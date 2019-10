ساعاتی قبل شرکت هواوی با برگزاری یک مراسم اعلام کرد که گوشی تاشو هواوی میت ایکس از ماه آینده میلادی در بازار عرضه می‌شود. هواوی میت ایکس یک گوشی ۵G است که از تراشه کایرین ۹۸۰ و مودم Barong 5000 بهره می‌برد. باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به دو بخش تقسیم شده که به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۵۵ وات، در عرض نیم ساعت ۸۵ درصد شارژ می‌شود. در حالت باز شده، با نمایشگر ۸ اینچی روبرو می‌شویم و در حالت بسته، در پنل جلویی یک نمایشگر ۶.۶ اینچی و در بخش پشتی یک پنل ۶.۳۸ اینچی انجام وظیفه می‌کنند.

برخلاف گلکسی فولد سامسونگ که مانند کتاب باز و بسته می‌شود، نمایشگر هواوی میت ایکس اطراف بخش بیرونی بدنه را فرا می‌گیرد و این یعنی در حالت بسته بودن هم می‌توان از آن به‌عنوان یک گوشی مرسوم استفاده کرد. ولی همین رویکرد، خطر مربوط به آسیب‌پذیری نمایشگر انعطاف‌پذیر را افزایش می‌دهد.





در هر صورت باید بعد از عرضه، این گوشی مورد بررسی گسترده قرار بگیرد تا بتوانیم در مورد نقاط ضعف و قوت آن اظهارنظر کنیم. هواوی اعلام کرده این گوشی تاشو در تاریخ ۱۵ نوامبر با قیمت ۱۶۹۹۹ یوان (حدود ۲۴۰۰ دلار) در بازار چین عرضه می‌شود که این مدل از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

در مورد عرضه این گوشی در دیگر کشورها، هواوی اعلام کرده که فعلا این گوشی برای شبکه‌های ۵G چین آماده شده و عرضه آن در بازار دیگر کشورها فعلا در دست بررسی قرار دارد.

منبع: The Verge

The post هواوی میت ایکس از ماه آینده با قیمت ۲۴۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala