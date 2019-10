چند وقتی است که شایعات مختلف می‌شنویم و می‌خوانیم از اینکه اپل می‌خواهد یک نسخه جدید از ایرپادز بسازد که به تکنولوژی نویز کنسلینگ مجهز است. این خبر را اولین بار بلومبرگ پخش کرد و گفت که قرار است این ایرپادز جدید را در سال ۲۰۱۹ ببنیم. سپس در گزارشی دیگر، اعلام کرد که ممکن است عرضه این هدفون جدید به ۲۰۲۰ موکول شود. حالا اما China Economic Daily گزارش داده که ایرپادز اپل با ویژگی نویز کنسلینگ، قرار است ایرپادز پرو نام بگیرد و از آخر ماه جاری میلادی، عرضه خواهد شد.

AirPods Pro قرار است طراحی فلزی داشته باشد و به دلیل داشتن ویژگی نویز کنسلینگ، احتمالا قیمت آن حدود ۲۶۰ دلار خواهد بود که صد دلار بیشتر از نسل اول ایرپادز است. همچنین در این گزارش آمده که ایرپادز پرو در مقابل آب هم مقاوم خواهد بود تا ورزشکاران هم بتوانند به سادگی از این هدفون در هنگام ورزش استفاده کنند.

زمان عرضه ایرپادز پرو هم همانطور که گفتیم مصادف شده با پایان ماه اکتبر. تنها چند روز پیش بود که در نسخه‌های بتا از iOS 13.2 اولین نشانه‌ها از ایرپادز پرو را مشاهده کردیم. طراحی این هدفون‌ها کمی با ایرپادز کنونی تفاوت خواهد داشت و درواقع دارای گوشی‌هایی خواهند بود که درون گوش قرار می‌گیرند. همچنین ۹To5Mac در نسخه بتا از iOS 13.2 توانسته بود انیمیشن‌های مربوط به تغییر میزان نویز کنسلینگ AirPods Pro را هم پیدا کند. عکسی هم که SlashLeaks از پروتوتایپ AirPods منتشر کرده بود، با تصویر داخل iOS 13.2 همخوانی دارد و می‌توانیم از همین حالا بگوییم که ایرپادز پرو به شکل زیر خواهد بود.

پیدا شدن آثار ایرپادز پرو در iOS 13.2 باعث شده تا زمان معرفی این هدفون در ده روز آینده تخمین زده شود. برای معرفی چنین هدفونی، انتظار داریم اپل مراسمی جداگانه برگزار کند و این یعنی احتمالا محصولات دیگری هم برای معرفی وجود خواهند داشت. اما امروز ۱۹ اکتبر است و هنوز دعوتنامه‌ای برای مراسم اپل منتشر نشده که این، یعنی احتمال معرفی AirPods Pro در اکتبر چندان هم زیاد نیست.

اگر ایرپادز پرو در سال ۲۰۱۹ معرفی شود، رقبای زیادی از طرف برندهایی همچون آمازون، مایکروسافت و حتی گوگل خواهد داشت. آمازون که اخیرا هدفون‌های Echo Buds را با قیمت ۱۲۹ دلار معرفی کرده و از تکنولوژی Bose برای کاهش نویز در آن‌ها استفاده کرده است. مایکروسافت هم قرار است هدفون‌های Surface Earbuds را از آخر امسال با قیمت ۲۴۹ دلار عرضه کند که آن هم ویژگی‌های خاص از جمله نویز کنسلینگ خواهد داشت. نسل دوم Pixel Buds گوگل هم در راه است که این هدفون هم با قیمت ۱۷۹ دلار عرضه خواهد شد و یک جور نویز کنسلینگ ضعیف‌تر خواهند داشت. شما درباره AirPods Pro چه فکر می‌کنید؟

