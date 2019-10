در حالی که همگی منتظر رونمایی از چیپست پرچم‌دار بعدی کوالکام با نام اسنپ دراگون ۸۶۵ هستیم، ظاهرا این شرکت قصد دارد یک چیپ میان‌رده مجهز به مودم ۵G را نیز رونمایی کند. حدود ۶ ماه قبل، این تولید کننده آمریکایی، چیپ‌های اسنپ دراگون ۷۳۰ و ۷۳۰G (با تمرکز روی گیمینگ) را معرفی کرد. اکنون Droidholic گزارش می‌دهد که کوالکام قصد دارد سری اسنپ دراگون ۷۰۰ را با معرفی چیپ جدید اسنپ دراگون ۷۳۵ (SM7250) ادامه دهد.

ظاهرا باز هم سامسونگ تولید چیپست جدید کوالکام را بر عهده گرفته است و اسنپ دراگون ۷۳۵ را با معماری ۷ نانومتری EUV LPP خود تولید خواهد کرد. پیش از این نیز در گزارش‌های خود درباره اسنپ دراگون ۸۶۵ به این نکته اشاره کرده بودیم که هر چه عددی که همراه نانومتر ذکر می‌شود کوچک‌تر باشد، تعداد ترانزیستورهای بیشتری درون چیپ جای می‌گیرند و این به معنی قدرت بیشتر و مصرف انرژی بهینه‌تر خواهد بود.

سال آینده دو شرکت سامسونگ و TSMC که از معروف‌ترین تولید کنندگان چیپ‌های موبایلی هستند، از فناوری ۵ نانومتری استفاده خواهند کرد. اما فناوری EUV که سامسونگ در معماری ۷ نانومتری‌ خود از آن استفاده می‌کند، به لیتوگرافی فرابنفش حداکثری اشاره دارد. استفاده از این فناوری باعث خواهد شد که روزنه‌های قرارگیری ترانزیستورها دقیق‌تر مشخص شوند و در نهایت، امکان جایگذاری تعداد بیشتری ترانزیستور را فراهم می‌کند. برای درک اهمیت تعداد ترانزیستورهای درون چیپ، به نسخه ۵G چیپ پرچم‌دار کایرین ۹۹۰ هواوی اشاره می‌کنیم که تعداد ترانزیستورهای آن برابر با ۱۰.۳ میلیارد است.

اسنپ دراگون ۷۳۵ به مودم ۵G مجهز است

بر اساس شایعاتی که تا کنون منتشر شده است، اسنپ دراگون ۷۳۵ به هشت هسته پردازشی مجهز خواهد شد که شامل دو هسته قدرتمند Cortex-A76 به همراه ۶ هسته Cortex-A55 خواهد بود. دو هسته قدرتمندتر با فرکانس ۲.۲۶ و ۲.۳۲ گیگاهرتز و ۶ هسته دیگر با فرکانس ۱.۷۳ گیگاهرتز فعالیت خواهند کرد.

اگر شایعات اعلام شده در نهایت به واقعیت تبدیل شوند، انتظار داریم این چیپست از پردازنده گرافیکی ادرنو ۶۲۰، حداکثر حافظه رم ۱۲ گیگابایتی و ضبط ویدیو ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی کند. اما در شایعات به یک مورد جذاب دیگر هم اشاره شد که همان پشتیبانی از ۵G است. بنابراین، با معرفی اسنپ دراگون ۷۳۵ به زودی شاهد حضور میان‌رده‌های ۵G ارزان‌تر در بازار خواهیم بود.

