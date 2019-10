پیکسل ۴ یا گلکسی نوت ۱۰؟ کدام یک گزینه بهتری خواهد بود؟

هر دو گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ و گوگل پیکسل ۴ پرچم‌داران تازه نفس شرکت‌های خود محسوب می‌شوند و بنابراین از جدیدترین و قدرتمندترین قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز برخوردارند. در همین راستا تصمیم گرفتیم دو مدل استاندارد این پرچم‌داران را با یک دیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام شرکت در تولید یک پرچم‌دار اقتصادی عملکرد بهتری را از خود برجای گذاشته است.

در سال ۲۰۱۹، خرید پیکسل ۴ و یا گلکسی نوت ۱۰ می‌تواند انتخاب بسیار خوبی باشد. هر دو مدل از قابلیت‌های بسیار خوبی برخوردارند و نیازهای کاربران را نیز به بهترین شکل ممکن مرتفع می‌سازند. اگرچه پیکسل‌ ۴ از نظر ظاهر فاصله زیادی با نوت ۱۰ دارد، اما قابلیت‌های خوب آن ممکن است در برخی موارد آن را در عمل بالاتر از نماینده سامسونگ قرار دهد.

لازم به ذکر است گوشی‌های پیکسل ۴ هنوز رسما به بازار عرضه نشده‌اند و این مقایسه صرفا تجربه اولیه متخصصین وب‌سایت Cnet از این گوشی بوده. به همین دلیل شاید به مرور زمان و با دریافت بروزرسانی‌های متعدد، پیکسل ۴ بتواند در برخی موارد عملکرد بهتری از خود نشان دهد. بنابراین نتیجه این مقایسه در برخی از موارد نرم‌افزاری ممکن است با قاطعیت همراه نباشد.

نمایشگر در مقابل نمایشگر؛ رفرش ریت ۹۰ هرتزی چقدر مهم است؟

نمایشگر ۵.۷ اینچی پیکسل ۴ شاید از نظر اندازه از نوت ۱۰ ۶.۳ اینچی کوچک‌تر باشد، اما در تنظیمات پیکسل ۴ امکان افزایش نرخ رفرش‌ ریت تا ۹۰ هرتز نیز وجود دارد که این امر عملیات اسکرول، جابجایی در منو و یا بازی‌ها را روان‌تر جلوه می‌دهد. پیکسل ۴ در بخش نمایشگر برنده است، اما این کیفیت بیشتر به چه قیمتی تمام شده؟

نمایشگر ۹۰ هرتزی از طرفی باتری گوشی را نیز سریع‌تر خالی می‌کند. و این مسئله در مورد پیکسل ۴ که از باتری نسبتا ضعیفی نیز برخوردار است بیشتر به چشم می‌آید. البته شما می‌توانید این قابلیت را از طریق تنظیمات غیر فعال کنید که خب در این صورت تقریبا محصولی با نمایشگر برابر نوت ۱۰ خواهید داشت که از نمایشگری ۶۰ هرتزی بهره می‌برد.

قابلیت تشخیص چهره یا سنسور اثر انگشت درون نمایشگر؟

سنسور تشخیص چهره در پیکسل ۴ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از طرفی دیگر سنسور اثر انگشت در گوشی دیده نمی‌شود و باعث شده قابلیتی به گوشی افزوده شود که در هیچ گوشی اندرویدی مشابه کیفیت آن دیده نمی‌شود. حتی پرداخت همراه نیز بسیار امن‌تر از هر گوشی اندرویدی دیگری با این قابلیت انجام‌پذیر است.

باز کردن قفل پیکسل ۴ و یا انجام کارها با تشخیص چهره، نیاز به هر دفعه لمس کردن نمایشگر را برطرف می‌کند. از طرفی دیگر، این روش سریع‌تر و دقیق‌تر از اثر انگشت موجود در نوت ۱۰ است که کاربر می‌بایستی دقیقا انگشتان خود را روی همان نقطه نگه دارد.

قابلیت تشخیص حرکت در پیکسل ۴

از قابلیت‌هایی که در نوت ۱۰ وجود ندارد، چیپ Soli است که به کاربر این امکان را می‌دهد با تکان دادن دست جلوی گوشی، یک سری کارها را انجام دهد. قابلیت تشخیص حرکت طی سال‌ها در گوشی‌های زیادی مورد استفاده قرار گرفت اما در همه آن‌ها دوربین جلو می‌بایستی این حرکات را ببیند. اما با Motion Sense، این حرکت‌ها نیازی به دیده شدن ندارند، بلکه حس می‌شوند.

با کمک این قابلیت کاربر می‌تواند با تکان دادن دستان خود ساعت زنگ‌دار را متوقف کند، تماس دریافتی را قطع کند که خب بسیار مفید به نظر می‌رسند. اما کنترل منوی موسیقی و مواردی از این دست بیشتر جنبه تبلیغاتی به خود می‌گیرد و زیاد کاربردی به نظر نمی‌رسند.

قلم هوشمند نوت ۱۰

نوت را همه به خاطر قلم جذاب و دوست داشتنی آن می‌شناسند. علت نام‌گذاری این برند هم دقیقا به خاطر پشتیبانی محصولات آن از قلم است. اما قلم نوت ۱۰ چه ویژگی جالبی دارد؟

کاربر علاوه بر یادداشت برداری، می‌تواند دوربین گوشی را نیز با این قلم کنترل کند. مثلا هنگامی که در حال عکاسی سلفی هستید می‌تواند نقش شاتر را برای شما بازی کند و یا با تکان دادن آن روبروی گوشی در برنامه دوربین، بین حالت‌های مختلف عکاسی جابجا شوید.

دوربین

برای اولین بار شاهد استفاده از دو دوربین در یک محصول ساخت گوگل هستیم. دوربین اصلی و یک دوربین تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲ برابری! نوت ۱۰ اما سه دوربین دارد که به علاوه دوربین‌های گوگل، یک دوربین فوق عریض نیز در آن تعبیه شده است.

اما تعداد دوربین گویای همه چیز نیست! کیفیت دوربین‌ها زمانی مشخص می‌شود که نمونه تصاویر آن‌ها را در نور شب و یا بزرگ‌نمایی ببینیم که خب به نظر می‌رسد پیکسل ۴ کمی برتری داشته باشد. برای مثال یک سری قابلیت از قبیل دوال اکسپوژر (نوردهی دوگانه) و حالت عکاسی نجومی نیز در پیکسل ۴ وجود دارد که عکاسی با آن را لذت‌بخش‌تر می‌کند.

به زودی مقایسه دوربین این گوشی‌ها نیز منتشر خواهد شد و لذا در مطلبی جداگانه با نمونه تصاویر ثبت شده به مقایسه دوربین این دو گوشی می‌پردازیم. اما لازم به ذکر است دوربین پیکسل ۴ در تست‌های صورت گرفته در وب‌سایت dxomark توانسته امتیاز ناامید کننده ۱۱۲ را کسب کند و در جایگاه نهم قرار گیرد. این در حالی است که میت ۳۰ پرو، نوت ۱۰ پلاس ۵G و نوت ۱۰ پلاس به ترتیب با امتیاز‌های ۱۲۱، ۱۱۷ و ۱۱۷ در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.

باتری و حافظه داخلی

از نظر باتری و حافظه داخلی می‌توان بدون شک برنده را نوت ۱۰ دانست. در حالی که همه شرکت‌ها به فکر استفاده از یک باتری قدرتمند و افزایش حافظه داخلی پرچم‌داران خود هستند،‌ گوگل گوشی پیکسل ۴ را در دو مدل ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی در اختیار کاربران قرار داده است.

نوت ۱۰ اما از ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و به همین دلیل سامسونگ درگاه کارت حافظه را از آن حذف کرده. موردی که در نوت ۱۰ توجیح دارد، اما نه در پیکسل ۴ با ظرفیت تنها ۶۴ گیگابایت!

از این‌ها گذشته، خبر بد برای علاقه‌مندان به پیکسل ۴ این است که گوگل عمر باتری آن را در مقایسه با پیکسل ۳ کمی کاهش داده و از ۲۹۱۵ با ۲۸۰۰ رسانده است. این در حالی است که نوت ۱۰ از یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

سیستم‌عامل

یکی از محدود دلایل برتری پیکسل ۴ به نسبت نوت ۱۰ که کاربردی و بسیار مهم نیز هست، به سیستم‌عامل این دو بر می‌گردد. پیکسل ۴ ساخت شرکتی است که خود طراح سیستم‌عامل اندروید است. بنابراین از لحاظ دریافت بروزرسانی‌ها و پشتیبانی‌های متعدد طی مدت زمان بیشتر، پیکسل ۴ بر نوت ۱۰ برتری دارد. بنابراین جای تعجبی هم ندارد چندین ماه هم بعد از بروزرسانی گوشی‌های گوگل، سامسونگ آن بروزرسانی‌ها را برای گوشی‌های خود عرضه کند. همچنین یک سری قابلیت خاص این سیستم‌عامل نیز ابتدا برای پیکسل‌ها در دسترس قرار می‌گیرد و بعدا برای گوشی‌های دیگر نیز عرضه می‌شود.

مشخصات کلی پیکسل ۴ و گلکسی نوت ۱۰ روی کاغذ

نمایشگر

سایز نمایشگر ۵.۷ اینچ ۶.۳ اینچ وضوح تصویر +Full-HD 1.080 × ۲.۲۸۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۴۴۴ پیکسل بر هر اینچ ۴۰۱ پیکسل بر هر اینچ فناوری نمایشگر اولد داینامیک امولد

دوربین

دوربین اصلی ۱۲.۲ مگاپیکسل ۱۲ مگاپیکسل دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسل تله‌فوتو ۱۶ مگاپیکسل فوق عریض دوربین سوم ندارد ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو دوربین سلفی ۸ مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K 10 مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K

طراحی

ابعاد ۸.۲ × ۱۴۷.۱ × ۶۸.۸ میلی‌متر ۷.۹ × ۷۱.۸ × ۱۵۱ میلی‌متر وزن ۱۶۲ گرم ۱۶۸ گرم مقاومت آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 آب و گرد و غبار، دارای گواهی‌نامه IP 68 سیستم امنیتی تشخیص چهره سه‌ بعدی تشخیص چهره دو بعدی، حسگر اثر انگشت

سخت‌افزار و سیستم‌عامل

پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ اسنپدراگون ۸۵۵ تعداد هسته ۸ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری ۸ هسته با لیتوگرافی ۷ نانومتری گرافیک آدرنو ۶۴۰ آدرنو ۶۴۰ رم ۶ گیگابایت LPDDR4 8 گیگابایت LPDDR4 حافظه داخلی ۶۴ / ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت سیستم‌عامل اندروید ۱۰ اندروید ۹

باتری

ظرفیت ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت

قیمت

قیمت ۸۰۰ دلار برای مدل ۶۴ گیگابایتی و ۸۹۹ دلار برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی ۸۹۹ دلار برای مدل ۲۵۶ گیگابایتی

نظر شما در رابطه با این گوشی‌ها چیست؟

منبع: cnet

