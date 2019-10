در رویداد معرفی پیکسل ۴، گوگل به پلتفرم واقعیت مجازی Daydream اشاره‌ای نکرد و فروش هدست مربوط به آن هم متوقف شده است. اگرچه افرادی که از گوشی‌های سازگار با این پلتفرم استفاده می‌کنند می‌توانند از اپلیکیشن‌ها و اپ استور Daydream بهره ببرند، ولی کار این پلتفرم تا حد زیادی تمام شده به حساب می‌آید. لازم به ذکر است بعد از اینکه گوگل در سال ۲۰۱۶ هدست واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی‌های هوشمند را عرضه کرد، این پلتفرم طی چند سال گذشته مورد استقبال زیادی قرار نگرفت.

اما در این میان وقتی که اتمام عمر Daydream در کنار عدم پشتیبانی گلکسی نوت ۱۰ از هدست Gear VR در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، با مرگ واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی‌های هوشمند روبرو می‌شویم. اگرچه در نگاه اول چنین روندی خبر بدی برای آینده واقعیت مجازی محسوب می‌شود، اما باید بگوییم که یک پیش‌درآمد مثبت برای آینده این تکنولوژی است. زیرا باید حقیقت را بپذیریم که تقریبا تمام هدست‌های واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی‌ها اصلا کیفیت خوبی ندارند و تجربه کاربری جذابی را ارائه نمی‌کنند.

گوگل در سال ۲۰۱۴ با معرفی گوگل کاردبورد تلاش کرد ایده‌ی واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی‌ها را همه‌گیر کند. اما حتی زمانی که این محصول را به‌صورت رایگان در کنار تعداد زیادی از مجلات و روزنامه‌ها به دست کاربران رساند، بسیاری از افراد بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه استفاده آن را رها می‌کردند و خیلی زود روانه‌ی سطل زباله می‌شد.

کمی بعد، سامسونگ با معرفی هدست Gear VR تلاش کرد وارد این حوزه شود که این هدست روی هم رفته جذابیت بیشتری داشت و استفاده از آن راحت‌تر بود. ولی با وجود اینکه سامسونگ تعداد زیادی از این هدست‌های Gear VR را به‌صورت رایگان همراه با نسل‌های مختلف گوشی‌های گلکسی به دست کاربران رساند، این محصول هم نتوانست برای مدت زیادی توجه کاربران را جلب کند.

اما همانطور که گفتیم، مرگ واقعیت مجازی مبتنی بر گوشی‌ها خبر بدی محسوب نمی‌شود زیرا این هدست‌ها از همان اول به‌عنوان گام اولیه برای رسیدن به هدست‌های واقعیت مجازی کاملا مستقل مانند آکیولس کوئست در نظر گرفته می‌شدند. به همین خاطر، از جهاتی می‌توان گفت که مرگ پلتفرم Daydream و افول Gear VR به معنای بلوغ واقعیت مجازی است و حالا کاربران موردنظر خواستار بهره‌گیری از رزولوشن بالاتر و عملکرد بهتر هستند.

علاوه بر این، قرار دادن گوشی در یک هدست برای تجربه کردن واقعیت مجازی از همان ابتدا یک مفهوم ناقص بود. فرایند آماده‌سازی گوشی معمولا به‌راحتی انجام نمی‌شد و بعد از کمی استفاده، گوشی مذکور تا حد زیادی داغ می‌کرد و در این میان انرژی زیادی از باتری مصرف می‌شد. مهم‌ترین مزیت هدست‌های Daydream و Gear VR قیمت پایین آن‌ها بود و حالا روزبه‌روز قیمت هدست‌های واقعیت مجازی مستقل کمتر می‌شود؛ به‌عنوان مثال هدست کوئست با قیمت ۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار شده است.

در نهایت، باید اذعان کنیم که هدست Daydream یکی از راحت‌ترین هدست‌های واقعیت مجازی و از لحاظ طراحی یکی از بهترین‌ها بوده است. این هدست گوگل تماما از پارچه و مشتقات آن ساخته شده و به جز چند تکه‌ی پلاستیکی کوچک، بافت پارچه‌ای در بیشتر بخش‌های محصول به چشم می‌خورد. به همین خاطر حین بهره‌گیری از واقعیت مجازی، عرق صورت را به‌راحتی جذب می‌کند و تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد.

اما حالا با توجه به اتمام عمر Daydream و مرگ قریب‌الوقوع دیگر هدست‌های مشابه، کاربران علاقه‌مند به این تکنولوژی باید بین هدست‌های کاملا مستقل مانند آکیولس کوئست یا هدست‌های متصل به کامپیوتر مانند Valve Index یا Vive Cosmos دست به انتخاب بزنند. در این میان باید ببینیم که بالاخره تکنولوژی واقعیت مجازی‌ در آینده نزدیک مورد استقبال گسترده کاربران قرار می‌گیرد یا نه.

