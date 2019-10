TSMC، شرکت نام‌آشنای تایوانی که به خاطر ساخت چیپست‌ پردازنده‌های شرکت اپل معروف است، پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۲۰، حدودا ۳۰۰ میلیون گوشی هوشمند مجهز به فناوری ۵G در سراسر دنیا به فروش خواهد رسید.

در کنار سفارشات متعدد برای ساخت چیپست پردازنده­‌ها، سفارش چیپست مودم‌­های ۵G به TSMC نیز باعث شده این شرکت با حداکثر ظرفیت خود به تولید مشغول باشد. باتوجه به این حجم از سفارشات، این شرکت پیش‌بینی می­‌کند تقاضا برای گوشی‌های هوشمند ۵G در سال آینده به ۳۰۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.

این اطلاعات با توجه به گزارش­‌های­ داخلی منتشر شده که نسبت به پیش­‌بینی برخی دیگر بسیار خوشبینانه‌تر است؛ زیرا برخی‌ها معتقدند تقاضا برای گوشی‌های هوشمند ۵G در سال آینده، حدودا ۲۰۰ میلیون و یا کمتر خواهد بود. اما آنچه که مسلم است، افزایش شدید تقاضا برای خرید این گوشی‌ها به نسبت امسال است.

شرکت Strategy Analytics تخمین می­‌زند گوشی‌های هوشمند ۵G تنها یک درصد از فروش امسال را به خود اختصاص خواهند داد و این رقم سال بعد ده­‌ها برابر خواهد شد. به عبارتی در پنج سال آینده نیمی از گوشی‌هایی که فروخته می‌شوند، مجهز به فناوری ۵G خواهند بود.

قیمت گوشی‌های هوشمند ۵G و همچنین عدم برخورداری بسیاری از کشورها از زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌مندی از این فناوری، یکی از موانع خرید بر سر راه اکثر مصرف کنندگان است. اما مسلما در آینده‌ای نزدیک، گوشی‌های میان‌رده مجهز به فناوری ۵G نیز وارد بازار خواهند شد. اکثر شرکت­‌های مخابراتی پیوسته در تلاش هستند تا اقدامات لازم را جهت توسعه و گسترش این فناوری به شهرهای بیشتر انجام دهند.

در حال حاضر سامسونگ به لطف فروش بسیار خوبی که در کشور خود یعنی کره جنوبی داشته، رتبه یک در بین گوشی‌های مجهز به فناوری ۵G را داراست .با این حال، پیش­‌بینی­ می‌­شود سال آینده هواوی حدود ۸۰ میلیون گوشی هوشمند ۵G را در چین عرضه کند؛ که طبق پیش‌بینی Strategy Analytics، یعنی نصف کل گوشی‌های ۵G که قرار است در سال آینده به فروش برسد!

در حال حاضر سامسونگ تنها یک درصد بازار کشور چین را در اختیار دارد. بنابراین برای فروش بیشتر محصولات مجهز به ۵G باید روی مناطق دیگری حساب باز کند. چرا که در کشور چین برندهای بسیار با کیفیت و ارزان‌قیمت‌تری نسبت به سامسونگ وجود دارند که خرید آن‌ها بسیار منطقی‌تر خواهد بود.

منبع: gsmarena

The post طبق پیش‌بینی TSMC حدودا ۳۰۰ میلیون گوشی ۵G سال آینده به فروش می‌رسد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala