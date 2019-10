پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال که از مدت‌ها قبل از معرفی تمام ویژگی‌های آن‌ها افشا شده بود، بالاخره رسما معرفی شده‌اند و در این میان نسبت به نسل‌های قبلی از ویژگی‌های جدیدی بهره می‌برند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها، سیستم رادار آن است که قابلیت تعامل بدون لمس را امکان‌پذیر می‌کند که این مشخصه به‌لطف سنسور راداری سولی میسر شده است. از آنجایی که بیشتر قابلیت‌های گوشی‌های پیکسل معمولا نرم‌افزاری هستند، این بار گوگل تصمیم گرفته یک مشخصه سخت‌افزاری پرسروصدا هم برای این گوشی‌ها به ارمغان بیاورد.

در نخستین نقد و بررسی‌های منتشر شده از پیکسل ۴، واکنش‌های مختلفی مطرح شده که به‌خصوص می‌توانیم به ضعف‌های مربوط به امنیت سیستم تشخیص چهره و عمر باتری اشاره کنیم. اما روی هم رفته، در این مطلب قصد داریم این بحث را مطرح کنیم که مشخصه Motion Sense (سیستم راداری) احتمالا مهم‌ترین قابلیت گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال محسوب می‌شود و پتانسیل زیادی برای موفقیت دارد.

پروژه سولی چیست؟

اول از همه بهتر است توضیحات مختصری را در مورد پروژه سولی ارائه دهیم. پروژه سولی (یا فقط سولی) نام ماژول راداری است که در بخش فوقانی نمایشگر پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال انجام وظیفه می‌کند. این سیستم قابلیت‌های مختلفی را برای این گوشی‌ها به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان مثال حضور چهره فرد را برای قابلیت شناسایی چهره تشخیص می‌دهد و روی هم رفته این تکنولوژی، قابلیت Motion Sense پیکسل ۴ را امکان‌پذیر می‌کند. Motion Sense هم به کاربران اجازه می‌دهد از طریق حرکت دادن دستان خود کارهای مختلفی انجام دهند و پیش از این گوشی ال‌جی G8 چنین قابلیتی را ارائه داده است. برای جزییات بیشتر، می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید. از آنجایی که این ماژول در بخش فوقانی نمایشگر قرار دارد، به همین خاطر برخلاف دیگر پرچم‌داران مدرن، در پیکسل ۴ در بالای نمایشگر شاهد حاشیه‌ی ضخیمی هستیم.

پیکسل‌های ماقبل سولی

گوشی‌های پیکسل-و قبل از آن گوشی‌های نکسوس-هیچوقت به‌عنوان گوشی‌های عامه‌پسندی در نظر گرفته نشده‌اند. دیگر سازندگان گوشی‌های اندرویدی تا آنجایی که می‌توانند امکانات مختلفی را در گوشی‌های خود تعبیه می‌کنند تا این کار منجر به افزایش فروش گوشی‌های موردنظر شود. در این میان فروش گوشی‌ها برای گوگل اهمیت چندان زیادی نداشته است. گوشی‌های پیکسل و نکسوس عمدتا به‌عنوان ویترینی برای قابلیت‌های نرم‌افزاری اندروید و گوگل انجام وظیفه می‌کردند.

اما حالا، پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال به نوعی نخستین قدم‌های صحیح گوگل برای دیده شدن در یک بازار شلوغ هستند. گوگل دیگر از مشتری‌ها نمی‌خواهد ۸۹۹ دلار (قیمت پایه پیکسل ایکس‌ال) را برای عمدتا آپدیت‌های نرم‌افزاری و دوربین بسیار عالی پرداخت کنند. البته باید بگوییم که دریافت سریع آپدیت‌های نرم‌افزاری و داشتن دوربین فوق‌العاده، ویژگی‌های بسیار جذابی هستند ولی کمتر کسی حاضر می‌شود برای صرفا این مشخصه‌ها ۹۰۰ دلار بپردازد.

در مورد مشخصه‌های سخت‌افزاری و این موضوع که آیا کاربران واقعا به آن‌ها نیاز دارند، همواره بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد. در این میان، باید اذعان کنیم که برخی از این ویژگی‌های سخت‌افزاری در افزایش جذابیت گوشی‌ها نقش غیرقابل انکاری دارند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به قلم S Pen گلکسی نوت، دوربین پاپ‌آپ وان‌پلاس ۷ پرو یا حتی حذف دکمه تنظیم صدا در هواوی P30 پرو اشاره کنیم.

بهره‌گیری پیکسل ۴ از سنسور سولی تغییر مهمی در سیاست‌های گوگل را نشان می‌دهد. گوگل با این کار می‌خواهد پیکسل ۴ علاوه بر ویژگی‌های نرم‌افزاری، با داشتن یک ویژگی سخت‌افزاری خاص بین محصولات مختلف بیشتر به چشم بیاید. در این میان، سؤالات زیادی در مورد پتانسیل و امکان موفقیت این مشخصه وجود دارد.

چرا سیستم رادار پیکسل ۴ یک ویژگی مفید محسوب می‌شود؟

همین ابتدای امر صراحتاً باید بگوییم که این مشخصه پتانسیل‌های زیادی دارد. طبق بررسی‌های اولیه، عملکرد آن بسیار بهتر از سنسور مدت‌پرواز (ToF) گوشی ال‌جی بوده است. علاوه بر این، از آنجایی که این سیستم راداری با بخش‌های مختلف تجربه کاربری پیکسل ۴ یکپارچه شده، پتانسیل‌های آن هم تا حد زیادی افزایش یافته است.

گوگل وعده داده که در آینده نزدیک، این سیستم از حرکت‌های بسیار بیشتری پشتیبانی می‌کند. به راحتی می‌توان این مشخصه را به‌عنوان یک قابلیت صرفا پر زرق‌وبرق و نه‌چندان کاربردی در نظر گرفت. به‌خصوص در این میان با گوشی‌های مانند ال‌جی G8 و گلکسی نوت ۱۰ (در مورد حرکت دادن قلم S Pen) روبرو شده‌ایم که نتوانسته‌اند در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشند. اما بر خلاف این دو شرکت، این مشخصه پیکسل ۴ به حد کافی به بلوغ رسیده و برای عملی کردن پتانسیل‌های خود نیازی به نسل‌های بعدی ندارد. این یعنی گوگل صرفا با ارائه‌ی چند به‌روزرسانی نرم‌افزاری، می‌تواند قابلیت‌های آن را تا حد زیادی افزایش بدهد. به‌عنوان مثال، این سیستم با پشتیبانی از مواردی مانند زبان اشاره می‌تواند تعداد نامحدودی از فرمان‌های حرکتی را برای کاربران به ارمغان بیاورد و همین موضوع می‌تواند جذابیت این گوشی‌ها را تا حد زیادی افزایش بدهد.

دیگر ویژگی‌های پیکسل ۴

باید خاطرنشان کنیم که دیگر ویژگی‌های پیکسل ۴ چندان منحصر به فرد نیستند. به‌عنوان مثال بدنه حساس به فشار از گوشی‌های HTC به گوشی‌های گوگل راه پیدا کرده است. در ضمن در گوشی‌های HTC می‌توانید این مشخصه را شخصی‌سازی کنید ولی در مورد گوشی‌های پیکسل صرفا برای اجرای گوگل اسیستنت مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین چندگانه، نمایشگر ۹۰ هرتز و ارائه‌ی مدل مقرون به صرفه، همگی از ایده‌هایی هستند که قبلا چندین شرکت دیگر آن را عملی کرده‌اند.

گوگل در زمینه‌ی عکاسی محاسباتی اگر بهترین نباشد، همچنان یکی از بهترین‌ها است اما این روزها تمام شرکت‌ها تا حدی به بهره‌گیری از این مشخصه روی آورده‌اند. تفاوت گوگل با دیگر شرکت‌ها این است که در بیشتر موارد، قابلیت‌های نرم‌افزاری مربوط به عکس‌ها را با کیفیت بهتری انجام می‌دهد.

علاوه بر این، برخی از ویژگی‌های نرم‌افزاری پیکسل ۴ مانند عکاسی از آسمان شب و قابلیت زیرنویس زنده به پیکسل‌های قدیمی هم راه پیدا می‌کنند. بنابراین اگر قرار است پیکسل فعلی یک کاربر برخی از این ویژگی‌ها را دریافت کند، چرا باید برای خرید نسل جدید آن دوباره مبلغ هنگفتی هزینه کند؟ در ضمن در فصل بهار که قرار است پیکسل ۴a معرفی شود، به احتمال زیاد از بیشتر ویژگی‌های نرم‌افزاری نسل جدید پرچم‌داران پیکسل بهره می‌برد.

همین موضوع منجر به افزایش جذابیت سنسور سولی در پیکسل ۴ می‌شود. این یک قابلیت نرم‌افزاری نیست که بتواند به گوشی‌های دیگر راه پیدا کند و کاربران را تشویق می‌کند با خرید نسل جدید یک پیکسل پرچم‌دار، از این مشخصه بهره ببرند.

در نهایت باید بگوییم که پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال گوشی‌های ایدئالی نیستند و ضعف‌های زیادی دارند و به نظر می‌رسد گوگل برای عملکرد قابل توجه به‌عنوان سازنده پرچم‌داران اندرویدی همه‌فن‌حریف، به یک سال زمان دیگر نیاز دارد. در هر صورت، سیستم راداری پیکسل ۴ یک گام در مسیر درست است و گوگل در نهایت می‌خواهد به‌عنوان یک سازنده جدی گوشی‌های اندرویدی مورد توجه قرار بگیرد. باید ببینیم طی سال آینده آیا گوگل می‌تواند جذابیت و کاربردی بودن سیستم راداری گوشی‌های پیکسل را افزایش دهد یا نه.

