روزنامه کره‌ای ET News گزارش داده که سامسونگ برای سال آینده می‌خواهد تعداد بسیار بیشتری از گوشی‌های تاشو را روانه‌ی بازار کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا این شرکت تا حالا موفق به فروش حدود ۵۰۰ هزار گلکسی فولد شده است و برای سال آینده می‌خواهد بین ۵ تا ۶ میلیون گوشی تاشو تولید کند.

این شرکت کره‌ای برای افزایش تولید، باید مبلغ هنگفتی را بر روی کارخانه‌های خود در ویتنام سرمایه‌گذاری کند. طبق پیش‌بینی تحلیلگران، در سال آینده سامسونگ مهم‌ترین تولیدکننده گوشی‌های تاشو خواهد بود. با این حال، یکی از شرکت‌ها پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۲۰ حدود ۴ تا ۵ میلیون گوشی تاشو به فروش می‌رسد ولی طبق پیش‌بینی یکی دیگر از شرکت‌ها، حد نصاب این آمار حداکثر ۳ میلیون خواهد بود.

بنابراین، حتی اگر گوشی‌های تاشو سامسونگ بتوانند اکثریت بازار را از آن خود کنند، این شرکت احتمالا نمی‌تواند به اهداف فروش خود برسد. طبق شایعات مطرح شده، سامسونگ مشغول توسعه یک یا چند گوشی تاشو جدید است. یکی از آن‌ها احتمالا به‌صورت عمودی تا می‌شود و نمایشگر تاشو یکی دیگر هم ظاهرا مانند هواوی میت ایکس در بخش بیرونی قرار می‌گیرد. در این میان می‌توانیم انتظار عرضه مدل ارزان‌تر با قیمت حدود ۱۵۰۰ دلاری را داشته باشیم. در ابتدا گفته می‌شد مدل مبتنی بر طراحی عمودی در ابتدای سال ۲۰۲۰ معرفی می‌شود ولی در گزارش ET آمده که احتمالا شاهد تاخیر در معرفی آن خواهیم بود.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala