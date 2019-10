مدیاتک مدتی قبل اولین تراشه ۵G خود را معرفی کرد که از مودم Helio M70 بهره می‌برد. پردازنده موجود در آن مجهز به هسته‌های مبتنی بر معماری Cortex-A77 شرکت ARM است و برای پردازنده گرافیکی آن هم از معماری Mali-G77 استفاده شده.

این تراشه ۷ نانومتری با اسم رمز MT6885 از بسیاری جهات یک تراشه پرچم‌دار محسوب می‌شود. در این میان، طبق یک گزارش جدید ظاهرا شرکت مدیاتک به غیر از این تراشه قصد دارد یک تراشه ۵G ارزان‌تر را در سال ۲۰۲۰ در اختیار شرکت‌های مختلف قرار دهد.

در این گزارش آمده تراشه مذکور از اسم رمز MT6873 و فناوری ساخت ۷ نانومتری بهره می‌برد و معماری کلی آن مشابه اولین تراشه ۵G مدیاتک است. در این میان، این محصول قیمت ارزان‌تری دارد و حدود ۲۵ درصد کوچک‌تر است. گفته می‌شود تولید انبوه تراشه MT6873 از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ آغاز می‌شود و در سه ماهه سوم شاهد عرضه‌ی گوشی‌های مبتنی بر آن خواهیم بود.

رشد سریع گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰

در کنار خبر ارائه تراشه ۵G مقرون به صرفه از طرف شرکت مدیاتک، باید به کوالکام اشاره کنیم که ارائه‌ی قابلیت ۵G برای تراشه‌های اسنپ‌دراگون سری ۷۰۰ و ۶۰۰ را تایید کرده است. این یعنی در سال ۲۰۲۰، شمار بسیار زیادی از گوشی‌های مبتنی بر قیمت‌های مختلف، از قابلیت ۵G پشتیبانی خواهند کرد.

افزایش رقابت بین مدیاتک و کوالکام در سال ۲۰۲۰ احتمالا منجر به کاهش قیمت این تراشه‌ها می‌شود و امیدواریم این موضوع باعث شود گوشی‌های ۵G با قیمت‌های بسیار مناسب‌تری روانه‌ی بازار شوند. گفته می‌شود بعد از اتمام فرایند ساخت این تراشه‌های ۵G مدیاتک، شرکت مذکور توجه خود را به ساخت تراشه‌های ۵G مبتنی بر فرایند ساخت ۶ نانومتری معطوف می‌کند.

ظاهرا تولید انبوه این تراشه‌های ۶ نانومتری ۵G از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ آغاز می‌شود و گوشی‌های ۲۰۲۱ می‌توانند از آن بهره ببرند. بهره‌گیری از این فرایند ساخت منجر به بهبود مصرف انرژی می‌شود؛ باید خاطرنشان کنیم تراشه‌های ۵G فعلی مصرف انرژی قابل توجهی دارند و به همین خاطر گوشی‌های ۵G با باتری بزرگ‌تری عرضه می‌شوند. با توجه به این موضوع، سازندگان تراشه‌ها با بهره‌گیری از رویکردهای مختلف می‌خواهند مصرف انرژی این تراشه‌ها را تا حد زیادی کاهش دهند.

