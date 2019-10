چرا گوشی پیکسل ۴ ارزش خرید بالایی ندارد؟

جدیدترین گوشی‌‌های پرچم‌داری که هنوز فروش آن‌ها نیز رسما آغاز نشده، پیکسل ۴ و برادر بزرگ‌تر آن یعنی پیکسل ۴XL هستند. حال تصمیم گرفتیم با بررسی ویژگی‌های این گوشی به این پرسش پاسخ دهیم که آیا گوگل توانسته گوشی هوشمندی تولید کند که ارزش خرید بالایی داشته باشد؟

طبق آن‌چه که در رویداد معرفی گوشی‌های جدید گوگل شاهد بودیم، می‌توان پاسخ صریحی به این پرسش داد و آن هم این خواهد بود، خیر! نه پیکسل ۴ و نه پیکسل ۴XL در قبال آنچه که ارائه می‌دهند ارزش خرید بالایی ندارند و شاید بتوان آن‌ها را در دسته بدترین گوشی‌ها از این حیث دسته‌بندی کرد.

با این قیمت، مسلما گزینه‌های بهتری نسبت به این گوشی‌ها وجود دارند که می‌توانند حتی با قیمت پایین‌تر نیاز کاربران را برطرف سازند. بنابراین به نظر می‌رسد گوگل در مسیر فروش دو گوشی خود با مشکل مواجه شود.

مشکل پیکسل ۴ چیست؟

باتری

سال‌ها گذشته و تقریبا به همگان ثابت شده که هرچه پردازنده بهینه باشد، اما باز هم در گوشی‌های مبتنی بر اندروید، مقدار میلی‌آمپر بر ساعت (حجم باتری) است که حرف اول را در تعیین کیفیت باتری گوشی می‌زند.

نمی‌توان ضعف باتری را به بهانه برنامه‌های بهینه و یا سخت‌افزار بروز پوشاند و عبارت «باتری ضعیف» دقیقا آن چیزی است که با باتری پیکسل ۴ معنا می‌گیرد. کمتر از سه ماه دیگر وارد سال ۲۰۲۰ می‌شویم و تقریبا همه شرکت‌های بزرگ تولید کننده گوشی‌های هوشمند سعی بر این دارند که باتری‌های خود را با ظرفیتی بالغ بر ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت تولید کنند.

حتی اپل که تا چند سال پیش به خاطر باتری ضعیف عمدتا سوژه کاربران می‌شد، امسال با آیفون ۱۱ پرو مکس رکورد خوبی را از خود به جای گذاشت و باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعتی آن با عملکرد خیره‌کننده توانست پرچم‌داران بنامی را شکست دهد.

اما در یک اقدام عجیب، گوگل باتری گوشی‌های خود را به زیر ۳۰۰۰ رساند؛ به عبارتی دقیق‌تر، ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت! مشخص نشده چرا گوگل دست به چنین کاری زده اما بعید به نظر می‌رسد حتی بتوان حداکثر یک روز هم روی باتری این گوشی حساب باز کرد!

جالب اینجاست کاربران گوشی پیکسل ۳ نیز کم و بیش با مشکل باتری دست و پنجه نرم می‌کردند اما اینکه چرا گوگل اقدام به بهبود وضعیت آن نکرده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به پر مصرفی اندروید، نمایشگر ۹۰ هرتزی و سیستم رادار گوگل را که حتی در هنگامی که نمایشگر خاموش هست نیز فعال می‌ماند اضافه کنید تا عمق فاجعه در مورد باتری پیکسل‌های جدید برایتان مشخص شود.

۶۴ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۸۰۰ دلار!

بزرگ‌ترین مشکل بعد از باتری به این قسمت برمی‌گردد! گوگل در مراسم معارفه پیکسل‌های جدید شاید نیمی از وقت را به صحبت در مورد دوربین با کیفیت و خارق‌العاده آن گذراند. اما آیا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی می‌تواند پاسخ‌گوی عکس‌ها و فیلم‌های ثبت شده توسط چنین دوربینی باشد؟!

علاوه‌بر کمبود فضای خالی، گوگل قابلیت پشتیبان‌گیری از عکس‌ها با کیفیت اورجینال را از برنامه Google Photos حذف کرد! در سال ۲۰۱۹ تخصیص ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی به یک گوشی ۸۰۰ دلاری با چنین دوربین قدرتمندی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نخواهد بود. گوگل با معرفی پیکسل‌ها یک قدم رو به جلو برداشت، اما در عین حال دو قدم نیز عقب‌گرد داشته است.

عدم بهره‌مندی از دوربین فوق عریض

برای مقابله با گوشی‌های جدید سامسونگ و اپل، گوگل باید حداقل از سه دوربین در گوشی خود استفاده می‌کرد. گوگل در مراسم معارفه به این نکته اعتراف کرد که کاربران دوربین فوق عریض را بیشتر دوست دارند اما تله‌فوتو کاربردی‌تر است! در واقع این شرکت فراموش کرد این مردم هستند که تشخیص می‌دهند چه چیزی بیشتر به کارشان می‌آید.

قابلیت بزرگ‌نمایی و عکاسی پرتره گوگل حتی با آن یک دوربین در گوشی‌های پیکسل ۳ و پیکسل‌ ۳a هم بسیار خوب بود و افزودن یک دوربین تله‌فوتو به جای دوربین فوق عریض به نظر انتخاب عاقلانه‌ای نمی‌آمد. منظور این نیست که گوگل نباید از دوربین تله‌فوتو استفاده می‌کرد؛ در واقع اگر قرار بود بین این دوربین و دوربین فوق عریض یک کدام انتخاب شود، بهتر بود فوق عریض به کار گرفته می‌شد. چون دو قابلیت یاد شده در گوشی‌های سری قبل نیز بسیار خوب و کارآمد بودند.

