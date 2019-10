طبق گزارش بلومبرگ، اپل برای عرضه هدست واقعیت افزوده در سال ۲۰۲۰ مصمم است و ظاهرا درون لنزهای این هدست نمایشگر هولوگرافیک تعبیه شده است. «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، مدتی قبل اعلام کرد این هدست در اواسط ۲۰۲۰ با همکاری یک برند ثالث روانه‌ی بازار خواهد شد.

۲۰۲۰ روی هم رفته سال مهمی برای اپل محسوب می‌شود. از یک طرف با آیفون‌های مبتنی بر طراحی جدید روبرو خواهیم شد که از اینترنت ۵G هم قرار است پشتیبانی کنند و در پنل پشتی آن‌ها سنسور مدت‌پرواز (ToF) تعبیه می‌شود؛ این سنسورها برای اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده نقش مهمی را ایفا می‌کنند. گفته می‌شود آیفون‌های ۲۰۲۰ از نمایشگرهای اولد با اندازه‌های ۵.۴ اینچ، ۶.۱ اینچ و ۶.۷ اینچ بهره می‌برند.

با وجود اینکه قرار است تا چند ماه آینده از هدست واقعیت افزوده اپل رونمایی شود، ولی هنوز جزییات زیادی در مورد آن منتشر نشده است. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم در کدهای iOS 13 نشانه‌های زیادی در مورد این هدست وجود دارد. در گزارش بلومبرگ آمده که این هدست می‌تواند اطلاعاتی مانند متن پیام‌ها، ایمیل‌ها، نقشه‌ها و بازی‌ها را در میدان دید کاربر نمایش بدهد. با این حال، در گزارش مذکور آمده که اگر مدیران ارشد اپل به این نتیجه برسند که محصول مذکور هنوز آماده نیست، شاید تاریخ معرفی آن به تعویق بیفتد.

بلومبرگ در این گزارش خبرهای مربوط به ارائه‌ی قابلیت پایش خواب در نسل جدید اپل واچ را بار دیگر تایید کرده است. در ضمن احتمالا برای نخستین بار شاهد عرضه‌ی مک‌بوک‌های مبتنی بر پردازنده‌های ARM خواهیم بود. اپل با توسعه تراشه‌های اختصاصی مبتنی بر معماری ARM، می‌تواند کنترل بیشتری بر عملکرد کامپیوترهای مک پیدا کند و چنین کاری احتمالا منجر به بهبود قابل توجه عمر باتری این لپ‌تاپ‌ها می‌شود.

تراشه‌های اپل که در آیفون و آیپد مورد استفاده قرار می‌گیرند، نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن دارند و حالا در کنار این موضوع و علاوه بر توسعه تراشه‌های مختص کامپیوترهای مک، اپل مشغول توسعه مودم‌های ۵G اختصاصی است. گفته می‌شود مودم ۵G اپل در سال ۲۰۲۲ آماده خواهد شد و در این میان، آیفون‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با مودم‌های کوالکام روانه‌ی بازار می‌شوند.

منبع: ۹To5Mac

The post گزارش بلومبرگ بار دیگر تاریخ عرضه هدست واقعیت افزوده اپل را تایید می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala