گوگل در پرچم‌داران خانواده پیکسل ۴ خود از نمایشگر OLED با نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتز بهره گرفته است تا تجربه کاربری روان‌تری را در اختیار کاربران قرار دهد. اما متاسفانه این شرکت استفاده از حداکثر نرخ تازه‌سازی را به میزان روشنایی نمایشگر وابسته کرده است.

یکی از کاربران Reddit به تازگی دریافته است، هنگامی که میزان روشنایی نمایشگر پیکسل ۴ کمتر از ۷۵ درصد باشد، نرخ تازه‌سازی صفحه نمایش به ۶۰ هرتز می‌رسد، یعنی میزانی که در نمایشگر اکثر گوشی‌های هوشمند امروزی مشاهده می‌کنیم. همچنین، وب‌سایت The Verge نیز در بررسی پیکسل ۴ به این موضوع اشاره کرده بود.

این مورد در هنگام استفاده از گوشی در فضای باز مناسب است؛ اما اغلب در زمان استفاده از دستگاه در محیط‌های داخلی، میزان روشنایی به ۷۵ درصد یا کمتر خواهد رسید. مشخص نیست که چرا گوگل میزان ۷۵ درصد را انتخاب کرده، ولی وب‌سایت Droidlife اعلام کرده است که می‌توان با مراجعه به بخش تنظیمات توسعه دهندگان، نرخ تازه‌سازی ۹۰ هرتز را برای همیشه و بدون در نظر گرفتن میزان روشنایی فعال کرد. البته قطعا این کار باعث افزایش مصرف باتری خواهد شد.

سایر پرچم‌داران مجهز به نمایشگر ۹۰ هرتزی، مانند وان پلاس ۷T، همیشه از حداکثر نرخ تازه‌سازی بهره می‌گیرند، اما گوگل اعلام کرده است که نمایشگر پیکسل ۴ به‌صورت خودکار نرخ تازه‌سازی را جابجا می‌کند.

