هواوی ماه گذشته گوشی‌های میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو را معرفی کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل دسترسی ندارند. این محدودیت‌ها شاید در ماه‌های آینده برداشته شود ولی در صورتیکه آمریکا همچنان این تحریم‌ها را حفظ کند، احتمالا هواوی برای پرچم‌داران بعدی خود یعنی گوشی‌های هواوی P40 استراتژی دیگری را اتخاذ خواهد کرد.

یکی از افشاگران حوزه گوشی‌های هوشمند اعلام کرده که اگر این تحریم‌ها تا اوایل ۲۰۲۰ برداشته نشود، گوشی‌های هواوی P40 احتمالا با دو سیستم‌عامل اندروید ۱۰ و هارمونی روانه‌ی بازار خواهند شد. این یعنی کاربران گوشی‌های هواوی P40 و هواوی P40 پرو می‌توانند مانند میت ۳۰ از اندروید ۱۰ بدون داشتن سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند و در همین حین در صورت تمایل می‌توانند از سیستم‌عامل اختصاصی هواوی هم استفاده کنند.

هواوی با این کار بدون فشار بر کاربران به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که سیستم‌عامل اختصاصی این شرکت را مورد استفاده قرار دهند. سیستم‌عامل دوگانه همچنین به این شرکت اجازه می‌دهد که از میلیون‌ها کاربر بازخوردهای مختلفی برای بهبود ویژگی‌های سیستم‌عامل هارمونی دریافت کند.

هواوی پیش از این اعلام کرده سیستم‌عامل هارمونی هنوز برای گوشی‌های هوشمند آماده نیست و تا دو سال دیگر نمی‌تواند به‌عنوان رقیب قابل توجهی برای iOS در نظر گرفته شود. با این وجود، شرکت هواوی از متخصصین و بودجه کافی برای تسریع در فرایند توسعه این سیستم‌عامل بهره می‌برد و شاید هنگام عرضه هواوی P40 سیستم‌عامل مذکور آماده ارائه در گوشی‌های هوشمند شده باشد.

گفته می‌شود گوشی‌های هواوی P40 در ماه مارس ۲۰۲۰ در اروپا معرفی خواهند شد. اگر تحریم‌های آمریکا پیش از معرفی این گوشی‌ها کنار گذاشته شود، هواوی هم به احتمال زیاد این برنامه را کنار می‌گذارد و گوشی‌های مذکور را همراه با اندروید ۱۰ مجهز به سرویس‌های گوگل در بازار کشورهای مختلف عرضه می‌کند.

