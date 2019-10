اگر تا کنون طراحی ماژول دوربین‌ گوشی‌های هوشمند شما را شگفت‌زده نکرده، پیشنهاد می‌کنیم به تصاویر زیر نگاهی بیندازید تا ببینید چه طراحی‌های عجیبی برای ماژول‌ دوربین گوشی‌های آینده در نظر گرفته شده.

ظاهرا سال ۲۰۱۹، سال ماژول دوربین گوشی‌های هوشمند است. از طراحی عجیب و مربعی‌ شکل اپل و گوگل روی آیفون‌های سری ۱۱ و پیکسل‌های سری ۴ گرفته تا طراحی افقی و عمودی پرچم‌داران سری نوت و اس سامسونگ، وان پلاس، هواوی و بسیاری از شرکت‌های دیگر.

اما در سال‌های آینده، امکان افزایش تعداد دوربین‌ها نیز بیشتر می‌شود. از طرفی شرکت‌ها باید به فکر طراحی‌های جدید و بهتری باشند. در همین راستا تعدادی از افراد عضو تیم Phonearena تصمیم به طراحی یک سری ماژول جالب و عجیب گرفتند که در ادامه آن‌ها را خواهیم دید.











نظر شما در رابطه با این طراحی‌ها چیست؟