سال بعد قطعا شرکت‌های دیگر در زمینه عکاسی پیشرفت زیادی را خواهند داشت. بنابراین گوگل باید از همین حالا خساست را کنار گذاشته و برای رقابت و البته موفقیت، از هیچ اقدامی فروگذار نکند.

نبود دانگل یا هندزفری بلوتوثی در جعبه

جایی که اپل تصمیم گرفت دست و دل باز باشد و سامسونگ یک هندزفری USB-C در جعبه نوت ۱۰ گذاشت، گوگل تصمیم گرفت پیکسل‌ها را بدون جک هدفون، بدون دانگل تبدیل و حتی بدون هندزفری بلوتوثی روانه بازار کند! این در حالی است که خود گوگل شرکت سازنده ایرباد است که اخیرا از آن رونمایی کرد.

مسلما گوگل خواسته با فروش جداگانه این محصولات سود بیشتری کسب کند، اما حتی هندزفری معمولی با پشتیبانی از درگاه USB-C نیز می‌توانست رضایت بخش باشد. هرچه باشد، کاربر قرار است بیش از ۸۰۰ دلار برای این گوشی‌ها هزینه کند و نبود یک هندزفری ساده واقعا توی ذوق می‌زند!

قیمت بسیار بالا

پیکسل ۴ گوشی بسیار خوبی است. دوربین و نمایشگر بسیار با کیفیتی دارد. از نظر بروزرسانی نرم‌افزاری خیال کاربران آن تا مدت‌های زیادی راحت است. قابلیت‌های ریز و درشت بسیار زیادی نیز در آن وجود دارند که آن را به یک گوشی بسیار کاربردی تبدیل کرده‌اند.

اما شروع قیمت از ۸۰۰ دلار برای گوشی با ۶ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ داخلی بیشتر حس یک گوشی میان‌رده را به کاربر القا می‌کند تا یک بالارده فوق‌العاده! حتی اگر بخواهید حافظه را ۶۴ گیگابایت دیگر افزایش دهید، باید ۱۰۰ دلار بیشتر بپردازید! با وجود گوشی گلکسی اس ۱۰ و یا حتی اس ۱۰e با قابلیت‌های بیشتر و قیمتی نزدیک به پیکسل ۴، چطور ممکن است گوگل بتواند کاربر را به خاطر یک سری قابلیت نه چندان ضروری، به خرید گوشی‌های جدید خود ترغیب کند؟

گذشته از نماینده‌های سامسونگ با قیمتی معادل پیکسل ۴، وان پلاس ۷T را نیز باید به گزینه‌های خود اضافه کنیم که با قیمت تنها ۶۰۰ دلار، واقعا ارزش خرید بالایی دارد. اگر تمایلی به خرید گوشی‌های اندروید هم ندارید، می‌توانید با پرداخت ۷۵۰ دلار، آیفون ۱۱ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی را خریداری کنید.

هدف گوگل چیست؟

با نگاهی به تمام این مسائل و مشکلات، سوالی که پیش می‌آید این است؛ آیا گوگل می‌خواهد به یکی از قطب‌های قدرتمند فروش گوشی‌های هوشمند تبدیل شود؟ این شرکت از زمان معرفی پیکسل ۲ تا کنون در چند بخش بسیار با اهمیت، از باقی شرکت‌ها عقب‌تر بوده. تنها در زمینه دوربین بوده که بعد گذشت مدت طولانی بعد معرفی پیکسل ۳، همچنان در مقایسه‌ها این گوشی بسیار قدرتمند ظاهر می‌شود و پا به پای گوشی‌ها با سه دوربین پیش می‌رود.

در اکثر زمینه‌ها گویی گوگل سعی می‌کند همانند اپل رفتار کند. برای مثال حذف جک هدفون در پیکسل ۲، شباهت زیاد اندروید استوک به iOS در حالی که در ابتدا این چنین نبود، استفاده از قابلیت تشخیص چهره سه‌بعدی و … . ظاهرا گوگل می‌خواهد یک اپل دیگر باشد. اما اینبار در بین گوشی‌های اندرویدی! ولی دلایل خوبی وجود دارد که پیش‌بینی کنیم این شرکت هرگز به چنین جایگاهی نخواهد رسید. مهم‌ترین دلیل این است که این شرکت عمدتا یک شرکت سازنده سخت‌افزار نیست و نخواهد بود.

سخت‌افزار برای گوگل در اولویت قرار ندارد و تنها به عنوان بخشی از منبع درآمد به آن نگاه می‌شود. گوگل در طراحی و توسعه محصولات و قابلیت‌های جدید بسیار خوب عمل می‌کند اما ظاهرا بهبود این محصولات و قابلیت‌ها در طول زمان برای آن‌ها بسیار سخت است. تا اینجای کار هم این شرکت محصولات بسیاری را در طول زمان فدای سیاست اشتباه خود کرده.

نظر شما در رابطه با پیکسل ۴ و برادر بزرگ‌تر آن چیست؟ آیا مسائل و مشکلاتی از این دست می‌توانند در تصمیم‌گیری نهایی کاربران برای خرید این گوشی شک و تردید ایجاد کنند؟

