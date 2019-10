خانواده گوگل پیکسل ۴ جدیدترین گوشی‌های اندرویدی هستند که از سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی بهره می‌برند. اما متاسفانه، اخیرا گزارش‌های مختلفی منتشر شده که نشان می‌دهند بدون باز بودن چشم هم این گوشی‌ها آنلاک می‌شوند. فقدان این مشخصه بدین معناست که در زمان خواب بودن کاربر، به راحتی می‌توان پیکسل ۴ موردنظر را به سمت چهره او گرفت تا گوشی این شخص آنلاک شود. در همین حین، دیگر گوشی‌های مبتنی بر این تکنولوژی، کاربر را وادار می‌کنند که برای آنلاک کردن گوشی به سمت نمایشگر آن نگاه کنند.

حالا گوگل به سایت The Verge اعلام کرده که یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری برای حل این مشکل در راه است تا پیکسل ۴ برای آنلاک شدن به باز بودن چشم‌های کاربر نیاز داشته باشد. البته طبق بیانیه منتشر شده، کاربران موردنظر به این زودی‌ها نباید انتظار دریافت این به‌روزرسانی را داشته باشند زیرا در ماه‌های آینده این آپدیت منتشر خواهد شد.

گوگل برای کاربرانی که نگران نقض حریم خصوصی خود هستند توصیه کرده که از قابلیت lockdown بهره ببرند که با فعال‌سازی آن، سیستم تشخیص چهره غیرفعال می‌شود و گوشی برای هر بار آنلاک شدن، نیازمند الگو یا رمز عبور خواهد بود. چنین راهکاری اصلا ایدئال نیست و این یعنی کاربران پیکسل ۴ که نگران حریم خصوصی خود هستند، تا چند ماه آینده برای هر بار آنلاک کردن باید به این روش‌های قدیمی و وقت‌گیر متوسل شوند.

نکته قابل توجه در مورد قابلیت تشخیص چشم پیکسل ۴ این است که در مدل‌هایی که قبل از عرضه رسمی به دست کاربران رسیده، چنین مشخصه‌ای دیده می‌شود ولی در نسخه نهایی آن‌ها این قابلیت حذف شده است. در هر صورت امیدواریم گوگل هر چه زودتر این به‌روزرسانی نرم‌افزاری را عرضه کند.

