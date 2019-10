به گزارش «بنجامین گسکین» که یکی از افشاگران اخبار مربوط به محصولات اپل محسوب می‌شود، اپل مشغول بررسی نمونه‌های مختلف فیس آی‌دی است که به این شرکت اجازه می‌دهد اندازه بریدگی نمایشگر را برای آیفون های ۲۰۲۰ کاهش دهد.

ماه گذشته، «گسکین» مدعی شد که اپل نمونه اولیه یک آیفون مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی بدون بریدگی را ساخته است که در این گوشی سیستم فیس آی‌دی در حاشیه فوقانی قرار گرفته. «مینگ چی کو» که در زمینه‌ی افشای اخبار محصولات اپل ید طولایی دارد، مدتی قبل اعلام کرده بود که آیفون های ۲۰۲۰ از طراحی جدیدی بهره می‌برند.

«بنجامین بسکین» حالا اعلام کرده که اپل در حال آزمایش مدل‌های مختلف فیس آی‌دی است که برخی از آن‌ها عرض کمتری دارند و برخی دیگر باریک‌تر هستند و تعبیه در حاشیه فوقانی نمایشگر را امکان‌پذیر می‌کنند.

علاوه بر این طبق گفته‌های این افشاگر، ظاهرا اپل برای امکان‌پذیر کردن پشتیبانی از اینترنت ۵G در آیفون های ۲۰۲۰ می‌خواهد خطوط آنتن را تا حدی بازطراحی کند. گفته می‌شود خطوط آنتن این گوشی‌ها اندکی عریض‌تر و از جنس شیشه، سرامیک یا یاقوت خواهد بود. در نهایت، «گسکین» گزارش داده که اپل سر انجام می‌خواهد پورت لایتنینگ را کنار بگذارد ولی به جای تعبیه پورت USB-C، می‌خواهد به‌طور کامل از راه‌حل بی‌سیم بهره ببرد.

در نهایت باید خاطرنشان کنیم اگرچه آقای «بسکین» در گذشته اطلاعات موثقی را در مورد آیفون‌ها منتشر کرده است، ولی بیشتر اطلاعات مطرح شده از جانب او معمولا چندان موثق نیستند. در هر صورت اگر این مشخصه‌ها صحت داشته باشند، دیر یا زود دیگر منابع مطلع آن‌ها را تایید خواهند کرد.

منبع: Mac Rumors

