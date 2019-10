حالت تاریک یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های iOS 13 محسوب می‌شود و روزبه‌روز شمار بیشتری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند. در همین زمینه، کانال یوتیوب PhoneBuff آزمایشی را انجام داده که در آن تاثیر حالت تاریک iOS 13 بر عمر باتری آیفون XS مورد بررسی قرار گرفته است.

برای این آزمایش، از بازوی رباتیک استفاده شده و کارهای مختلفی در حالت روشن و تاریک iOS انجام شده است. از بین این موارد، می‌توانیم به استفاده از اپلیکیشن Messages، ناوبری در گوگل مپس و تماشای ویدیو در یوتیوب اشاره کنیم. نتیجه نهایی این آزمایش شگفت‌انگیز است. در این آزمایش، باتری آیفون XS در حالت تاریک iOS نسبت به حالت روشن دوام بسیار بیشتری دارد. در حقیقت، زمانی که عمر باتری آیفون XS در حالت روشن به اتمام رسید، باتری آیفون XS مبتنی بر حالت تاریک حدود ۳۰ درصد شارژ داشت. در ادامه می‌توانید جدول مربوط به این مقایسه را مشاهده کنید:

در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم نمایشگر در هر دو حالت در روشنایی ۲۰۰ نیت تنظیم شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که تاثیر حالت تاریک بر افزایش عمر باتری گوشی‌های مبتنی بر نمایشگر اولد بارها و بارها ثابت شده است. این یعنی آیفون X، آیفون XS و آیفون ۱۱ پرو با بهره‌گیری از این ویژگی می‌توانند عمر باتری خود را افزایش دهند ولی آیفون XR و آیفون ۱۱ به دلیل بهره‌گیری از نمایشگر LCD از این مزیت بهره نمی‌برند.

برای مشاهده جزییات این بررسی، می‌توانید در ادامه ویدیو مربوطه را مشاهده کنید. اگر کاربر iOS 13 هستید، آیا از حالت تاریک استفاده می‌کنید؟ در مورد این مشخصه چه نظری دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

