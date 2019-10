شب گذشته سامسونگ از تراشه پرچم‌دار اگزینوس ۹۹۰ رونمایی کرد که قلب تپنده بخشی از گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ در سال ۲۰۲۰ خواهد بود. در کنار این تراشه، سامسونگ مودم ۵G اگزینوس ۵۱۲۳ را هم معرفی کرد. هر دو مودم و تراشه مذکور با بهره‌گیری از فناوری ۷ نانومتری EUV سامسونگ ساخته می‌شوند. هرچقدر رقم مربوطه پایین‌تر باشد، این یعنی تعداد بیشتری ترانزیستور می‌توان در تراشه قرار داد و با افزایش تعداد ترانزیستورها، قدرت و مصرف انرژی تراشه بهبود پیدا می‌کند.

به گفته سامسونگ، اگزینوس ۹۹۰ نسبت به نسل قبلی از ۲۰ درصد عملکرد بهتری بهره می‌برد. پردازنده این تراشه از سه‌بخش تشکیل شده که در آن‌ها شاهد ۲ هسته مبتنی بر طراحی سامسونگ، دو هسته Cortex-A76 برای وظایف سنگین و ۴ هسته Cortex-A55 هستیم. این تراشه همچنین از پردازنده گرافیکی Mali-G77 بهره می‌برد که در این زمینه ۲۰ عملکرد بهتری به ارمغان می‌آورد.

یک واحد پردازش عصبی مبتنی بر دو هسته وظایف مربوط به هوش مصنوعی را بر عهده دارد. این بخش از تراشه به گوشی‌های مذکور اجازه می‌دهد که برخی از کارهای موردنظر را بدون نیاز به اینترنت و سرورها به‌صورت داخلی انجام دهند که این موضوع منجر به افزایش سرعت و امنیت گوشی می‌شود. از دیگر امکانات این واحد پردازش عصبی می‌توانیم به بهبود سیستم تشخیص چهره و تشخیص بهتر مناظر مختلف برای عکس‌برداری اشاره کنیم.

مودم ۵G اگزینوس ۵۱۲۳ یکی از اولین مودم‌هایی است که با فناوری ساخت ۷ نانومتری EUV ساخته شده و از شبکه‌های مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز و امواج میلی‌متری پشتیبانی می‌کند. از دیگر امکانات تراشه اگزینوس ۹۹۰ می‌توانیم به پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نمایشگرها اشاره کنیم. پردازشگر سیگنال تصویری (ISP) این تراشه هم می‌تواند از حداکثر ۶ سنسور دوربین پشتیبانی می‌کند که در مورد پردازش، می‌تواند پردازش‌های مربوط به سه سنسور را به‌صورت همزمان مدیریت کند. علاوه بر این، تراشه مذکور از توانایی کافی برای پشتیبانی از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که سامسونگ مدتی قبل از چنین سنسوری رونمایی کرده است.

تولید انبوه تراشه اگزینوس ۹۹۰ و مودم اگزینوس ۵۱۲۳ از اواخر سال جاری میلادی آغاز می‌شود. مطابق رویه معمول سامسونگ، تراشه مذکور نخستین بار با خانواده گلکسی اس ۱۱ به دست کاربران می‌رسد ولی در آمریکا گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره خواهند برد.

