سامسونگ مدتی قبل یک پتنت مربوط به طراحی هدست واقعیت افزوده را ثبت کرده است. طبق تصاویر موجود در اسناد این پتنت، ظاهرا هدست مذکور از دو نمایشگر بهره می‌برد و در یکی دیگر از تصاویر شاهد یک سیم متصل به دسته سمت راست این هدست هستیم. معلوم نیست که آیا این هدست قرار است به سیستم متصل باشد یا اینکه سیم مذکور برای شارژ انجام وظیفه خواهد کرد.

سامسونگ بعد از سال‌ها تمرکز بر حوزه واقعیت مجازی، ظاهرا قرار است شانس خود را در زمینه‌ی واقعیت افزوده آزمایش کند. باید خاطرنشان کنیم که سامسونگ از سال ۲۰۱۷ دیگر هدست جدیدی برای واقعیت مجازی مبتنی بر موبایل عرضه نکرده و گلکسی نوت ۱۰ هم اولین پرچم‌دار سامسونگ است که از هدست Gear VR پشتیبانی نمی‌کند.

سامسونگ تنها شرکت بزرگ فعال در حوزه گوشی‌های هوشمند نیست که می‌خواهد در این زمینه وارد عمل شود. طبق گزارش «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، این شرکت آمریکایی هم قصد دارد در سال آینده از یک هدست واقعیت افزوده رونمایی کند و در کدهای iOS 13 شواهد زیادی مبنی بر وجود این گجت دیده می‌شود.

اگرچه سامسونگ اعلام کرده که مشغول توسعه چندین محصول مرتبط با حوزه واقعیت افزوده و مجازی است، ولی در هر صورت پتنت‌هایی مانند این مورد باید با شک و تردید در نظر گرفته شوند. چنین پتنت‌هایی در بیشتر اوقات نشان‌دهنده‌ی محصولاتی هستند که به‌صورت داخلی در شرکت در دست توسعه قرار دارند اما شاید هیچوقت روانه‌ی بازار نشوند.

