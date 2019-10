طراحی تبلت هواوی مدیاپد M7 یادآور آیپد پرو است

ساعاتی قبل هواوی پوستر مربوط به گوشی نوا ۵Z را منتشر کرد و حالا رندرهای مربوط به جدیدترین تبلت پرچم‌دار هواوی در اینترنت منتشر شده است. گفته می‌شود این رندرها تبلت مدیاپد M7 است که جانشین مدیاپد M6 به حساب می‌آید.

هنگام مشاهده این رندرها اولین چیزی که توجه را جلب می‌کند، تاثیر زیاد آیپد پرو بر طراحی آن است. در هر ۴ طرف نمایشگر مدیاپد M7 حاشیه‌های اندکی دیده می‌شود و ظاهرا بدنه آن مبتنی بر آلومینیوم است. در پنل پشتی، ماژول دوربین به‌صورت کپسولی شکل است و در ضمن باید به برجستگی این ماژول هم اشاره کنیم.

در این تصاویر شاهد یک کیبورد جدا شدنی و یک قلم استایلوس هستیم که قلم مذکور احتمالا هنگام متصل بودن به تبلت می‌تواند باتری خود را شارژ کند. مدیاپد M7 علاوه بر اینکه از لحاظ طراحی تا حد زیادی مبتنی بر آیپد پرو است، لوازم جانبی آن هم مشابه لوازم جانبی آیپد پرو هستند.

در لبه‌ی پایینی این تبلت در دو طرف پورت USB-C شاهد دو اسپیکر هستیم ولی ظاهرا هواوی تصمیم گرفته جک هدفون را از بدنه این محصول حذف کند. با وجود اینکه هنوز مشخصات سخت‌افزاری این تبلت فاش نشده، ولی مطمئنا از مشخصات رده‌بالایی بهره می‌برد. به همین خاطر باید انتظار بهره‌گیری از تراشه کایرین ۹۹۰ و حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم را داشته باشیم. روی هم رفته، این تبلت در کنار گلکسی اس ۶ می‌توانند به‌عنوان مهم‌ترین تبلت‌های اندرویدی در برابر آیپدها عرض اندام کنند.

هرچند تاریخ معرفی این محصول هنوز اعلام نشده، ولی احتمالا دو روز دیگر در تاریخ ۲۱ اکتبر در کنار هواوی نوا ۵Z از آن رونمایی خواهد شد.

منبع: GizmoChina

