از طرفی دیگری شرکت‌های سازنده از ارائه‌ی این قابلیت طفره می‌روند. آیا سازندگان امیدوارند که کاربران در نهایت به این موضوع دیگر اهمیتی نخواهند داد؟

چقدر زمان باید بگذرد؟

با وجود اینکه چند سال قبل این روند آغاز شده، ولی اگر به سایت‌های تکنولوژی مختلف مراجعه کنید، همچنان در بخش کامنت‌های مربوط به گوشی‌های جدید می‌توانید نظرات منفی مختلفی را مشاهده کنید که کاربران همچنان از نبود جک هدفون در گوشی موردنظر ناراضی هستند. چرا بعد از گذشت سه سال، همچنان برخی از کاربران به این موضوع اهمیت می‌دهند؟

شاید برخی از کاربران بگویند که آن‌ها هیچ‌وقت چنین مشخصه‌ای را فراموش نخواهند کرد. آن‌ها می‌گویند جک هدفون یک ویژگی اساسی در گوشی‌های هوشمند است و اگر یک گوشی فاقد این مشخصه باشد، آن‌ها چنین گجتی را نمی‌خرند. شاید در شرایط عادی چنین لجاجتی چندان جدی گرفته نشود، ولی باید بگوییم اگر بعد از گذشت سه سال بخشی بزرگی از کاربران همچنان به این موضوع اهمیت می‌دهند، شاید قرار نیست هیچ‌وقت این فقدان را فراموش کنند.

در همین رابطه یک سوال مطرح می‌شود؛ آیا شرکت‌های سازنده همچنان به عرضه پرچم‌داران فاقد جک هدفون ادامه می‌دهند یا اینکه در نهایت به دلیل فشار این بخش از کاربران بار دیگر این مشخصه را در گوشی‌های خود تعبیه می‌کنند؟

با توجه به اینکه حتی شرکتی مانند سامسونگ که بعد از چند سال مقاومت بالاخره این مشخصه را کنار گذاشته، به نظر می‌رسد شرکت‌های سازنده به نادیده گرفتن این بخش از کاربران ادامه خواهند داد. آیا این روند به این معناست که سه سال دیگر مطلب جدیدی در مورد کنار نیامدن بخش زیادی از کاربران با فقدان جک هدفون در گوشی‌ها نوشته می‌شود؟

بیشتر بخوانید: قبل از خرید گوشی این ۵ نکته را در نظر بگیرید

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala